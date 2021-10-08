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Редакция "Новой Газеты" поедет за Нобелевской премией, заверил Муратов
Редакция "Новой Газеты" поедет за Нобелевской премией, заверил Муратов - РИА Новости, 08.10.2021
Редакция "Новой Газеты" поедет за Нобелевской премией, заверил Муратов
Редакция "Новой Газеты" непременно поедет получать Нобелевскую премию мира, сообщил журналистам главный редактор Дмитрий Муратов. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T18:55
2021-10-08T18:59
в мире
дмитрий муратов
нобелевская премия мира
союз журналистов россии
россия
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МОСКВА. 8 сен - РИА Новости. Редакция "Новой Газеты" непременно поедет получать Нобелевскую премию мира, сообщил журналистам главный редактор Дмитрий Муратов."Я пока не знаю, где будет вручение этой премии, редакция непременно поедет получать эту премию, будет это в Москве или Осло, как получится. Но нет того фрака, в который я влезу", - сказал Муратов. Он отметил, что редакция правильно распорядится этой премией.Муратов также заявил, что часть средств от присужденной ему Нобелевской премии мира будет передана в поддержку независимых российских СМИ, фонду "Вера" - московскому хоспису."Мы поможем больным детям, независимым медиа и мы поможем фонду "Вера" - московскому хоспису, что мы сделаем ещё из этого - я не знаю. Это будет зависеть от решения редакционной коллегии", - сказал Муратов.Ранее стало известно, что Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев поздравили Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.
https://ria.ru/20211008/muratov-1753662122.html
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в мире, дмитрий муратов, нобелевская премия мира, союз журналистов россии, россия
18:55 08.10.2021 (обновлено: 18:59 08.10.2021)
 
Редакция "Новой Газеты" поедет за Нобелевской премией, заверил Муратов

Муратов: редакция "Новой газеты" непременно поедет получать Нобелевскую премию мира

© REUTERS / Maxim ShemetovГлавный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в Москве
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov
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МОСКВА. 8 сен - РИА Новости. Редакция "Новой Газеты" непременно поедет получать Нобелевскую премию мира, сообщил журналистам главный редактор Дмитрий Муратов.
"Я пока не знаю, где будет вручение этой премии, редакция непременно поедет получать эту премию, будет это в Москве или Осло, как получится. Но нет того фрака, в который я влезу", - сказал Муратов. Он отметил, что редакция правильно распорядится этой премией.
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 12:55
Муратов прокомментировал присуждение ему Нобелевской премии мира
Муратов также заявил, что часть средств от присужденной ему Нобелевской премии мира будет передана в поддержку независимых российских СМИ, фонду "Вера" - московскому хоспису.
"Мы поможем больным детям, независимым медиа и мы поможем фонду "Вера" - московскому хоспису, что мы сделаем ещё из этого - я не знаю. Это будет зависеть от решения редакционной коллегии", - сказал Муратов.
Ранее стало известно, что Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев поздравили Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
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Председатель фонда "Круг добра" оценил жест Муратова
 
В миреДмитрий МуратовНобелевская премия мираСоюз журналистов РоссииРоссия
 
 
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