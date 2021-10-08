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Путин поручил провести экспертизы учебников для бакалавриата
Путин поручил провести экспертизы учебников для бакалавриата - РИА Новости, 08.10.2021
Путин поручил провести экспертизы учебников для бакалавриата
Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря проработать вопросы организации экспертизы учебников по отдельным дисциплинам программ бакалавриата,... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T14:27
2021-10-08T14:32
общество
владимир путин
правительство рф
михаил мишустин
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
книги
валерий фальков
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря проработать вопросы организации экспертизы учебников по отдельным дисциплинам программ бакалавриата, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ... проработать вопросы об организации экспертизы учебников по отдельным дисциплинам (модулям) программ бакалавриата и специалитета и об определении перечня дисциплин (модулей), по которым целесообразно осуществлять рецензирование учебников", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 15 декабря 2021 года.Кроме того, кабмину поручено до 25 января 2022 года обеспечить внесение изменений в законодательство, предусмотрев "сопоставление видов экономической деятельности и занятий с профессиями, специальностями и направлениями подготовки при формировании общих объемов контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета".Также кабмин должен до 1 марта 2022 года предусмотреть в изменениях возможность установления заказчиком в договоре о целевом обучении требований к успеваемости обучающегося и его расторжения в случае их невыполнения без выплаты штрафа. До 15 марта поручено подготовить изменения, предусмотрев возможность прохождения обучающимися по основным профессиональным образовательным программам практической подготовки у индивидуальных предпринимателей.Ответственный за исполнение поручений - премьер-министр России Михаил Мишустин."Минобрнауки России осуществить корректировку порядка проведения конкурса на распределение контрольных цифр приема, устанавливаемых образовательным организациям высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в целях расширения возможности их получения по вновь открываемым специальностям и направлениям подготовки для реализации в субъектах РФ инвестиционных программ и проектов", - добавляется в перечне поручений.Срок исполнения – 1 декабря 2021 года, ответственный за исполнение - министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
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общество, владимир путин, правительство рф, михаил мишустин, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), книги, валерий фальков, россия
14:27 08.10.2021 (обновлено: 14:32 08.10.2021)
 
Путин поручил провести экспертизы учебников для бакалавриата

Путин поручил проработать вопросы организации экспертизы учебников для бакалавриата

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с Олегом Мельниченко, в ходе которой подписал Указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области
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© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря проработать вопросы организации экспертизы учебников по отдельным дисциплинам программ бакалавриата, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ... проработать вопросы об организации экспертизы учебников по отдельным дисциплинам (модулям) программ бакалавриата и специалитета и об определении перечня дисциплин (модулей), по которым целесообразно осуществлять рецензирование учебников", - говорится в перечне поручений.
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Срок исполнения – 15 декабря 2021 года.
Кроме того, кабмину поручено до 25 января 2022 года обеспечить внесение изменений в законодательство, предусмотрев "сопоставление видов экономической деятельности и занятий с профессиями, специальностями и направлениями подготовки при формировании общих объемов контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета".
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Также кабмин должен до 1 марта 2022 года предусмотреть в изменениях возможность установления заказчиком в договоре о целевом обучении требований к успеваемости обучающегося и его расторжения в случае их невыполнения без выплаты штрафа. До 15 марта поручено подготовить изменения, предусмотрев возможность прохождения обучающимися по основным профессиональным образовательным программам практической подготовки у индивидуальных предпринимателей.
Ответственный за исполнение поручений - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Срок исполнения – 1 декабря 2021 года, ответственный за исполнение - министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
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