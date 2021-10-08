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Генпрокуратура организовала проверки региональных программ переселения
Генпрокуратура организовала проверки региональных программ переселения - РИА Новости, 08.10.2021
Генпрокуратура организовала проверки региональных программ переселения
Генеральная прокуратура РФ организовала проверки соблюдения прав граждан при переселении из аварийного жилого фонда в 18 регионах России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:19
2021-10-08T15:19
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ организовала проверки соблюдения прав граждан при переселении из аварийного жилого фонда в 18 регионах России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Как пояснили в ГП, в ходе мониторинга выяснилось, что в 18 регионах России уровень выполнения региональных программ переселения названного фонда на период 2019-2021 годов составил менее чем 65%."Генеральной прокуратурой Российской Федерации прокурорам этих регионов поручено провести тщательные проверки в целях обеспечения повышения качества жизни населения", - говорится в сообщении.Результаты проверочных мероприятий находятся на контроле руководства ГП РФ.
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генеральная прокуратура рф, россия
15:19 08.10.2021
 
Генпрокуратура организовала проверки региональных программ переселения

Генпрокуратура организовала проверки программ переселения из аварийного жилого фонда

© РИА Новости / Павел Гирин / Перейти в фотобанкОдин из многоквартирных аварийных домов
Один из многоквартирных аварийных домов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Павел Гирин
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ организовала проверки соблюдения прав граждан при переселении из аварийного жилого фонда в 18 регионах России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Как пояснили в ГП, в ходе мониторинга выяснилось, что в 18 регионах России уровень выполнения региональных программ переселения названного фонда на период 2019-2021 годов составил менее чем 65%.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации прокурорам этих регионов поручено провести тщательные проверки в целях обеспечения повышения качества жизни населения", - говорится в сообщении.
Результаты проверочных мероприятий находятся на контроле руководства ГП РФ.
 
Генеральная прокуратура РФРоссия
 
 
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