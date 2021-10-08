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Депутат Рады обратился к Путину и пожалел
Украинского депутата захотели лишить гражданства за поздравление Путина - РИА Новости, 08.10.2021
Депутат Рады обратился к Путину и пожалел
Партия Виталия Кличко УДАР призвала Верховную раду, СБУ, СНБО и президента Украины наказать депутата от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илью Киву,... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T16:34
2021-10-08T17:54
в мире
украина
владимир зеленский
украинский демократический альянс за реформы (удар)
верховная рада украины
служба безопасности украины
илья кива
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Партия Виталия Кличко УДАР призвала Верховную раду, СБУ, СНБО и президента Украины наказать депутата от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илью Киву, который поздравил Владимира Путина с днем рождения."Парламент должен лишить Киву мандата, а СБУ — помочь ему поздравить кумира из тюрьмы", — говорится в обращении, опубликованном на странице политика Артура Палатного в Facebook.Авторы документа предлагают, чтобы Владимир Зеленский предоставил пророссийскому, по их словам, политику "свободу от украинского гражданства", Верховная рада должна лишить Киву мандата, а СБУ — возбудить уголовное дело о государственной измене. Кроме того, УДАР попросил СНБО ввести против Кивы санкции, так как его действия "угрожают национальной безопасности страны".Отсутствие реакции на эту ситуацию, считают авторы обращения, может вызвать недоумение у "западных партнеров" и показать слабину украинской власти.Накануне украинский депутат опубликовал видео, в котором поздравил Путина с днем рождения и обратился к нему со словами мастера Йоды из "Звездных войн": "Да пребудет с вами сила". Седьмого октября президенту России исполнилось 69 лет.
https://ria.ru/20211007/putin-1753520372.html
https://ria.ru/20211007/putin-1753490634.html
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в мире, украина, владимир зеленский, украинский демократический альянс за реформы (удар), верховная рада украины, служба безопасности украины, илья кива
16:34 08.10.2021 (обновлено: 17:54 08.10.2021)
 
Украинского депутата захотели лишить гражданства за поздравление Путина

Партия Кличко УДАР призвала лишить гражданства депутата Рады Киву за поздравление Путина

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Партия Виталия Кличко УДАР призвала Верховную раду, СБУ, СНБО и президента Украины наказать депутата от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илью Киву, который поздравил Владимира Путина с днем рождения.
"Парламент должен лишить Киву мандата, а СБУ — помочь ему поздравить кумира из тюрьмы", — говорится в обращении, опубликованном на странице политика Артура Палатного в Facebook.
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Авторы документа предлагают, чтобы Владимир Зеленский предоставил пророссийскому, по их словам, политику "свободу от украинского гражданства", Верховная рада должна лишить Киву мандата, а СБУ — возбудить уголовное дело о государственной измене. Кроме того, УДАР попросил СНБО ввести против Кивы санкции, так как его действия "угрожают национальной безопасности страны".
Отсутствие реакции на эту ситуацию, считают авторы обращения, может вызвать недоумение у "западных партнеров" и показать слабину украинской власти.
Накануне украинский депутат опубликовал видео, в котором поздравил Путина с днем рождения и обратился к нему со словами мастера Йоды из "Звездных войн": "Да пребудет с вами сила".
Седьмого октября президенту России исполнилось 69 лет.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Верховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныИлья Кива
 
 
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