https://ria.ru/20211008/sertifikatsiya-1753631856.html
Минздрав анонсировал визит чиновников ЕС для сертификации "Спутника V"
Минздрав анонсировал визит чиновников ЕС для сертификации "Спутника V" - РИА Новости, 08.10.2021
Минздрав анонсировал визит чиновников ЕС для сертификации "Спутника V"
Минздрав заявил, что идет согласование деталей визита представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для сертификации "Спутника V". Такой... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T10:58
2021-10-08T10:58
2021-10-08T11:31
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минздрав заявил, что идет согласование деталей визита представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для сертификации "Спутника V". Такой визит может состояться уже в декабре, уточнили в пресс-службе."В настоящее время идет согласование деталей визита представителей ЕМА в рамках процедуры сертификации вакцины "Спутник V". Визит может состояться уже в декабре", - сказали там.
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вакцина "спутник v", общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Материал дополняется
10:58 08.10.2021 (обновлено: 11:31 08.10.2021)
Минздрав анонсировал визит чиновников ЕС для сертификации "Спутника V"
Минздрав ожидает представителей регулятора для сертификации "Спутника V" в декабре