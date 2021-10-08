https://ria.ru/20211008/saakashvili-1753683433.html

Сторонники Саакашвили собрались у тюрьмы в Рустави

Сторонники Саакашвили собрались у тюрьмы в Рустави - РИА Новости, 08.10.2021

Сторонники Саакашвили собрались у тюрьмы в Рустави

Небольшая группа людей собралась в пятницу у здания тюрьмы в Рустави в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, полиция задержала одного РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T14:22

2021-10-08T14:22

2021-10-08T14:22

в мире

грузия

михаил саакашвили

рустави

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. Небольшая группа людей собралась в пятницу у здания тюрьмы в Рустави в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, полиция задержала одного из участников акции, пытавшегося оставить на стене здания надпись "Свободу Мише!", сообщает телекомпания "Рустави 2".Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку из-за несогласия с обвинениями против него. Сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам."Полиция задержала в Рустави одного человека, который пытался оставить на стене учреждения по исполнению наказаний надпись "Свободу Мише!" - сообщает ТВ.Один из участников акции сообщил журналистам, что группа людей собралась у здания тюрьмы, чтобы поддержать Саакашвили."Задержали нашего активиста Звиада Куправа по непонятным причинам", - рассказал один из участников акции.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211008/saakashvili-1753673070.html

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