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МСП-экспортеры привлекли более 28 млрд рублей под гарантии Корпорации МСП

МСП-экспортеры привлекли более 28 млрд рублей под гарантии Корпорации МСП - РИА Новости, 08.10.2021

МСП-экспортеры привлекли более 28 млрд рублей под гарантии Корпорации МСП

Корпорация МСП в рамках нового гарантийного продукта по финансовой поддержке компаний-экспортеров из сферы МСБ предоставила по итогам третьего квартала текущего РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T15:28

2021-10-08T15:28

2021-10-08T16:14

корпорация мсп

россия

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Корпорация МСП в рамках нового гарантийного продукта по финансовой поддержке компаний-экспортеров из сферы МСБ предоставила по итогам третьего квартала текущего года 420 предприятиям гарантии по кредитам на сумму свыше 17,7 миллиарда рублей, что позволило бизнесу привлечь финансирование в объеме более 28,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба корпорации."Поддержка компаний–экспортеров – активно развивающееся направление в деятельности Корпорации, которое мы реализуем в рамках нацпроекта по поддержке МСП и новой стратегии Корпорации. Мы предоставляем предпринимателям различные виды финансовой, юридической, экспертной помощи. В тесном контакте с нами находятся ряд профильных финансовых организаций для содействия в решении задач бизнеса. Пристальное внимание мы уделяем высокотехнологичным экспортерам, которые способны выйти и удержать позиции как на традиционных рынках ближайшего зарубежья, так и на рынках стран Евросоюза, США, Канады и других стран", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.В сообщении отмечается, что 31% объема экспорта таких компаний пришлось на оборудование и технологии, 19% на товары обрабатывающей промышленности (в том числе изделия из пластмасс, дерева, мрамора, бумаги, стекла), 18% – на сельскохозяйственную и пищевую продукцию, 15% – на продукцию химической промышленности, 12% – на одежду, обувь и текстильные материалы.Основное направление экспорта компаний, получивших поддержку, – страны Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), на которые пришлось 45% объема экспорта. На страны СНГ, не входящие в ЕАЭС (Азербайджан, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан) пришлось еще 32%. Доля поставок в страны Евросоюза составила 9%, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210903/mekhanizm-1748546633.html

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корпорация мсп, россия, новости компаний - экономика