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В США мужчину-антипрививочника обвинили в убийстве брата-фармацевта
В США мужчину-антипрививочника обвинили в убийстве брата-фармацевта - РИА Новости, 08.10.2021
В США мужчину-антипрививочника обвинили в убийстве брата-фармацевта
Власти США обвинили жителя американского штата Мэриленд, считавшего, что правительство травит людей вакцинами против COVID-19, в убийстве троих человек, в том... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T11:32
2021-10-08T11:32
в мире
мэриленд
сша
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Власти США обвинили жителя американского штата Мэриленд, считавшего, что правительство травит людей вакцинами против COVID-19, в убийстве троих человек, в том числе его брата-фармацевта, сообщает телеканал NBC со ссылкой на документы суда.Полиция задержала 46-летнего Джеффри Бернхэма 1 октября на территории штата Западная Виргиния. Его обвиняют в убийстве брата, 58-летнего Брайана Робинетта, и его супруги Келли Сью Робинет, а также пожилой женщины Ребекки Рейнольдс в штате Мэриленд. Отмечается, что в поданных в суд документах не указывается предполагаемый мотив убийства."Джеффри заявлял Эвелин (своей матери), что хочет выяснить отношения с братом-фармацевтом о том, что правительство травит людей вакцинами от COVID, он неоднократно утверждал, что Брайан что-то об этом знает", - говорится в одном из документов суда, выдержку из которого приводит телеканал.Кроме того, в документах говорится, что мужчина угнал машину убитой пожилой женщины, а потом взял машину брата после убийства и остановился у дома одного из местных жителей в штате Мэриленд, чтобы попросить бензин. Бернхэм якобы заявил мужчине, что его брат-фармацевт "убивал людей вакцинами от COVID".Бернхэма обвиняют по одному пункту обвинения в убийстве в округе Аллегейни в штате Мэриленд и в угоне автомобиля. Также ему предъявлены дополнительные обвинения в убийстве и ряде других пунктов в округе Ховард. Прокуратура рассматривает обвинительное заключение, разбирательство продолжается.
https://ria.ru/20210808/kovid-1744947115.html
https://ria.ru/20210810/vaktsinatsiya-1745129588.html
мэриленд
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в мире, мэриленд, сша, коронавирус covid-19
11:32 08.10.2021
 
В США мужчину-антипрививочника обвинили в убийстве брата-фармацевта

В США мужчину-антипрививочника обвинили в убийстве троих человек, включая брата-фармацевта

© AP Photo / Jose Luis MaganaПолиция штата Мэриленд, США
Полиция штата Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© AP Photo / Jose Luis Magana
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Власти США обвинили жителя американского штата Мэриленд, считавшего, что правительство травит людей вакцинами против COVID-19, в убийстве троих человек, в том числе его брата-фармацевта, сообщает телеканал NBC со ссылкой на документы суда.
Полиция задержала 46-летнего Джеффри Бернхэма 1 октября на территории штата Западная Виргиния. Его обвиняют в убийстве брата, 58-летнего Брайана Робинетта, и его супруги Келли Сью Робинет, а также пожилой женщины Ребекки Рейнольдс в штате Мэриленд. Отмечается, что в поданных в суд документах не указывается предполагаемый мотив убийства.
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"Джеффри заявлял Эвелин (своей матери), что хочет выяснить отношения с братом-фармацевтом о том, что правительство травит людей вакцинами от COVID, он неоднократно утверждал, что Брайан что-то об этом знает", - говорится в одном из документов суда, выдержку из которого приводит телеканал.
Кроме того, в документах говорится, что мужчина угнал машину убитой пожилой женщины, а потом взял машину брата после убийства и остановился у дома одного из местных жителей в штате Мэриленд, чтобы попросить бензин. Бернхэм якобы заявил мужчине, что его брат-фармацевт "убивал людей вакцинами от COVID".
Бернхэма обвиняют по одному пункту обвинения в убийстве в округе Аллегейни в штате Мэриленд и в угоне автомобиля. Также ему предъявлены дополнительные обвинения в убийстве и ряде других пунктов в округе Ховард. Прокуратура рассматривает обвинительное заключение, разбирательство продолжается.
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