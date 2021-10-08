https://ria.ru/20211008/perevody-1753668135.html

ЦБ решил проверить карточные переводы

ЦБ решил проверить карточные переводы - РИА Новости, 08.10.2021

ЦБ решил проверить карточные переводы

Кредитные организации должны предоставить Центробанку информацию о контроле клиентских переводов с карты на карту, оценить риски при их проведении и передать... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:20

2021-10-08T13:20

2021-10-08T21:25

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Кредитные организации должны предоставить Центробанку информацию о контроле клиентских переводов с карты на карту, оценить риски при их проведении и передать списки таких операций за июнь 2021 года с данными отправителя и получателя. В документе, с которым ознакомилось РИА Новости, отмечается, что Банку России также нужны сведения о лимитах и механизмах контроля за переводами и суммах комиссий. Кроме того, регулятора интересуют способы выявления клиентов-"дропперов" — физических и юридических лиц, через которых проходят незаконно списанные средства.Как пояснил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в профильных ведомствах обсуждают идею сбора данных по получателям платежей.Он отметил, что тогда потребуется перенастройка как работы банков, так и платежных систем.

https://ria.ru/20210914/moshenniki-1749975446.html

https://ria.ru/20211004/moshenniki-1753084351.html

россия

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2021

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия