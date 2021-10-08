https://ria.ru/20211008/strelba-1753710051.html

Белоруссия потребовала от Польши предоставить данные о стрельбе на границе

Белоруссия потребовала от Польши предоставить данные о стрельбе на границе - РИА Новости, 08.10.2021

Белоруссия потребовала от Польши предоставить данные о стрельбе на границе

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что направил запрос Польше с требованием предоставить информацию о якобы о стрельбе на границе, о которой ранее заявила... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T16:21

2021-10-08T16:21

2021-10-08T16:33

в мире

польша

госпогранкомитет белоруссии

белоруссия

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МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что направил запрос Польше с требованием предоставить информацию о якобы о стрельбе на границе, о которой ранее заявила польская сторона.В пятницу официальный представитель пограничной стражи Польши Анна Михальская заявила, что белорусские пограничники стреляли в сторону польских, вероятно, холостыми. Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что органы погранслужбы республики в минувшие сутки не применяли оружия ни на одном из участков госграницы."Госпогранкомитетом направлен официальной запрос польской стороне с требованием предоставить информацию относительно заявления, сделанного представителем Пограничной стражи Польши", - говорится в официальном Telegram-канале белорусского ведомства.Поясняется, что в пятницу "пограничная стража Польши голословно заявила о том, что якобы с белорусской территории были произведены холостые выстрелы в сторону польского патруля". "Каких-либо видео или фото, доказательств сопредельной стороной по данному заявлению не предоставлено", - подчеркивается там.

https://ria.ru/20211007/polsha-1753451082.html

https://ria.ru/20211007/belorussiya-1753597066.html

польша

белоруссия

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в мире, польша, госпогранкомитет белоруссии, белоруссия