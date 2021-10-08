https://ria.ru/20211008/premiya-1753717467.html
Генсек ООН поздравил Муратова и Ресса с Нобелевской премией мира
Генсек ООН поздравил Муратова и Ресса с Нобелевской премией мира - РИА Новости, 08.10.2021
Генсек ООН поздравил Муратова и Ресса с Нобелевской премией мира
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил российского журналиста Дмитрия Муратова и его филиппинскую коллегу Марию Ресса с присуждением Нобелевской... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T16:55
2021-10-08T16:55
2021-10-08T16:58
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ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил российского журналиста Дмитрия Муратова и его филиппинскую коллегу Марию Ресса с присуждением Нобелевской премии мира."Это признание – напоминание о том, что никакое общество не может быть свободным без журналистов, которые расследуют правонарушения и говорят правду властям", - заявил Гутерреш в Twitter.Он добавил, что свобода прессы необходима для "мира, справедливости и прав человека".Муратов, главный редактор "Новой газеты", стал первым представителем России, получившим Нобелевскую премию мира. Во времена СССР награду присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и единственному президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву.
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в мире, оон, нобелевская премия, дмитрий муратов, антониу гутерреш, россия
16:55 08.10.2021 (обновлено: 16:58 08.10.2021)
Генсек ООН поздравил Муратова и Ресса с Нобелевской премией мира
Генсек ООН Гутерреш поздравил Муратова и Ресса с Нобелевской премией мира