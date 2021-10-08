https://ria.ru/20211008/sirius-1753724079.html

"Сириус" примет участие в реализации передовых инженерных школ

"Сириус" примет участие в реализации передовых инженерных школ - РИА Новости, 08.10.2021

"Сириус" примет участие в реализации передовых инженерных школ

Образовательный центр "Сириус" станет партнером Минобрнауки РФ по реализации стратегической инициативы "Передовые инженерные школы", заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T17:20

2021-10-08T17:20

2021-10-08T17:20

общество

образовательный центр "сириус"

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Образовательный центр "Сириус" станет партнером Минобрнауки РФ по реализации стратегической инициативы "Передовые инженерные школы", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Как уточняют в аппарате вице-премьера, по итогам рабочего совещания по реализации научно-технологических инициатив в присутствии Чернышенко был подписан меморандум между министерством науки и высшего образования РФ и образовательным фондом "Талант и успех". Согласно документу, фонд становится стратегическим партнером Минобрнауки России по реализации инициативы социально-экономического развития до 2030 года "Передовые инженерные школы"."Наша насущная задача - создать все условия для обновления инженерного образования и подготовки инженерных кадров для различных отраслей. Образовательный центр "Сириус" станет стратегическим партнером по реализации данной инициативы. Они будут помогать нам формировать правильные модели практической работы таких школ, а их у нас запланировано 30 по стране, содействовать в проработке программ для преподавателей", - цитирует аппарат Чернышенко.Ранее на заседании правительства России были утверждены 42 стратегические инициативы, одна из которых направлена на создание в стране 30 передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями.

https://realty.ria.ru/20210927/sirius-1752034320.html

россия

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общество, образовательный центр "сириус", дмитрий чернышенко, россия