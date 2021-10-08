https://ria.ru/20211008/sertifikatsiya-1753631856.html

Минздрав анонсировал визит чиновников ЕС для сертификации "Спутника V"

Минздрав анонсировал визит чиновников ЕС для сертификации "Спутника V" - РИА Новости, 08.10.2021

Минздрав анонсировал визит чиновников ЕС для сертификации "Спутника V"

Минздрав заявил, что идет согласование деталей визита представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для сертификации "Спутника V". Такой... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T10:58

2021-10-08T10:58

2021-10-08T11:31

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минздрав заявил, что идет согласование деталей визита представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для сертификации "Спутника V". Такой визит может состояться уже в декабре, уточнили в пресс-службе."В настоящее время идет согласование деталей визита представителей ЕМА в рамках процедуры сертификации вакцины "Спутник V". Визит может состояться уже в декабре", - сказали там.

https://ria.ru/20211004/voz-1752943639.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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