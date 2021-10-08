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Религия
https://ria.ru/20211008/pereslavl-1753623825.html
Чтение "Апокалипсиса" в Троицком соборе в Переславле-Залесском
Чтение "Апокалипсиса" в Троицком соборе в Переславле-Залесском - РИА Новости, 08.10.2021
Чтение "Апокалипсиса" в Троицком соборе в Переславле-Залесском
В Троицком соборе Данилова монастыря в Переславле-Залесском на фоне старинных фресок в пятницу прозвучит "Откровение" Иоанна Богослова. Действо начнется в... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:42
2021-10-08T12:44
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религия
переславль-залесский
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В Троицком соборе Данилова монастыря в Переславле-Залесском на фоне старинных фресок в пятницу прозвучит "Откровение" Иоанна Богослова. Действо начнется в 21.30, а около полуночи состоится божественная литургия. В прошлый раз "Апокалипсис при свечах" состоялся в минувшие выходные. Кадры чтений — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, переславль-залесский
12:42 08.10.2021 (обновлено: 12:44 08.10.2021)
 

Чтение "Апокалипсиса" в Троицком соборе в Переславле-Залесском

Читать ria.ru в
В Троицком соборе Данилова монастыря в Переславле-Залесском на фоне старинных фресок в пятницу прозвучит "Откровение" Иоанна Богослова. Действо начнется в 21.30, а около полуночи состоится божественная литургия. В прошлый раз "Апокалипсис при свечах" состоялся в минувшие выходные. Кадры чтений — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Дмитрий Ухоботов

Текст, приписываемый апостолу Иоанну Богослову, звучит на фоне фресок по сюжетам книги.

Чтение Апокалипсиса в Троицком соборе Данилова монастыря в Переславле-Залесском
1 из 10

Текст, приписываемый апостолу Иоанну Богослову, звучит на фоне фресок по сюжетам книги.

© РИА Новости / Дмитрий Ухоботов
© РИА Новости / Дмитрий Ухоботов

Фрески сохранились в Троицком соборе с XVII века.

Фрески Троицкого собора Данилова монастыря в Переславле-Залесском
2 из 10

Фрески сохранились в Троицком соборе с XVII века.

© РИА Новости / Дмитрий Ухоботов
© РИА Новости / Дмитрий Ухоботов

Сцены Апокалипсиса — особенность Троицкого храма.

Фрески Троицкого собора Данилова монастыря в Переславле-Залесском
3 из 10

Сцены Апокалипсиса — особенность Троицкого храма.

© РИА Новости / Дмитрий Ухоботов
© РИА Новости / Артем Буденный

Сюжетам из Откровения посвятили значительное пространство собора, тогда как обычно в храмах есть одно изображение на эту тему — Страшный суд.

Чтение Апокалипсиса в Троицком соборе Данилова монастыря в Переславле-Залесском
4 из 10

Сюжетам из Откровения посвятили значительное пространство собора, тогда как обычно в храмах есть одно изображение на эту тему — Страшный суд.

© РИА Новости / Артем Буденный
© РИА Новости / Артем Буденный

В Троицком соборе есть фрески, где описывается, как на престоле восседает Бог, а 24 старца в белых одеждах ему возносят хвалу и славу.

Чтение Апокалипсиса в Троицком соборе Данилова монастыря в Переславле-Залесском
5 из 10

В Троицком соборе есть фрески, где описывается, как на престоле восседает Бог, а 24 старца в белых одеждах ему возносят хвалу и славу.

© РИА Новости / Артем Буденный
© РИА Новости / Дмитрий Ухоботов

Есть сюжеты, "где ангелы небесные трубят и беды сыплются на мир и тех людей, которые не воздают славу Богу".

Чтение Апокалипсиса в Троицком соборе Данилова монастыря в Переславле-Залесском
6 из 10

Есть сюжеты, "где ангелы небесные трубят и беды сыплются на мир и тех людей, которые не воздают славу Богу".

© РИА Новости / Дмитрий Ухоботов
© РИА Новости / Артем Буденный

Повествуется о лжепророках, рассказывается о последней битве Иисуса Христа с сатаной, а когда сатана повержен — о всеобщем Воскресении.

Фрески Троицкого собора Данилова монастыря в Переславле-Залесском
7 из 10

Повествуется о лжепророках, рассказывается о последней битве Иисуса Христа с сатаной, а когда сатана повержен — о всеобщем Воскресении.

© РИА Новости / Артем Буденный
© РИА Новости / Дмитрий Ухоботов

Чтение "Апокалипсиса" в Троицком соборе Данилова монастыря в Переславле-Залесском.

Чтение Апокалипсиса в Троицком соборе Данилова монастыря в Переславле-Залесском
8 из 10

Чтение "Апокалипсиса" в Троицком соборе Данилова монастыря в Переславле-Залесском.

© РИА Новости / Дмитрий Ухоботов
© РИА Новости / Артем Буденный

По словам настоятеля монастыря игумена Пантелеимона, созерцание картин Апокалипсиса заставляет людей задуматься о своей жизни.

Чтение Апокалипсиса в Троицком соборе Данилова монастыря в Переславле-Залесском
9 из 10

По словам настоятеля монастыря игумена Пантелеимона, созерцание картин Апокалипсиса заставляет людей задуматься о своей жизни.

© РИА Новости / Артем Буденный
© РИА Новости / Артем Буденный

Монастырь в Переславле-Залесском теперь знаменит не только своими фресками, но и чтением "Апокалипсиса".

Чтение Апокалипсиса в Троицком соборе Данилова монастыря в Переславле-Залесском
10 из 10

Монастырь в Переславле-Залесском теперь знаменит не только своими фресками, но и чтением "Апокалипсиса".

© РИА Новости / Артем Буденный
 
РелигияФотоПереславль-Залесский
 
 
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