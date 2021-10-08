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Власти раскрыли правду о повышении цен к концу года
СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года - РИА Новости, 08.10.2021
Власти раскрыли правду о повышении цен к концу года
К концу 2021 года больше всего увеличатся цены на непродовольственные товары, пишут "Известия" со ссылкой на прогноз отдельных показателей инфляции,... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T04:34
2021-10-08T04:34
экономика
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. К концу 2021 года больше всего увеличатся цены на непродовольственные товары, пишут "Известия" со ссылкой на прогноз отдельных показателей инфляции, подготовленный Минэкономразвития.В эту группу входят, например, бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани, уточняет издание.Как сообщает газета, инфляция в это секторе составит 7,2 процента к показателям декабря 2020-го, а в среднем за год непродовольственные товары подорожают на 6,8 процента. При этом в Минэкономразвития предполагают, что в 2022–2024 годах инфляция непродовольственных товаров не превысит таргет ЦБ в четыре процента.На втором месте по подорожанию оказалось продовольствие (без учета овощей и фруктов). По информации газеты, в ведомстве ожидают рост цен до конца года на 6,6 процентов по отношению к декабрю 2020-го. А в среднем за год подорожание составит семь процентов. При этом в ближайшие три года инфляция в этом секторе стабилизируется и составит 3,8, 3,5 и 3,6 процента соответственно, считают в Минэкономразвития. Кроме того, согласно расчетам ведомства, к концу года цены на продовольствие в целом повысятся на 5,3 процента.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
04:34 08.10.2021
 
СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года

"Известия": к концу 2021 года в России сильнее всего подорожают непродовольственные товары

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. К концу 2021 года больше всего увеличатся цены на непродовольственные товары, пишут "Известия" со ссылкой на прогноз отдельных показателей инфляции, подготовленный Минэкономразвития.
В эту группу входят, например, бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани, уточняет издание.
Как сообщает газета, инфляция в это секторе составит 7,2 процента к показателям декабря 2020-го, а в среднем за год непродовольственные товары подорожают на 6,8 процента. При этом в Минэкономразвития предполагают, что в 2022–2024 годах инфляция непродовольственных товаров не превысит таргет ЦБ в четыре процента.
На втором месте по подорожанию оказалось продовольствие (без учета овощей и фруктов). По информации газеты, в ведомстве ожидают рост цен до конца года на 6,6 процентов по отношению к декабрю 2020-го. А в среднем за год подорожание составит семь процентов. При этом в ближайшие три года инфляция в этом секторе стабилизируется и составит 3,8, 3,5 и 3,6 процента соответственно, считают в Минэкономразвития. Кроме того, согласно расчетам ведомства, к концу года цены на продовольствие в целом повысятся на 5,3 процента.
Статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на Восточном экономическом форуме 2021 - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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