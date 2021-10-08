https://ria.ru/20211008/sostav-1753749877.html
Состав Общественной палаты Московской области обновился на 60 процентов
Состав Общественной палаты Московской области обновился на 60 процентов - РИА Новости, 08.10.2021
Состав Общественной палаты Московской области обновился на 60 процентов
Состав общественной палаты Московской области обновился на 60 процентов, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T19:32
2021-10-08T19:32
2021-10-08T19:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
анатолий торкунов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753750744_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_26b142e72bc3c6721a7982e3e8c24d02.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Состав общественной палаты Московской области обновился на 60 процентов, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.Она поблагодарила всех, кто бессменно работает в этой структуре на благо Подмосковья.В составе Общественной палаты области - 17 профильных комиссий, что позволяет оперативно включаться и реагировать на события в разных сферах: здравоохранение, строительство и ЖКХ, экология, поддержка предпринимательства, туризм, сохранение культурного наследия, спорт и волонтерство, миграционная политика, развитие науки и образования, открытость власти и работа местного самоуправления."Хочу сердечно поблагодарить за избрание меня председателем Общественной палаты МО, я рассматриваю это как большое доверие. Накопленный опыт позволит нам решать серьезные задачи, - сказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов, переизбранный на должность председателя палаты.При этом он сообщил о предложении ввести новую практику на пленарных заседаниях обязательно заслушивать муниципальные Общественные палаты по их направлениям."Этот важный опыт можно будет использовать во всей Московской области", - сказал Торкунов.
https://ria.ru/20211007/kaklyugina-1753534120.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753750744_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_af625348eecfd538e0ed113d5ec1067f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), анатолий торкунов
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Состав общественной палаты Московской области
обновился на 60 процентов, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.
Она поблагодарила всех, кто бессменно работает в этой структуре на благо Подмосковья.
В составе Общественной палаты области - 17 профильных комиссий, что позволяет оперативно включаться и реагировать на события в разных сферах: здравоохранение, строительство и ЖКХ, экология, поддержка предпринимательства, туризм, сохранение культурного наследия, спорт и волонтерство, миграционная политика, развитие науки и образования, открытость власти и работа местного самоуправления.
"Хочу сердечно поблагодарить за избрание меня председателем Общественной палаты МО, я рассматриваю это как большое доверие. Накопленный опыт позволит нам решать серьезные задачи, - сказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов
, переизбранный на должность председателя палаты.
При этом он сообщил о предложении ввести новую практику на пленарных заседаниях обязательно заслушивать муниципальные Общественные палаты по их направлениям.
"Этот важный опыт можно будет использовать во всей Московской области", - сказал Торкунов.