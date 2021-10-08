Личный врач Саакашвили назвал его состояние очень опасным
Личный врач Саакашвили Кипшидзе приехал из США, чтобы сделать ему кардиограмму
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
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ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. Лечащий врач заключенного в грузинской тюрьме экс-президента Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что его пациент из-за длительной голодовки находится в очень опасном состоянии, планирует взять у него кровь и провести другие обследования.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. В пятницу адвокат экс-президента Бека Басилая заявил, что на восьмой день голодовки Саакашвили похудел более, чем на 12 килограммов. Девушка Саакашвили, прибывшая к нему в тюрьму, сказала, что у него начинаются проблемы со здоровьем.
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"Я приехал в среду утром и жду, когда можно будет увидеться с ним. Он в целом здоровый человек... В целом, я оцениваю его состояние как очень опасное. Мой план - немедленно взять у него кровь, а также сделать электрокардиограмму, чтобы сравнить ее с его предыдущими анализами", - сказал врач журналистам.
По его словам, он прибыл в Тбилиси из США и ждет разрешения на свидание с заключенным Саакашвили.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.