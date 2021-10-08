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Более 2,7 тысяч заявок подано на участие в проекте "Наше дерево"
Более 2,7 тысяч заявок подано на участие в проекте "Наше дерево" - РИА Новости, 08.10.2021
Более 2,7 тысяч заявок подано на участие в проекте "Наше дерево"
На участие в 2022 году в столичном семейно-экологическом проекте "Наше дерево" уже подано более 2,7 тысячи заявок, подать заявку можно до 15 декабря, говорится... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T10:35
2021-10-08T10:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
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деревья
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. На участие в 2022 году в столичном семейно-экологическом проекте "Наше дерево" уже подано более 2,7 тысячи заявок, подать заявку можно до 15 декабря, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы."Москвичи могут особо отметить самое счастливое событие в жизни семьи — рождение ребенка, сделав малышу уникальный подарок, а после вместе ухаживать за семейным деревом. Заявки на высадку саженцев в следующем году принимаются до 15 декабря", - говорится в сообщении со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства.Программа "Наше дерево" предоставляет возможность родителям, имеющим место жительства (регистрацию) в Москве, при рождении ребенка с 1 января 2019 года и до достижения им трехлетнего возраста, выбрать породу, место согласно интерактивной карты и высадить дерево.Уточняется, что узнать о правилах акции и подать заявку на участие можно на портале mos.ru.
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москва, деревья
10:35 08.10.2021
 

Более 2,7 тысяч заявок подано на участие в проекте "Наше дерево"

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСаженец, высаженный в парке
Саженец, высаженный в парке - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. На участие в 2022 году в столичном семейно-экологическом проекте "Наше дерево" уже подано более 2,7 тысячи заявок, подать заявку можно до 15 декабря, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Москвичи могут особо отметить самое счастливое событие в жизни семьи — рождение ребенка, сделав малышу уникальный подарок, а после вместе ухаживать за семейным деревом. Заявки на высадку саженцев в следующем году принимаются до 15 декабря", - говорится в сообщении со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства.
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7 октября, 10:41Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Завершилось благоустройство парка "Карачарово" на юго-востоке Москвы
Программа "Наше дерево" предоставляет возможность родителям, имеющим место жительства (регистрацию) в Москве, при рождении ребенка с 1 января 2019 года и до достижения им трехлетнего возраста, выбрать породу, место согласно интерактивной карты и высадить дерево.
Уточняется, что узнать о правилах акции и подать заявку на участие можно на портале mos.ru.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваДеревья
 
 
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