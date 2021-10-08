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В Орловской области потушили пожар в двух домах
В Орловской области потушили пожар в двух домах - РИА Новости, 08.10.2021
В Орловской области потушили пожар в двух домах
Крупный пожар в двух домах, возникший в ночь на пятницу в Мценске Орловской области, ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T05:48
2021-10-08T05:48
2021-10-08T05:48
происшествия
мценск
орловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Крупный пожар в двух домах, возникший в ночь на пятницу в Мценске Орловской области, ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.Крыши двух соседних домов загорелись на площади 650 квадратных метров в Мценске в ночь на пятницу, эвакуированы 80 человек, пострадавших нет."В 04.52 (мск) объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций на месте пожара", - говорится в сообщении.
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мценск
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происшествия, мценск, орловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Орловской области потушили пожар в двух домах
В Мценске потушили пожар, возникший на крышах двух соседних домов