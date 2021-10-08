https://ria.ru/20211008/sostav-1753749877.html

Состав Общественной палаты Московской области обновился на 60 процентов

Состав Общественной палаты Московской области обновился на 60 процентов - РИА Новости, 08.10.2021

Состав Общественной палаты Московской области обновился на 60 процентов

Состав общественной палаты Московской области обновился на 60 процентов, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T19:32

2021-10-08T19:32

2021-10-08T19:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

анатолий торкунов

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Состав общественной палаты Московской области обновился на 60 процентов, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.Она поблагодарила всех, кто бессменно работает в этой структуре на благо Подмосковья.В составе Общественной палаты области - 17 профильных комиссий, что позволяет оперативно включаться и реагировать на события в разных сферах: здравоохранение, строительство и ЖКХ, экология, поддержка предпринимательства, туризм, сохранение культурного наследия, спорт и волонтерство, миграционная политика, развитие науки и образования, открытость власти и работа местного самоуправления."Хочу сердечно поблагодарить за избрание меня председателем Общественной палаты МО, я рассматриваю это как большое доверие. Накопленный опыт позволит нам решать серьезные задачи, - сказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов, переизбранный на должность председателя палаты.При этом он сообщил о предложении ввести новую практику на пленарных заседаниях обязательно заслушивать муниципальные Общественные палаты по их направлениям."Этот важный опыт можно будет использовать во всей Московской области", - сказал Торкунов.

https://ria.ru/20211007/kaklyugina-1753534120.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), анатолий торкунов