https://ria.ru/20211008/ugol-1753733218.html

На Украине заявили о новых подозрениях из-за поставок донбасского угля

На Украине заявили о новых подозрениях из-за поставок донбасского угля - РИА Новости, 08.10.2021

На Украине заявили о новых подозрениях из-за поставок донбасского угля

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что следствие проверяет возможную причастность бывшего украинского президента Петра Порошенко и экс-главы РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T18:05

2021-10-08T18:05

2021-10-08T18:24

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донецкая народная республика

луганская народная республика

иван баканов

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КИЕВ, 8 окт – РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что следствие проверяет возможную причастность бывшего украинского президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к делу о поставках угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, доказательств пока нет."В части вопроса относительно Петра Алексеевича (Порошенко – ред.) и госпожи Гонтаревой. По состоянию на сегодня мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем ввиду того, что мы увидели, другого варианта кроме как отрабатывать версию причастности Порошенко и Гонтаревой к этому процессу просто невозможно. Если соответствующие доказательства будут собраны, мы выйдем к вам еще на один брифинг и сообщим об этом обществу", - сказал Баканов на брифинге в пятницу.В свою очередь генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что есть риск того, что возможные фигуранты этого дела, фамилии которых не назывались, могут выехать из страны."Другие лица (возможные фигуранты – ред.), фамилии которых мы не называем, я думаю, что риски пересечения границы (этими лицами – ред.) всегда есть. Поэтому фамилии на сегодня нами не названы. Просто продемонстрировано движение дела", - добавила она.

https://ria.ru/20210625/ukraina-1738516051.html

https://ria.ru/20210905/drova-1748760707.html

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в мире, украина, служба безопасности украины, петр порошенко, генеральная прокуратура украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, иван баканов, ирина венедиктова