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Россия заняла прочные позиции для развития, заявил Медведев
Россия заняла прочные позиции для развития, заявил Медведев - РИА Новости, 08.10.2021
Россия заняла прочные позиции для развития, заявил Медведев
Обстановка в России не самая простая из-за пандемии и экономических трудностей, но страна заняла прочные позиции для устойчивого развития, и задача "Единой... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:02
2021-10-08T15:02
политика
единая россия
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Обстановка в России не самая простая из-за пандемии и экономических трудностей, но страна заняла прочные позиции для устойчивого развития, и задача "Единой России" - содействовать этому, заявил председатель ЕР, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев."Профессиональным ориентиром всегда являются более опытные коллеги, и очень хорошо, что они в Государственной Думе в нашей фракции есть, поскольку это касается тонкостей повседневной работы в Государственной думе, согласования различных позиций, различных подходов, тем более что и обстановка в стране является не самой простой. Эпидемия продолжается, есть и экономические трудности", - заявил Медведев в ходе общения с участниками семинара "Профессиональная деятельность депутата".Медведев подчеркнул, что конституционное большинство единороссов в нижней палате парламента имеет все возможности для содействия в устойчивом развитии России. "Это связано с подготовкой качественных законопроектов, а также много зависит от слаженной работы", - добавил он.&nbsp;Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, впервые прошедшие в парламент "Новые люди" - 13. В четверг в ходе оргсобрания фракции "Единая Россия" утвердила фракционный состав в Госдуме VIII созыва в количестве 324 депутатов.
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политика, единая россия, дмитрий медведев, россия
15:02 08.10.2021
 
Россия заняла прочные позиции для развития, заявил Медведев

Медведев: обстановка в России непростая, но страна заняла прочные позиции для развития

© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совместное заседание бюро высшего и генерального советов партии
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совместное заседание бюро высшего и генерального советов партии - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Обстановка в России не самая простая из-за пандемии и экономических трудностей, но страна заняла прочные позиции для устойчивого развития, и задача "Единой России" - содействовать этому, заявил председатель ЕР, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.
"Профессиональным ориентиром всегда являются более опытные коллеги, и очень хорошо, что они в Государственной Думе в нашей фракции есть, поскольку это касается тонкостей повседневной работы в Государственной думе, согласования различных позиций, различных подходов, тем более что и обстановка в стране является не самой простой. Эпидемия продолжается, есть и экономические трудности", - заявил Медведев в ходе общения с участниками семинара "Профессиональная деятельность депутата".
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"Мы, правда, за последние годы сумели занять достаточно прочные позиции в мировой экономике, что делает наше развитие в целом устойчивым. Ну и задача нашей партии и фракции заключается в том, чтобы этому содействовать", - отметил председатель партии.
Медведев подчеркнул, что конституционное большинство единороссов в нижней палате парламента имеет все возможности для содействия в устойчивом развитии России. "Это связано с подготовкой качественных законопроектов, а также много зависит от слаженной работы", - добавил он. 
Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, впервые прошедшие в парламент "Новые люди" - 13. В четверг в ходе оргсобрания фракции "Единая Россия" утвердила фракционный состав в Госдуме VIII созыва в количестве 324 депутатов.
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