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ЦБ решил проверить карточные переводы
ЦБ решил проверить карточные переводы - РИА Новости, 08.10.2021
ЦБ решил проверить карточные переводы
Кредитные организации должны предоставить Центробанку информацию о контроле клиентских переводов с карты на карту, оценить риски при их проведении и передать... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:20
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экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Кредитные организации должны предоставить Центробанку информацию о контроле клиентских переводов с карты на карту, оценить риски при их проведении и передать списки таких операций за июнь 2021 года с данными отправителя и получателя. В документе, с которым ознакомилось РИА Новости, отмечается, что Банку России также нужны сведения о лимитах и механизмах контроля за переводами и суммах комиссий. Кроме того, регулятора интересуют способы выявления клиентов-"дропперов" — физических и юридических лиц, через которых проходят незаконно списанные средства.Как пояснил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в профильных ведомствах обсуждают идею сбора данных по получателям платежей.Он отметил, что тогда потребуется перенастройка как работы банков, так и платежных систем.
https://ria.ru/20210914/moshenniki-1749975446.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
13:20 08.10.2021 (обновлено: 21:25 08.10.2021)
 
ЦБ решил проверить карточные переводы

ЦБ запросил у участников платежного рынка информацию о переводах с карты на карту

© Depositphotos / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Depositphotos / leungchopan
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Кредитные организации должны предоставить Центробанку информацию о контроле клиентских переводов с карты на карту, оценить риски при их проведении и передать списки таких операций за июнь 2021 года с данными отправителя и получателя.
В документе, с которым ознакомилось РИА Новости, отмечается, что Банку России также нужны сведения о лимитах и механизмах контроля за переводами и суммах комиссий. Кроме того, регулятора интересуют способы выявления клиентов-"дропперов" — физических и юридических лиц, через которых проходят незаконно списанные средства.
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Как пояснил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в профильных ведомствах обсуждают идею сбора данных по получателям платежей.

"В случае если инициатива получит развитие и правовую основу, то для осуществления переводов будет недостаточно указания только информации о номере карты", — полагает собеседник агентства.

Он отметил, что тогда потребуется перенастройка как работы банков, так и платежных систем.
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