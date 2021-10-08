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"Сириус" примет участие в реализации передовых инженерных школ
"Сириус" примет участие в реализации передовых инженерных школ - РИА Новости, 08.10.2021
"Сириус" примет участие в реализации передовых инженерных школ
Образовательный центр "Сириус" станет партнером Минобрнауки РФ по реализации стратегической инициативы "Передовые инженерные школы", заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T17:20
2021-10-08T17:20
общество
образовательный центр "сириус"
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Образовательный центр "Сириус" станет партнером Минобрнауки РФ по реализации стратегической инициативы "Передовые инженерные школы", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Как уточняют в аппарате вице-премьера, по итогам рабочего совещания по реализации научно-технологических инициатив в присутствии Чернышенко был подписан меморандум между министерством науки и высшего образования РФ и образовательным фондом "Талант и успех". Согласно документу, фонд становится стратегическим партнером Минобрнауки России по реализации инициативы социально-экономического развития до 2030 года "Передовые инженерные школы"."Наша насущная задача - создать все условия для обновления инженерного образования и подготовки инженерных кадров для различных отраслей. Образовательный центр "Сириус" станет стратегическим партнером по реализации данной инициативы. Они будут помогать нам формировать правильные модели практической работы таких школ, а их у нас запланировано 30 по стране, содействовать в проработке программ для преподавателей", - цитирует аппарат Чернышенко.Ранее на заседании правительства России были утверждены 42 стратегические инициативы, одна из которых направлена на создание в стране 30 передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями.
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общество, образовательный центр "сириус", дмитрий чернышенко, россия
17:20 08.10.2021
 
"Сириус" примет участие в реализации передовых инженерных школ

Чернышенко: "Сириус" примет участие в реализации инициативы "Передовые инженерные школы"

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОбразовательный центр "Сириус" в поселке городского тип Сириус в Краснодарском крае
Образовательный центр Сириус в поселке городского тип Сириус в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Образовательный центр "Сириус" станет партнером Минобрнауки РФ по реализации стратегической инициативы "Передовые инженерные школы", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Как уточняют в аппарате вице-премьера, по итогам рабочего совещания по реализации научно-технологических инициатив в присутствии Чернышенко был подписан меморандум между министерством науки и высшего образования РФ и образовательным фондом "Талант и успех". Согласно документу, фонд становится стратегическим партнером Минобрнауки России по реализации инициативы социально-экономического развития до 2030 года "Передовые инженерные школы".
"Наша насущная задача - создать все условия для обновления инженерного образования и подготовки инженерных кадров для различных отраслей. Образовательный центр "Сириус" станет стратегическим партнером по реализации данной инициативы. Они будут помогать нам формировать правильные модели практической работы таких школ, а их у нас запланировано 30 по стране, содействовать в проработке программ для преподавателей", - цитирует аппарат Чернышенко.
Ранее на заседании правительства России были утверждены 42 стратегические инициативы, одна из которых направлена на создание в стране 30 передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями.
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