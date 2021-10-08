В МИД Китая потребовали от США прекратить продавать оружие Тайваню
Чжао Лицзянь: США должны прервать контакты с Тайванем, включая продажу оружия
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 8 окт – РИА Новости. США должны помнить о чувствительности тайваньского вопроса, прекратить официальные и военные контакты с Тайванем, а также продажу оружия острову, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что ограниченный контингент военнослужащих США не менее года тайно находится в Тайване для обучения тайваньских сухопутных сил. По информации издания, речь идет примерно о двух десятках бойцов морской пехоты США и подразделения специальных операций, в задачи которых входит обучение для ограниченных формирований тайваньских сухопутных войск. Как отметили источники, этот инструктаж продолжается уже не менее года.
"Принцип "одного Китая" является политической основой американо-китайских отношений. Американская сторона в совместном коммюнике об установлении дипломатических отношений между КНР и США взяла на себя обязательства поддерживать неофициальные контакты с Тайванем, включая контакты по линии культуры и торговли. Вашингтон должен в полной мере осознавать чувствительность тайваньского вопроса", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что США должны "строго соблюдать принцип "одного Китая", положения трех китайско-американских совместных коммюнике, прекратить продавать Тайбэю оружие и контакты между военными США и Тайваня, избегать нанесения вреда двусторонним американо-китайским отношениям, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе".
"Китайская сторона примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности", - указал он.
6 октября, 02:30Джо Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Тайваня