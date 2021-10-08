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В Подмосковье оштрафовали агрегатора за работу таксиста без QR-кода

В Подмосковье оштрафовали агрегатора за работу таксиста без QR-кода - РИА Новости, 08.10.2021

В Подмосковье оштрафовали агрегатора за работу таксиста без QR-кода

В Подмосковье впервые оштрафовали агрегатора за передачу заказа водителю такси без сертификата и QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19, сообщается на... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T11:43

2021-10-08T11:43

2021-10-08T11:43

распространение коронавируса

общество

такси

московская область (подмосковье)

россия

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 8 окт. - РИА Новости. В Подмосковье впервые оштрафовали агрегатора за передачу заказа водителю такси без сертификата и QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры."Королёвский городской суд поддержал иск Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области к Сити-Мобил за отсутствие у водителя сертификата и QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19. Это первая судебная практика в России, когда суд привлек агрегатора к ответственности за подобное нарушение. Учитывая этот факт, агрегатора привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Также отмечается, что согласно статье 20.6.1 КоАП РФ, за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения для юридических лиц предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей.По данным ведомства, все водители подмосковных такси должны были сделать прививку вторым компонентом вакцины до 15 августа 2021 года. Агрегаторы, диспетчерские службы и таксомоторные компании не могут передавать заказы водителям такси, у которых нет прививки и сертификата (QR-кода) о прохождении вакцинации от COVID-19.

https://ria.ru/20210318/delo-1601902920.html

https://ria.ru/20210805/sochi-1744522039.html

московская область (подмосковье)

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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