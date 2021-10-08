https://ria.ru/20211008/premiya-1753735265.html

Тульских педагогов отметили денежной премией

Тульских педагогов отметили денежной премией - РИА Новости, 08.10.2021

Тульских педагогов отметили денежной премией

В Тульской области 33 педагога, победившие в региональном конкурсе "Призвание - учить!", получили сертификаты на денежные выплаты в размере 100 тысяч рублей... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T18:15

2021-10-08T18:15

2021-10-08T18:15

тульская область

алексей дюмин

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ТУЛА, 8 окт - РИА Новости. В Тульской области 33 педагога, победившие в региональном конкурсе "Призвание - учить!", получили сертификаты на денежные выплаты в размере 100 тысяч рублей каждый, сообщил РИА Новости представитель пресс–службы регионального правительства."В этом году у нас впервые прошел конкурс "Призвание – учить!". Благодарю фонд "Эмпатия" за поддержку этой инициативы и наших педагогов. Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе. А это и школьные учителя, и воспитатели детсадов, и преподаватели техникумов и колледжей. Ваши ответственность, верность призванию и неравнодушие к детям – бесценны", – говорится в приветственном адресе губернатора Тульской области Алексея Дюмина победителям конкурса.По словам представителя пресс–службы, конкурс "Призвание – учить!" проходил с июня по сентябрь этого года. В нем приняли участие 214 учителей и воспитателей из 123 образовательных учреждений региона. Педагоги представили разработанные ими обучающие курсы и другие материалы. Оценивали работы специалисты в области образования из Тульской области и привлеченные федеральные эксперты от благотворительного фонда "Эмпатия"."Конкурс "Призвание - учить!" - это первый совместный проект министерства образования Тульской области и благотворительного фонда "Эмпатия". Сотрудничество направлено на поддержку образовательной и воспитательной деятельности, развитие творческих способностей и профессиональных компетенций педагогов Тульской области", – отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211007/tula-1753556816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей дюмин