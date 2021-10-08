https://ria.ru/20211008/proverka-1753695967.html
Генпрокуратура организовала проверки региональных программ переселения
Генпрокуратура организовала проверки региональных программ переселения - РИА Новости, 08.10.2021
Генпрокуратура организовала проверки региональных программ переселения
Генеральная прокуратура РФ организовала проверки соблюдения прав граждан при переселении из аварийного жилого фонда в 18 регионах России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:19
2021-10-08T15:19
2021-10-08T15:19
генеральная прокуратура рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603310540_0:96:3312:1959_1920x0_80_0_0_9757629b79f80983b43ddde51bce9f57.jpg
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ организовала проверки соблюдения прав граждан при переселении из аварийного жилого фонда в 18 регионах России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Как пояснили в ГП, в ходе мониторинга выяснилось, что в 18 регионах России уровень выполнения региональных программ переселения названного фонда на период 2019-2021 годов составил менее чем 65%."Генеральной прокуратурой Российской Федерации прокурорам этих регионов поручено провести тщательные проверки в целях обеспечения повышения качества жизни населения", - говорится в сообщении.Результаты проверочных мероприятий находятся на контроле руководства ГП РФ.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603310540_561:0:3292:2048_1920x0_80_0_0_f4fbb0a76cad036e58fb7c836442e150.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, россия
Генпрокуратура организовала проверки региональных программ переселения
Генпрокуратура организовала проверки программ переселения из аварийного жилого фонда