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Генсек ООН поздравил Муратова и Ресса с Нобелевской премией мира
Генсек ООН поздравил Муратова и Ресса с Нобелевской премией мира - РИА Новости, 08.10.2021
Генсек ООН поздравил Муратова и Ресса с Нобелевской премией мира
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил российского журналиста Дмитрия Муратова и его филиппинскую коллегу Марию Ресса с присуждением Нобелевской... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T16:55
2021-10-08T16:58
в мире
оон
нобелевская премия
дмитрий муратов
антониу гутерреш
россия
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ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил российского журналиста Дмитрия Муратова и его филиппинскую коллегу Марию Ресса с присуждением Нобелевской премии мира."Это признание – напоминание о том, что никакое общество не может быть свободным без журналистов, которые расследуют правонарушения и говорят правду властям", - заявил Гутерреш в Twitter.Он добавил, что свобода прессы необходима для "мира, справедливости и прав человека".Муратов, главный редактор "Новой газеты", стал первым представителем России, получившим Нобелевскую премию мира. Во времена СССР награду присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и единственному президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву.
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в мире, оон, нобелевская премия, дмитрий муратов, антониу гутерреш, россия
16:55 08.10.2021 (обновлено: 16:58 08.10.2021)
 
Генсек ООН поздравил Муратова и Ресса с Нобелевской премией мира

Генсек ООН Гутерреш поздравил Муратова и Ресса с Нобелевской премией мира

© REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo, РИА Новости/Владимир АстапковичМария Ресса и Дмитрий Муратов
Мария Ресса и Дмитрий Муратов
© REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo, РИА Новости/Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил российского журналиста Дмитрия Муратова и его филиппинскую коллегу Марию Ресса с присуждением Нобелевской премии мира.
"Это признание – напоминание о том, что никакое общество не может быть свободным без журналистов, которые расследуют правонарушения и говорят правду властям", - заявил Гутерреш в Twitter.
Он добавил, что свобода прессы необходима для "мира, справедливости и прав человека".
Муратов, главный редактор "Новой газеты", стал первым представителем России, получившим Нобелевскую премию мира. Во времена СССР награду присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и единственному президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву.
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
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Муратов прокомментировал присуждение ему Нобелевской премии мира
 
В миреООННобелевская премияДмитрий МуратовАнтониу ГутеррешРоссия
 
 
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