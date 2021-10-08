https://ria.ru/20211008/tayvan-1753648593.html

В МИД Китая потребовали от США прекратить продавать оружие Тайваню

В МИД Китая потребовали от США прекратить продавать оружие Тайваню - РИА Новости, 08.10.2021

В МИД Китая потребовали от США прекратить продавать оружие Тайваню

США должны помнить о чувствительности тайваньского вопроса, прекратить официальные и военные контакты с Тайванем, а также продажу оружия острову, заявил на... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:11

2021-10-08T12:11

2021-10-08T12:11

в мире

сша

китай

тайвань

мид кнр

чжао лицзянь

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ПЕКИН, 8 окт – РИА Новости. США должны помнить о чувствительности тайваньского вопроса, прекратить официальные и военные контакты с Тайванем, а также продажу оружия острову, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что ограниченный контингент военнослужащих США не менее года тайно находится в Тайване для обучения тайваньских сухопутных сил. По информации издания, речь идет примерно о двух десятках бойцов морской пехоты США и подразделения специальных операций, в задачи которых входит обучение для ограниченных формирований тайваньских сухопутных войск. Как отметили источники, этот инструктаж продолжается уже не менее года."Принцип "одного Китая" является политической основой американо-китайских отношений. Американская сторона в совместном коммюнике об установлении дипломатических отношений между КНР и США взяла на себя обязательства поддерживать неофициальные контакты с Тайванем, включая контакты по линии культуры и торговли. Вашингтон должен в полной мере осознавать чувствительность тайваньского вопроса", - заявил дипломат.Он подчеркнул, что США должны "строго соблюдать принцип "одного Китая", положения трех китайско-американских совместных коммюнике, прекратить продавать Тайбэю оружие и контакты между военными США и Тайваня, избегать нанесения вреда двусторонним американо-китайским отношениям, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе"."Китайская сторона примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности", - указал он.

https://ria.ru/20211003/kitay-1752849810.html

https://ria.ru/20211006/tayvan-1753267853.html

сша

китай

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, китай, тайвань, мид кнр, чжао лицзянь