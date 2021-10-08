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Тульская область
https://ria.ru/20211008/premiya-1753735265.html
Тульских педагогов отметили денежной премией
Тульских педагогов отметили денежной премией - РИА Новости, 08.10.2021
Тульских педагогов отметили денежной премией
В Тульской области 33 педагога, победившие в региональном конкурсе "Призвание - учить!", получили сертификаты на денежные выплаты в размере 100 тысяч рублей... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T18:15
2021-10-08T18:15
тульская область
алексей дюмин
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ТУЛА, 8 окт - РИА Новости. В Тульской области 33 педагога, победившие в региональном конкурсе "Призвание - учить!", получили сертификаты на денежные выплаты в размере 100 тысяч рублей каждый, сообщил РИА Новости представитель пресс–службы регионального правительства."В этом году у нас впервые прошел конкурс "Призвание – учить!". Благодарю фонд "Эмпатия" за поддержку этой инициативы и наших педагогов. Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе. А это и школьные учителя, и воспитатели детсадов, и преподаватели техникумов и колледжей. Ваши ответственность, верность призванию и неравнодушие к детям – бесценны", – говорится в приветственном адресе губернатора Тульской области Алексея Дюмина победителям конкурса.По словам представителя пресс–службы, конкурс "Призвание – учить!" проходил с июня по сентябрь этого года. В нем приняли участие 214 учителей и воспитателей из 123 образовательных учреждений региона. Педагоги представили разработанные ими обучающие курсы и другие материалы. Оценивали работы специалисты в области образования из Тульской области и привлеченные федеральные эксперты от благотворительного фонда "Эмпатия"."Конкурс "Призвание - учить!" - это первый совместный проект министерства образования Тульской области и благотворительного фонда "Эмпатия". Сотрудничество направлено на поддержку образовательной и воспитательной деятельности, развитие творческих способностей и профессиональных компетенций педагогов Тульской области", – отметили в пресс-службе.
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алексей дюмин
18:15 08.10.2021
 

Тульских педагогов отметили денежной премией

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТУЛА, 8 окт - РИА Новости. В Тульской области 33 педагога, победившие в региональном конкурсе "Призвание - учить!", получили сертификаты на денежные выплаты в размере 100 тысяч рублей каждый, сообщил РИА Новости представитель пресс–службы регионального правительства.
"В этом году у нас впервые прошел конкурс "Призвание – учить!". Благодарю фонд "Эмпатия" за поддержку этой инициативы и наших педагогов. Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе. А это и школьные учителя, и воспитатели детсадов, и преподаватели техникумов и колледжей. Ваши ответственность, верность призванию и неравнодушие к детям – бесценны", – говорится в приветственном адресе губернатора Тульской области Алексея Дюмина победителям конкурса.
В Туле открылся музейный форум ШОС - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 18:08Тульская область
В Туле открылся музейный форум ШОС
По словам представителя пресс–службы, конкурс "Призвание – учить!" проходил с июня по сентябрь этого года. В нем приняли участие 214 учителей и воспитателей из 123 образовательных учреждений региона. Педагоги представили разработанные ими обучающие курсы и другие материалы. Оценивали работы специалисты в области образования из Тульской области и привлеченные федеральные эксперты от благотворительного фонда "Эмпатия".
"Конкурс "Призвание - учить!" - это первый совместный проект министерства образования Тульской области и благотворительного фонда "Эмпатия". Сотрудничество направлено на поддержку образовательной и воспитательной деятельности, развитие творческих способностей и профессиональных компетенций педагогов Тульской области", – отметили в пресс-службе.
 
Тульская областьАлексей Дюмин
 
 
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