https://ria.ru/20211008/proekt-1753628176.html

Более 2,7 тысяч заявок подано на участие в проекте "Наше дерево"

Более 2,7 тысяч заявок подано на участие в проекте "Наше дерево" - РИА Новости, 08.10.2021

Более 2,7 тысяч заявок подано на участие в проекте "Наше дерево"

На участие в 2022 году в столичном семейно-экологическом проекте "Наше дерево" уже подано более 2,7 тысячи заявок, подать заявку можно до 15 декабря, говорится... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T10:35

2021-10-08T10:35

2021-10-08T10:35

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деревья

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. На участие в 2022 году в столичном семейно-экологическом проекте "Наше дерево" уже подано более 2,7 тысячи заявок, подать заявку можно до 15 декабря, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы."Москвичи могут особо отметить самое счастливое событие в жизни семьи — рождение ребенка, сделав малышу уникальный подарок, а после вместе ухаживать за семейным деревом. Заявки на высадку саженцев в следующем году принимаются до 15 декабря", - говорится в сообщении со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства.Программа "Наше дерево" предоставляет возможность родителям, имеющим место жительства (регистрацию) в Москве, при рождении ребенка с 1 января 2019 года и до достижения им трехлетнего возраста, выбрать породу, место согласно интерактивной карты и высадить дерево.Уточняется, что узнать о правилах акции и подать заявку на участие можно на портале mos.ru.

https://ria.ru/20211007/park-1753461012.html

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2021

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москва, деревья