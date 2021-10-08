https://ria.ru/20211008/prodazhi-1753716957.html

Предпринимателям МО помогут продвигать товары и услуги в интернете

Предпринимателям МО помогут продвигать товары и услуги в интернете - РИА Новости, 08.10.2021

Предпринимателям МО помогут продвигать товары и услуги в интернете

Правительство Московской области выделит средства для малого и среднего бизнеса региона на продвижение товаров и услуг в интернете. Предприниматели смогут... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T16:52

2021-10-08T16:52

2021-10-08T17:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Правительство Московской области выделит средства для малого и среднего бизнеса региона на продвижение товаров и услуг в интернете. Предприниматели смогут пользоваться маркетинговыми инструментами "Яндекса" со скидкой более 80%, сообщил телеканал "360".Министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что областное агентство инвестиционного развития заключило договор с компанией "Яндекс"."Поскольку сейчас владельцам бизнеса необходимо продвижение на интернет-площадках, мы решили поддержать их в этом", – добавила Екатерина Зиновьева.Она добавила, что для запуска рекламы предпринимателю нужно будет заплатить только 10 тысяч рублей. Еще 50 тысяч выделит правительство Подмосковья.Поучаствовать в программе могут владельцы малого и среднего бизнеса, зарегистрированные в МО не более года и не имеющие проблем с налогами. Это могут быть владельцы кафе, салонов красоты, автомастерских и других предприятий.Для участия необходимо подать заявку на сайте "Мой бизнес" либо в любом региональном офисе проекта.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)