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Генпрокуратура организовала проверки региональных программ переселения

Генпрокуратура организовала проверки региональных программ переселения - РИА Новости, 08.10.2021

Генпрокуратура организовала проверки региональных программ переселения

Генеральная прокуратура РФ организовала проверки соблюдения прав граждан при переселении из аварийного жилого фонда в 18 регионах России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T15:19

2021-10-08T15:19

2021-10-08T15:19

генеральная прокуратура рф

россия

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ организовала проверки соблюдения прав граждан при переселении из аварийного жилого фонда в 18 регионах России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Как пояснили в ГП, в ходе мониторинга выяснилось, что в 18 регионах России уровень выполнения региональных программ переселения названного фонда на период 2019-2021 годов составил менее чем 65%."Генеральной прокуратурой Российской Федерации прокурорам этих регионов поручено провести тщательные проверки в целях обеспечения повышения качества жизни населения", - говорится в сообщении.Результаты проверочных мероприятий находятся на контроле руководства ГП РФ.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, россия