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В Грузии ночью в разных городах появились надписи "Свободу Мише!"
В Грузии ночью в разных городах появились надписи "Свободу Мише!" - РИА Новости, 08.10.2021
В Грузии ночью в разных городах появились надписи "Свободу Мише!"
Сотрудники грузинских коммунальных служб в течение всей ночи работали над тем, чтобы перекрасить на стенах в разных городах надписи "Свободу Мише!", которые... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T11:53
2021-10-08T11:53
в мире
грузия
михаил саакашвили
рустави
зугдиди
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. Сотрудники грузинских коммунальных служб в течение всей ночи работали над тем, чтобы перекрасить на стенах в разных городах надписи "Свободу Мише!", которые появились после задержания экс-президента Михаила Саакашвили.По данным телекомпании "Мтавари архи", трафаретные надписи появились в ночь на пятницу на фасадах зданий и тротуарах в городах Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди."К утру большинство надписей были перекрашены. Сотрудники мэрии всю ночь усердно работали над этим", - сообщает ТВ.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
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в мире, грузия, михаил саакашвили, рустави, зугдиди, задержание саакашвили в грузии
11:53 08.10.2021
 
В Грузии ночью в разных городах появились надписи "Свободу Мише!"

В Тбилиси, Кутаиси и Зугдиди ночью на стенах и тротуарах появились надписи "Свободу Мише!"

© Sputnik /  / Перейти в фотобанкУчастники митинга за освобождение арестованного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили у здания тюрьмы в Рустави
Участники митинга за освобождение арестованного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили у здания тюрьмы в Рустави - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
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ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. Сотрудники грузинских коммунальных служб в течение всей ночи работали над тем, чтобы перекрасить на стенах в разных городах надписи "Свободу Мише!", которые появились после задержания экс-президента Михаила Саакашвили.
По данным телекомпании "Мтавари архи", трафаретные надписи появились в ночь на пятницу на фасадах зданий и тротуарах в городах Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди.
"К утру большинство надписей были перекрашены. Сотрудники мэрии всю ночь усердно работали над этим", - сообщает ТВ.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиРуставиЗугдидиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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