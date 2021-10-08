https://ria.ru/20211008/saakashvili-1753770692.html
Саакашвили в тюрьме начал есть мед
Саакашвили в тюрьме начал есть мед - РИА Новости, 08.10.2021
Саакашвили в тюрьме начал есть мед
Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который ранее объявил голодовку, начал принимать в тюремной камере мед и натуральные соки, заявил... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T23:05
2021-10-08T23:05
2021-10-08T23:30
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который ранее объявил голодовку, начал принимать в тюремной камере мед и натуральные соки, заявил журналистам начальник пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили."Персональная банковская карта была изготовлена для него в понедельник. У него был доступ к самым разным продуктам, включая натуральные соки, мед. А после подтверждения заказа, насколько мне известно, он уже получил несколько банок меда, также несколько литров натурального сока. Он начал принимать продукты, в том числе мед, а также натуральные соки, что указывает на то, что так или иначе организм не сталкивается с истощением", - заявил Цхвариашвили журналистам.Ранее в пятницу адвокаты Саакашвили сообщили, что их подзащитный на восьмой день голодовки похудел на 12 килограммов.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211008/saakavshili-1753723949.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
23:05 08.10.2021 (обновлено: 23:30 08.10.2021)
Саакашвили в тюрьме начал есть мед
Саакашвили в тюрьме начал есть мед и пить натуральные соки
ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости.
Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили
, который ранее объявил голодовку, начал принимать в тюремной камере мед и натуральные соки, заявил журналистам начальник пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили.
"Персональная банковская карта была изготовлена для него в понедельник. У него был доступ к самым разным продуктам, включая натуральные соки, мед. А после подтверждения заказа, насколько мне известно, он уже получил несколько банок меда, также несколько литров натурального сока. Он начал принимать продукты, в том числе мед, а также натуральные соки, что указывает на то, что так или иначе организм не сталкивается с истощением", - заявил Цхвариашвили журналистам.
Ранее в пятницу адвокаты Саакашвили сообщили, что их подзащитный на восьмой день голодовки похудел на 12 килограммов.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.