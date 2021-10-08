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К 2024 году 60% пользователей "Госуслуг" смогут ставить облачную подпись

К 2024 году 60% пользователей "Госуслуг" смогут ставить облачную подпись - РИА Новости, 08.10.2021

К 2024 году 60% пользователей "Госуслуг" смогут ставить облачную подпись

Реализация стратегической инициативы "Переход на электронный документооборот" позволит 60% пользователям "Госуслуг" к 2024 году использовать облачную... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T00:45

2021-10-08T00:45

2021-10-08T00:45

технологии

госуслуги

москва

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Реализация стратегической инициативы "Переход на электронный документооборот" позволит 60% пользователям "Госуслуг" к 2024 году использовать облачную электронную подпись, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."К 2024 году 60% пользователей "Госуслуг" смогут использовать облачную электронную подпись, а 100% писем от госорганов будет переведено в электронный вид", - добавил заместитель председателя правительства.Чернышенко также отметил, что инициатива по переходу на электронный документооборот позволит россиянам использовать облачную подпись при подписании электронных документов без необходимости личных визитов, обмениваться юридически значимыми документами, а также хранить подписанные документы. При этом подписывать электронные документы можно будет на смартфонах.В аппарате вице-премьера указали, что в рамках инициативы предусматривается создание и внедрение Единой цифровой платформы подписания и хранения документов. Компании получат возможность перейти полностью на цифровые каналы взаимодействия с государством, электронные транспортные сопроводительные документы и документы электронного кадрового делопроизводства."Судебное делопроизводство также будет переведено в электронный формат: созданы цифровые сервисы взаимодействия с судебными органами (например, предварительное информирование о назначенных судебных заседаниях)", - отметили в аппарате заместителя председателя правительства.Так, предполагается поэтапный переход арбитражных судов, судов общей юрисдикции на формирование и ведение электронных дел, удаленные процедуры ознакомления с делами. Результатом данной инициативы станет открытость госструктур, повышение скорости и объема делового оборота на всех этапах, сокращение расходов как компаний, так и государства, связанных с бумажным документооборотом.

https://ria.ru/20211008/gosuslugi-1753602628.html

https://ria.ru/20211008/programmirovanie-1753601931.html

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технологии, госуслуги, москва, дмитрий чернышенко, россия