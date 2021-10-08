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Белоруссия потребовала от Польши предоставить данные о стрельбе на границе
Белоруссия потребовала от Польши предоставить данные о стрельбе на границе - РИА Новости, 08.10.2021
Белоруссия потребовала от Польши предоставить данные о стрельбе на границе
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что направил запрос Польше с требованием предоставить информацию о якобы о стрельбе на границе, о которой ранее заявила... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T16:21
2021-10-08T16:33
в мире
польша
госпогранкомитет белоруссии
белоруссия
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МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что направил запрос Польше с требованием предоставить информацию о якобы о стрельбе на границе, о которой ранее заявила польская сторона.В пятницу официальный представитель пограничной стражи Польши Анна Михальская заявила, что белорусские пограничники стреляли в сторону польских, вероятно, холостыми. Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что органы погранслужбы республики в минувшие сутки не применяли оружия ни на одном из участков госграницы."Госпогранкомитетом направлен официальной запрос польской стороне с требованием предоставить информацию относительно заявления, сделанного представителем Пограничной стражи Польши", - говорится в официальном Telegram-канале белорусского ведомства.Поясняется, что в пятницу "пограничная стража Польши голословно заявила о том, что якобы с белорусской территории были произведены холостые выстрелы в сторону польского патруля". "Каких-либо видео или фото, доказательств сопредельной стороной по данному заявлению не предоставлено", - подчеркивается там.
https://ria.ru/20211007/polsha-1753451082.html
https://ria.ru/20211007/belorussiya-1753597066.html
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в мире, польша, госпогранкомитет белоруссии, белоруссия
16:21 08.10.2021 (обновлено: 16:33 08.10.2021)
 
Белоруссия потребовала от Польши предоставить данные о стрельбе на границе

Госпогранкомитет Белоруссии потребовал от Польши предоставить данные о стрельбе на границе

© AP Photo / Mindaugas KulbisЛитовские пограничники патрулируют участок на границе с Белоруссией
Литовские пограничники патрулируют участок на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что направил запрос Польше с требованием предоставить информацию о якобы о стрельбе на границе, о которой ранее заявила польская сторона.
В пятницу официальный представитель пограничной стражи Польши Анна Михальская заявила, что белорусские пограничники стреляли в сторону польских, вероятно, холостыми. Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что органы погранслужбы республики в минувшие сутки не применяли оружия ни на одном из участков госграницы.
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"Госпогранкомитетом направлен официальной запрос польской стороне с требованием предоставить информацию относительно заявления, сделанного представителем Пограничной стражи Польши", - говорится в официальном Telegram-канале белорусского ведомства.
Поясняется, что в пятницу "пограничная стража Польши голословно заявила о том, что якобы с белорусской территории были произведены холостые выстрелы в сторону польского патруля". "Каких-либо видео или фото, доказательств сопредельной стороной по данному заявлению не предоставлено", - подчеркивается там.
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