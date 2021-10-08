Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211008/podderzhka-1753697997.html
МСП-экспортеры привлекли более 28 млрд рублей под гарантии Корпорации МСП
МСП-экспортеры привлекли более 28 млрд рублей под гарантии Корпорации МСП - РИА Новости, 08.10.2021
МСП-экспортеры привлекли более 28 млрд рублей под гарантии Корпорации МСП
Корпорация МСП в рамках нового гарантийного продукта по финансовой поддержке компаний-экспортеров из сферы МСБ предоставила по итогам третьего квартала текущего РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:28
2021-10-08T16:14
корпорация мсп
россия
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Корпорация МСП в рамках нового гарантийного продукта по финансовой поддержке компаний-экспортеров из сферы МСБ предоставила по итогам третьего квартала текущего года 420 предприятиям гарантии по кредитам на сумму свыше 17,7 миллиарда рублей, что позволило бизнесу привлечь финансирование в объеме более 28,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба корпорации."Поддержка компаний–экспортеров – активно развивающееся направление в деятельности Корпорации, которое мы реализуем в рамках нацпроекта по поддержке МСП и новой стратегии Корпорации. Мы предоставляем предпринимателям различные виды финансовой, юридической, экспертной помощи. В тесном контакте с нами находятся ряд профильных финансовых организаций для содействия в решении задач бизнеса. Пристальное внимание мы уделяем высокотехнологичным экспортерам, которые способны выйти и удержать позиции как на традиционных рынках ближайшего зарубежья, так и на рынках стран Евросоюза, США, Канады и других стран", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.В сообщении отмечается, что 31% объема экспорта таких компаний пришлось на оборудование и технологии, 19% на товары обрабатывающей промышленности (в том числе изделия из пластмасс, дерева, мрамора, бумаги, стекла), 18% – на сельскохозяйственную и пищевую продукцию, 15% – на продукцию химической промышленности, 12% – на одежду, обувь и текстильные материалы.Основное направление экспорта компаний, получивших поддержку, – страны Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), на которые пришлось 45% объема экспорта. На страны СНГ, не входящие в ЕАЭС (Азербайджан, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан) пришлось еще 32%. Доля поставок в страны Евросоюза составила 9%, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210903/mekhanizm-1748546633.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
корпорация мсп, россия, новости компаний - экономика
15:28 08.10.2021 (обновлено: 16:14 08.10.2021)
 

МСП-экспортеры привлекли более 28 млрд рублей под гарантии Корпорации МСП

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Корпорация МСП в рамках нового гарантийного продукта по финансовой поддержке компаний-экспортеров из сферы МСБ предоставила по итогам третьего квартала текущего года 420 предприятиям гарантии по кредитам на сумму свыше 17,7 миллиарда рублей, что позволило бизнесу привлечь финансирование в объеме более 28,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба корпорации.
"Поддержка компаний–экспортеров – активно развивающееся направление в деятельности Корпорации, которое мы реализуем в рамках нацпроекта по поддержке МСП и новой стратегии Корпорации. Мы предоставляем предпринимателям различные виды финансовой, юридической, экспертной помощи. В тесном контакте с нами находятся ряд профильных финансовых организаций для содействия в решении задач бизнеса. Пристальное внимание мы уделяем высокотехнологичным экспортерам, которые способны выйти и удержать позиции как на традиционных рынках ближайшего зарубежья, так и на рынках стран Евросоюза, США, Канады и других стран", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 13:42
Глава Корпорации МСП: "Зонтичный механизм" заработает в ближайшие недели
В сообщении отмечается, что 31% объема экспорта таких компаний пришлось на оборудование и технологии, 19% на товары обрабатывающей промышленности (в том числе изделия из пластмасс, дерева, мрамора, бумаги, стекла), 18% – на сельскохозяйственную и пищевую продукцию, 15% – на продукцию химической промышленности, 12% – на одежду, обувь и текстильные материалы.
Основное направление экспорта компаний, получивших поддержку, – страны Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), на которые пришлось 45% объема экспорта. На страны СНГ, не входящие в ЕАЭС (Азербайджан, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан) пришлось еще 32%. Доля поставок в страны Евросоюза составила 9%, уточнили в пресс-службе.
 
Корпорация МСПРоссияНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11В "Энергии" рассказали, что угрожает российскому сегменту МКС
04:42"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей
04:36При крушении самолета в США погибли четыре человека
04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
04:26Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
04:15Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
03:22Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
03:15Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
03:14Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки
03:07Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
03:00Адвокат рассказала, как родственники крадут квартиры
02:39На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
02:26В Раде вспомнили слова последнего русского царя из-за ситуации в стране
02:15Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
02:15Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?
01:59МИД подтвердил официальный визит Нуланд в Москву
01:22В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
01:15Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
01:14Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
01:08Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
Лента новостейМолния