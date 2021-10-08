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Правительство профинансирует проведение Конгресса молодых ученых
Правительство профинансирует проведение Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 08.10.2021
Правительство профинансирует проведение Конгресса молодых ученых
Правительство профинансирует проведение Конгресса молодых учёных, которым завершится год науки и технологий, он состоится в начале декабря в Сочи, сообщает... РИА Новости, 08.10.2021
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общество
сочи
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Правительство профинансирует проведение Конгресса молодых учёных, которым завершится год науки и технологий, он состоится в начале декабря в Сочи, сообщает пресс-служба кабмина.Распоряжение о выделении средств на проведение конгресса подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Добавляется, что в рамках года науки в России было организовано более 85 федеральных мероприятий, в рамках которых проходили конференции, форумы, открытые лекции, экскурсии, запущены новые образовательные платформы и мультимедийные проекты.
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общество, сочи, михаил мишустин, россия
10:13 08.10.2021 (обновлено: 10:14 08.10.2021)
 
Правительство профинансирует проведение Конгресса молодых ученых

Правительство профинансирует проведение Конгресса молодых ученых в Сочи

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии"
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Правительство профинансирует проведение Конгресса молодых учёных, которым завершится год науки и технологий, он состоится в начале декабря в Сочи, сообщает пресс-служба кабмина.
Распоряжение о выделении средств на проведение конгресса подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Конгресс объединит представителей ведущих научных и образовательных организаций, заслуженных и молодых учёных, студентов и школьников. В рамках деловой программы пройдут круглые столы, сессии, дискуссии, на которых будут подведены итоги Года науки", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в рамках года науки в России было организовано более 85 федеральных мероприятий, в рамках которых проходили конференции, форумы, открытые лекции, экскурсии, запущены новые образовательные платформы и мультимедийные проекты.
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ОбществоСочиМихаил МишустинРоссия
 
 
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