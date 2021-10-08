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В Грузии ночью в разных городах появились надписи "Свободу Мише!"

В Грузии ночью в разных городах появились надписи "Свободу Мише!" - РИА Новости, 08.10.2021

В Грузии ночью в разных городах появились надписи "Свободу Мише!"

Сотрудники грузинских коммунальных служб в течение всей ночи работали над тем, чтобы перекрасить на стенах в разных городах надписи "Свободу Мише!", которые... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T11:53

2021-10-08T11:53

2021-10-08T11:53

в мире

грузия

михаил саакашвили

рустави

зугдиди

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. Сотрудники грузинских коммунальных служб в течение всей ночи работали над тем, чтобы перекрасить на стенах в разных городах надписи "Свободу Мише!", которые появились после задержания экс-президента Михаила Саакашвили.По данным телекомпании "Мтавари архи", трафаретные надписи появились в ночь на пятницу на фасадах зданий и тротуарах в городах Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди."К утру большинство надписей были перекрашены. Сотрудники мэрии всю ночь усердно работали над этим", - сообщает ТВ.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

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рустави

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