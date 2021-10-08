https://ria.ru/20211008/premiya-1753744648.html

Редакция "Новой Газеты" поедет за Нобелевской премией, заверил Муратов

Редакция "Новой Газеты" поедет за Нобелевской премией, заверил Муратов - РИА Новости, 08.10.2021

Редакция "Новой Газеты" поедет за Нобелевской премией, заверил Муратов

Редакция "Новой Газеты" непременно поедет получать Нобелевскую премию мира, сообщил журналистам главный редактор Дмитрий Муратов. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T18:55

2021-10-08T18:55

2021-10-08T18:59

в мире

дмитрий муратов

нобелевская премия мира

союз журналистов россии

россия

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МОСКВА. 8 сен - РИА Новости. Редакция "Новой Газеты" непременно поедет получать Нобелевскую премию мира, сообщил журналистам главный редактор Дмитрий Муратов."Я пока не знаю, где будет вручение этой премии, редакция непременно поедет получать эту премию, будет это в Москве или Осло, как получится. Но нет того фрака, в который я влезу", - сказал Муратов. Он отметил, что редакция правильно распорядится этой премией.Муратов также заявил, что часть средств от присужденной ему Нобелевской премии мира будет передана в поддержку независимых российских СМИ, фонду "Вера" - московскому хоспису."Мы поможем больным детям, независимым медиа и мы поможем фонду "Вера" - московскому хоспису, что мы сделаем ещё из этого - я не знаю. Это будет зависеть от решения редакционной коллегии", - сказал Муратов.Ранее стало известно, что Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев поздравили Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.

https://ria.ru/20211008/muratov-1753662122.html

https://ria.ru/20211008/muratov-1753717885.html

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в мире, дмитрий муратов, нобелевская премия мира, союз журналистов россии, россия