https://ria.ru/20211008/pozhar-1753607898.html

В Орловской области потушили пожар в двух домах

В Орловской области потушили пожар в двух домах - РИА Новости, 08.10.2021

В Орловской области потушили пожар в двух домах

Крупный пожар в двух домах, возникший в ночь на пятницу в Мценске Орловской области, ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T05:48

2021-10-08T05:48

2021-10-08T05:48

происшествия

мценск

орловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728576106_0:0:3100:1743_1920x0_80_0_0_3e111c7a76495d2f31f2846c9c347a80.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Крупный пожар в двух домах, возникший в ночь на пятницу в Мценске Орловской области, ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.Крыши двух соседних домов загорелись на площади 650 квадратных метров в Мценске в ночь на пятницу, эвакуированы 80 человек, пострадавших нет."В 04.52 (мск) объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций на месте пожара", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211008/vzryv-1753607787.html

мценск

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мценск, орловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)