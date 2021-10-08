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На Украине заявили о новых подозрениях из-за поставок донбасского угля
На Украине заявили о новых подозрениях из-за поставок донбасского угля - РИА Новости, 08.10.2021
На Украине заявили о новых подозрениях из-за поставок донбасского угля
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что следствие проверяет возможную причастность бывшего украинского президента Петра Порошенко и экс-главы РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T18:05
2021-10-08T18:24
в мире
украина
служба безопасности украины
петр порошенко
генеральная прокуратура украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
иван баканов
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КИЕВ, 8 окт – РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что следствие проверяет возможную причастность бывшего украинского президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к делу о поставках угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, доказательств пока нет."В части вопроса относительно Петра Алексеевича (Порошенко – ред.) и госпожи Гонтаревой. По состоянию на сегодня мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем ввиду того, что мы увидели, другого варианта кроме как отрабатывать версию причастности Порошенко и Гонтаревой к этому процессу просто невозможно. Если соответствующие доказательства будут собраны, мы выйдем к вам еще на один брифинг и сообщим об этом обществу", - сказал Баканов на брифинге в пятницу.В свою очередь генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что есть риск того, что возможные фигуранты этого дела, фамилии которых не назывались, могут выехать из страны."Другие лица (возможные фигуранты – ред.), фамилии которых мы не называем, я думаю, что риски пересечения границы (этими лицами – ред.) всегда есть. Поэтому фамилии на сегодня нами не названы. Просто продемонстрировано движение дела", - добавила она.
https://ria.ru/20210625/ukraina-1738516051.html
https://ria.ru/20210905/drova-1748760707.html
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в мире, украина, служба безопасности украины, петр порошенко, генеральная прокуратура украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, иван баканов, ирина венедиктова
18:05 08.10.2021 (обновлено: 18:24 08.10.2021)
 
На Украине заявили о новых подозрениях из-за поставок донбасского угля

Генпрокурор Венедиктова и СБУ заявили о новых подозрениях по схемам поставок угля

© AP Photo / Mstyslav ChernovВагоны с углем в Донецке
Вагоны с углем в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© AP Photo / Mstyslav Chernov
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КИЕВ, 8 окт – РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что следствие проверяет возможную причастность бывшего украинского президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к делу о поставках угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, доказательств пока нет.
"В части вопроса относительно Петра Алексеевича (Порошенко – ред.) и госпожи Гонтаревой. По состоянию на сегодня мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем ввиду того, что мы увидели, другого варианта кроме как отрабатывать версию причастности Порошенко и Гонтаревой к этому процессу просто невозможно. Если соответствующие доказательства будут собраны, мы выйдем к вам еще на один брифинг и сообщим об этом обществу", - сказал Баканов на брифинге в пятницу.
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В свою очередь генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что есть риск того, что возможные фигуранты этого дела, фамилии которых не назывались, могут выехать из страны.
"Другие лица (возможные фигуранты – ред.), фамилии которых мы не называем, я думаю, что риски пересечения границы (этими лицами – ред.) всегда есть. Поэтому фамилии на сегодня нами не названы. Просто продемонстрировано движение дела", - добавила она.
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В миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныПетр ПорошенкоГенеральная прокуратура УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаИван БакановИрина Венедиктова
 
 
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