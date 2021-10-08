https://ria.ru/20211008/pravitelstvo-1753623112.html
Правительство профинансирует проведение Конгресса молодых ученых
Правительство профинансирует проведение Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 08.10.2021
Правительство профинансирует проведение Конгресса молодых ученых
Правительство профинансирует проведение Конгресса молодых учёных, которым завершится год науки и технологий, он состоится в начале декабря в Сочи, сообщает... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T10:13
2021-10-08T10:13
2021-10-08T10:14
общество
сочи
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Правительство профинансирует проведение Конгресса молодых учёных, которым завершится год науки и технологий, он состоится в начале декабря в Сочи, сообщает пресс-служба кабмина.Распоряжение о выделении средств на проведение конгресса подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Добавляется, что в рамках года науки в России было организовано более 85 федеральных мероприятий, в рамках которых проходили конференции, форумы, открытые лекции, экскурсии, запущены новые образовательные платформы и мультимедийные проекты.
https://ria.ru/20211007/perechen-1753502306.html
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общество, сочи, михаил мишустин, россия
10:13 08.10.2021 (обновлено: 10:14 08.10.2021)
Правительство профинансирует проведение Конгресса молодых ученых
Правительство профинансирует проведение Конгресса молодых ученых в Сочи