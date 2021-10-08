https://ria.ru/20211008/saakavshili-1753723949.html

Личный врач Саакашвили назвал его состояние очень опасным

Личный врач Саакашвили назвал его состояние очень опасным - РИА Новости, 08.10.2021

Личный врач Саакашвили назвал его состояние очень опасным

Лечащий врач заключенного в грузинской тюрьме экс-президента Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что его пациент из-за длительной голодовки находится в... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T17:20

2021-10-08T17:20

2021-10-08T17:20

в мире

грузия

сша

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753039961_0:75:1184:741_1920x0_80_0_0_c42657a439eb93a43945b422579ed139.jpg

ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. Лечащий врач заключенного в грузинской тюрьме экс-президента Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что его пациент из-за длительной голодовки находится в очень опасном состоянии, планирует взять у него кровь и провести другие обследования.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. В пятницу адвокат экс-президента Бека Басилая заявил, что на восьмой день голодовки Саакашвили похудел более, чем на 12 килограммов. Девушка Саакашвили, прибывшая к нему в тюрьму, сказала, что у него начинаются проблемы со здоровьем."Я приехал в среду утром и жду, когда можно будет увидеться с ним. Он в целом здоровый человек... В целом, я оцениваю его состояние как очень опасное. Мой план - немедленно взять у него кровь, а также сделать электрокардиограмму, чтобы сравнить ее с его предыдущими анализами", - сказал врач журналистам.По его словам, он прибыл в Тбилиси из США и ждет разрешения на свидание с заключенным Саакашвили.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211007/saakashvili-1753586145.html

https://ria.ru/20211007/pogransluzhba-1753480294.html

грузия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, сша, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии