https://ria.ru/20211008/rossiya-1753692339.html

Россия заняла прочные позиции для развития, заявил Медведев

Россия заняла прочные позиции для развития, заявил Медведев - РИА Новости, 08.10.2021

Россия заняла прочные позиции для развития, заявил Медведев

Обстановка в России не самая простая из-за пандемии и экономических трудностей, но страна заняла прочные позиции для устойчивого развития, и задача "Единой... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T15:02

2021-10-08T15:02

2021-10-08T15:02

политика

единая россия

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Обстановка в России не самая простая из-за пандемии и экономических трудностей, но страна заняла прочные позиции для устойчивого развития, и задача "Единой России" - содействовать этому, заявил председатель ЕР, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев."Профессиональным ориентиром всегда являются более опытные коллеги, и очень хорошо, что они в Государственной Думе в нашей фракции есть, поскольку это касается тонкостей повседневной работы в Государственной думе, согласования различных позиций, различных подходов, тем более что и обстановка в стране является не самой простой. Эпидемия продолжается, есть и экономические трудности", - заявил Медведев в ходе общения с участниками семинара "Профессиональная деятельность депутата".Медведев подчеркнул, что конституционное большинство единороссов в нижней палате парламента имеет все возможности для содействия в устойчивом развитии России. "Это связано с подготовкой качественных законопроектов, а также много зависит от слаженной работы", - добавил он. Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, впервые прошедшие в парламент "Новые люди" - 13. В четверг в ходе оргсобрания фракции "Единая Россия" утвердила фракционный состав в Госдуме VIII созыва в количестве 324 депутатов.

https://ria.ru/20210820/sistema-1746591125.html

https://ria.ru/20210927/shoygu-1751994128.html

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политика, единая россия, дмитрий медведев, россия