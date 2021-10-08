Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211008/qr-1753640698.html
В Подмосковье оштрафовали агрегатора за работу таксиста без QR-кода
В Подмосковье оштрафовали агрегатора за работу таксиста без QR-кода - РИА Новости, 08.10.2021
В Подмосковье оштрафовали агрегатора за работу таксиста без QR-кода
В Подмосковье впервые оштрафовали агрегатора за передачу заказа водителю такси без сертификата и QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19, сообщается на... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T11:43
2021-10-08T11:43
распространение коронавируса
общество
такси
московская область (подмосковье)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156155/66/1561556674_242:0:3748:1972_1920x0_80_0_0_e08ab7d77dbd06a4b30042e767b995d9.jpg
МОСКВА, 8 окт. - РИА Новости. В Подмосковье впервые оштрафовали агрегатора за передачу заказа водителю такси без сертификата и QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры."Королёвский городской суд поддержал иск Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области к Сити-Мобил за отсутствие у водителя сертификата и QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19. Это первая судебная практика в России, когда суд привлек агрегатора к ответственности за подобное нарушение. Учитывая этот факт, агрегатора привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Также отмечается, что согласно статье 20.6.1 КоАП РФ, за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения для юридических лиц предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей.По данным ведомства, все водители подмосковных такси должны были сделать прививку вторым компонентом вакцины до 15 августа 2021 года. Агрегаторы, диспетчерские службы и таксомоторные компании не могут передавать заказы водителям такси, у которых нет прививки и сертификата (QR-кода) о прохождении вакцинации от COVID-19.
https://ria.ru/20210318/delo-1601902920.html
https://ria.ru/20210805/sochi-1744522039.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156155/66/1561556674_680:0:3309:1972_1920x0_80_0_0_d86fd1e2fbea798507a85be84d7a5c99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, такси, московская область (подмосковье), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:43 08.10.2021
 
В Подмосковье оштрафовали агрегатора за работу таксиста без QR-кода

В Подмосковье впервые оштрафовали агрегатора за передачу заказа таксисту без QR-кода

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили служб "Яндекс Такси" и "Ситимобил".
Автомобили служб Яндекс Такси и Ситимобил. - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт. - РИА Новости. В Подмосковье впервые оштрафовали агрегатора за передачу заказа водителю такси без сертификата и QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
"Королёвский городской суд поддержал иск Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области к Сити-Мобил за отсутствие у водителя сертификата и QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19. Это первая судебная практика в России, когда суд привлек агрегатора к ответственности за подобное нарушение. Учитывая этот факт, агрегатора привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Такси - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 23:38
Женщина покашляла на таксиста и нарвалась на уголовное дело
Также отмечается, что согласно статье 20.6.1 КоАП РФ, за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения для юридических лиц предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей.
По данным ведомства, все водители подмосковных такси должны были сделать прививку вторым компонентом вакцины до 15 августа 2021 года. Агрегаторы, диспетчерские службы и таксомоторные компании не могут передавать заказы водителям такси, у которых нет прививки и сертификата (QR-кода) о прохождении вакцинации от COVID-19.
Такси - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 15:44Туризм
В Сочи появились свободные от COVID-19 такси
 
Распространение коронавирусаОбществоТаксиМосковская область (Подмосковье)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11В "Энергии" рассказали, что угрожает российскому сегменту МКС
04:42"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей
04:36При крушении самолета в США погибли четыре человека
04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
04:26Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
04:15Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
03:22Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
03:15Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
03:14Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки
03:07Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
03:00Адвокат рассказала, как родственники крадут квартиры
02:39На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
02:26В Раде вспомнили слова последнего русского царя из-за ситуации в стране
02:15Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
02:15Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?
01:59МИД подтвердил официальный визит Нуланд в Москву
01:22В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
01:15Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
01:14Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
01:08Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
Лента новостейМолния