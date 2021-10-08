https://ria.ru/20211008/tendentsii-1753725713.html
На SputnikPro монгольские журналисты узнали о тенденциях в радиовещании
На SputnikPro монгольские журналисты узнали о тенденциях в радиовещании - РИА Новости, 08.10.2021
На SputnikPro монгольские журналисты узнали о тенденциях в радиовещании
Очередная сессия просветительского проекта SputnikPro прошла для участников из Монголии. В ходе телемоста Москва–Улан-Батор советник международного... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T17:28
2021-10-08T17:28
2021-10-08T17:28
технологии
монголия
sputnik
россия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Очередная сессия просветительского проекта SputnikPro прошла для участников из Монголии. В ходе телемоста Москва–Улан-Батор советник международного информационного агентства и радио Sputnik Олег Дмитриев рассказал журналистам из ведущих столичных и региональных СМИ Монголии об особенностях работы современного радио и подготовке подкастов.Соорганизатором мероприятия выступило Монгольское национальное общественное радио и телевидение при поддержке Русского дома в Улан-Баторе и Посольства России в Монголии.Генеральный директор Монгольского национального общественного радио и телевидения А.Бурэнбаатар, в свою очередь, заметил, что видеомост поможет укрепить взаимопонимание и сотрудничество между российскими и монгольскими медиа.Один из слушателей, журналистка газеты "Монголия сегодня" Б.Баярмаа, так прокомментировала прошедшую сессию проекта SputnikPro: "Олег Дмитриев прочитал очень хорошую лекцию. Особенно интересной была информация о подкастах. Российско-монгольские отношения имеют многолетнюю историю. Очень полезно обмениваться опытом с российскими коллегами, обсуждать с ними, какие есть препятствия и сложности в работе".Ранее сессии SputnikPro прошли в очном и онлайн-форматах для слушателей из Монгольского государственного университета образования и Гуманитарного университета Монголии.Монгольское национальное общественное радио и телевидение (Mongolian National Public Radio and Television) – крупнейшая государственная телерадиокомпания Монголии, вещание которой охватывает 90% населения страны. В медиахолдинг входит радиостанция "Голос Монголии", вещающая на монгольском, русском, китайском, английском и японском языках.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
https://ria.ru/20210524/lektsiya-1733684368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, монголия, sputnik, россия
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Очередная сессия просветительского проекта SputnikPro прошла для участников из Монголии. В ходе телемоста Москва–Улан-Батор советник международного информационного агентства и радио Sputnik Олег Дмитриев рассказал журналистам из ведущих столичных и региональных СМИ Монголии
об особенностях работы современного радио и подготовке подкастов.
Соорганизатором мероприятия выступило Монгольское национальное общественное радио и телевидение при поддержке Русского дома в Улан-Баторе
и Посольства России
в Монголии.
"Радио до сих пор остается самым оперативным источником передачи информации, здорово, что этим занимаются и в России, и в Монголии. Мне очень приятно, что состоялся обмен мнениями между коллегами, которые думают о том, как сделать радио лучше в разных странах и для разных аудиторий. Я особенно рад, что мероприятие о радио стало частью празднования 100-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Россией", - отметил Олег Дмитриев.
Генеральный директор Монгольского национального общественного радио и телевидения А.Бурэнбаатар, в свою очередь, заметил, что видеомост поможет укрепить взаимопонимание и сотрудничество между российскими и монгольскими медиа.
Один из слушателей, журналистка газеты "Монголия сегодня" Б.Баярмаа, так прокомментировала прошедшую сессию проекта SputnikPro: "Олег Дмитриев прочитал очень хорошую лекцию. Особенно интересной была информация о подкастах. Российско-монгольские отношения имеют многолетнюю историю. Очень полезно обмениваться опытом с российскими коллегами, обсуждать с ними, какие есть препятствия и сложности в работе".
Ранее сессии SputnikPro прошли в очном и онлайн-форматах для слушателей из Монгольского государственного университета образования и Гуманитарного университета Монголии.
Монгольское национальное общественное радио и телевидение (Mongolian National Public Radio and Television) – крупнейшая государственная телерадиокомпания Монголии, вещание которой охватывает 90% населения страны. В медиахолдинг входит радиостанция "Голос Монголии", вещающая на монгольском, русском, китайском, английском и японском языках.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
Sputnik
– международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве
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