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К 2024 году 60% пользователей "Госуслуг" смогут ставить облачную подпись
К 2024 году 60% пользователей "Госуслуг" смогут ставить облачную подпись - РИА Новости, 08.10.2021
К 2024 году 60% пользователей "Госуслуг" смогут ставить облачную подпись
Реализация стратегической инициативы "Переход на электронный документооборот" позволит 60% пользователям "Госуслуг" к 2024 году использовать облачную... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T00:45
2021-10-08T00:45
технологии
госуслуги
москва
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Реализация стратегической инициативы "Переход на электронный документооборот" позволит 60% пользователям "Госуслуг" к 2024 году использовать облачную электронную подпись, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."К 2024 году 60% пользователей "Госуслуг" смогут использовать облачную электронную подпись, а 100% писем от госорганов будет переведено в электронный вид", - добавил заместитель председателя правительства.Чернышенко также отметил, что инициатива по переходу на электронный документооборот позволит россиянам использовать облачную подпись при подписании электронных документов без необходимости личных визитов, обмениваться юридически значимыми документами, а также хранить подписанные документы. При этом подписывать электронные документы можно будет на смартфонах.В аппарате вице-премьера указали, что в рамках инициативы предусматривается создание и внедрение Единой цифровой платформы подписания и хранения документов. Компании получат возможность перейти полностью на цифровые каналы взаимодействия с государством, электронные транспортные сопроводительные документы и документы электронного кадрового делопроизводства."Судебное делопроизводство также будет переведено в электронный формат: созданы цифровые сервисы взаимодействия с судебными органами (например, предварительное информирование о назначенных судебных заседаниях)", - отметили в аппарате заместителя председателя правительства.Так, предполагается поэтапный переход арбитражных судов, судов общей юрисдикции на формирование и ведение электронных дел, удаленные процедуры ознакомления с делами. Результатом данной инициативы станет открытость госструктур, повышение скорости и объема делового оборота на всех этапах, сокращение расходов как компаний, так и государства, связанных с бумажным документооборотом.
https://ria.ru/20211008/gosuslugi-1753602628.html
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технологии, госуслуги, москва, дмитрий чернышенко, россия
00:45 08.10.2021
 
К 2024 году 60% пользователей "Госуслуг" смогут ставить облачную подпись

Чернышенко: к 2024 году 60% пользователей "Госуслуг" будет доступна облачная подпись

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Реализация стратегической инициативы "Переход на электронный документооборот" позволит 60% пользователям "Госуслуг" к 2024 году использовать облачную электронную подпись, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Сегодня большинство граждан оценили удобство онлайн форматов оформления документов и получения в электронном виде госуслуг, взамен личных визитов учреждений и ведомств. Все основные процессы сосредоточены в смартфоне, и наша задача обеспечить открытое и, главное, быстрое взаимодействие между людьми, государством и бизнесом", - сказал Чернышенко, слова которого привели в аппарате вице-премьера.
"К 2024 году 60% пользователей "Госуслуг" смогут использовать облачную электронную подпись, а 100% писем от госорганов будет переведено в электронный вид", - добавил заместитель председателя правительства.
Чернышенко также отметил, что инициатива по переходу на электронный документооборот позволит россиянам использовать облачную подпись при подписании электронных документов без необходимости личных визитов, обмениваться юридически значимыми документами, а также хранить подписанные документы. При этом подписывать электронные документы можно будет на смартфонах.
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
00:39
Чернышенко: к 2024 году аккаунт на "Госуслугах" будет у большинства россиян
В аппарате вице-премьера указали, что в рамках инициативы предусматривается создание и внедрение Единой цифровой платформы подписания и хранения документов. Компании получат возможность перейти полностью на цифровые каналы взаимодействия с государством, электронные транспортные сопроводительные документы и документы электронного кадрового делопроизводства.
"Судебное делопроизводство также будет переведено в электронный формат: созданы цифровые сервисы взаимодействия с судебными органами (например, предварительное информирование о назначенных судебных заседаниях)", - отметили в аппарате заместителя председателя правительства.
Так, предполагается поэтапный переход арбитражных судов, судов общей юрисдикции на формирование и ведение электронных дел, удаленные процедуры ознакомления с делами. Результатом данной инициативы станет открытость госструктур, повышение скорости и объема делового оборота на всех этапах, сокращение расходов как компаний, так и государства, связанных с бумажным документооборотом.
Компьютерный класс - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
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