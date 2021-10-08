Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211008/prodazhi-1753716957.html
Предпринимателям МО помогут продвигать товары и услуги в интернете
Предпринимателям МО помогут продвигать товары и услуги в интернете - РИА Новости, 08.10.2021
Предпринимателям МО помогут продвигать товары и услуги в интернете
Правительство Московской области выделит средства для малого и среднего бизнеса региона на продвижение товаров и услуг в интернете. Предприниматели смогут... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T16:52
2021-10-08T17:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753717805_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_33123887d34b5a55d4effec8c4077000.jpg
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Правительство Московской области выделит средства для малого и среднего бизнеса региона на продвижение товаров и услуг в интернете. Предприниматели смогут пользоваться маркетинговыми инструментами "Яндекса" со скидкой более 80%, сообщил телеканал "360".Министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что областное агентство инвестиционного развития заключило договор с компанией "Яндекс"."Поскольку сейчас владельцам бизнеса необходимо продвижение на интернет-площадках, мы решили поддержать их в этом", – добавила Екатерина Зиновьева.Она добавила, что для запуска рекламы предпринимателю нужно будет заплатить только 10 тысяч рублей. Еще 50 тысяч выделит правительство Подмосковья.Поучаствовать в программе могут владельцы малого и среднего бизнеса, зарегистрированные в МО не более года и не имеющие проблем с налогами. Это могут быть владельцы кафе, салонов красоты, автомастерских и других предприятий.Для участия необходимо подать заявку на сайте "Мой бизнес" либо в любом региональном офисе проекта.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753717805_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_d2093e893ad96886aef7622d6f00be13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)
16:52 08.10.2021 (обновлено: 17:00 08.10.2021)
 

Предпринимателям МО помогут продвигать товары и услуги в интернете

CC0 / / Женщина делает покупки онлайн
Женщина делает покупки онлайн - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
CC0 / /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Правительство Московской области выделит средства для малого и среднего бизнеса региона на продвижение товаров и услуг в интернете. Предприниматели смогут пользоваться маркетинговыми инструментами "Яндекса" со скидкой более 80%, сообщил телеканал "360".
Министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что областное агентство инвестиционного развития заключило договор с компанией "Яндекс".
"Поскольку сейчас владельцам бизнеса необходимо продвижение на интернет-площадках, мы решили поддержать их в этом", – добавила Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что для запуска рекламы предпринимателю нужно будет заплатить только 10 тысяч рублей. Еще 50 тысяч выделит правительство Подмосковья.
Поучаствовать в программе могут владельцы малого и среднего бизнеса, зарегистрированные в МО не более года и не имеющие проблем с налогами. Это могут быть владельцы кафе, салонов красоты, автомастерских и других предприятий.
Для участия необходимо подать заявку на сайте "Мой бизнес" либо в любом региональном офисе проекта.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11В "Энергии" рассказали, что угрожает российскому сегменту МКС
04:42"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей
04:36При крушении самолета в США погибли четыре человека
04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
04:26Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
04:15Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
03:22Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
03:15Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
03:14Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки
03:07Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
03:00Адвокат рассказала, как родственники крадут квартиры
02:39На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
02:26В Раде вспомнили слова последнего русского царя из-за ситуации в стране
02:15Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
02:15Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?
01:59МИД подтвердил официальный визит Нуланд в Москву
01:22В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
01:15Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
01:14Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
01:08Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
Лента новостейМолния