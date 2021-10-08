https://ria.ru/20211008/pereslavl-1753623825.html

Чтение "Апокалипсиса" в Троицком соборе в Переславле-Залесском

Чтение "Апокалипсиса" в Троицком соборе в Переславле-Залесском - РИА Новости, 08.10.2021

Чтение "Апокалипсиса" в Троицком соборе в Переславле-Залесском

В Троицком соборе Данилова монастыря в Переславле-Залесском на фоне старинных фресок в пятницу прозвучит "Откровение" Иоанна Богослова. Действо начнется в... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:42

2021-10-08T12:42

2021-10-08T12:44

фото

религия

переславль-залесский

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В Троицком соборе Данилова монастыря в Переславле-Залесском на фоне старинных фресок в пятницу прозвучит "Откровение" Иоанна Богослова. Действо начнется в 21.30, а около полуночи состоится божественная литургия. В прошлый раз "Апокалипсис при свечах" состоялся в минувшие выходные. Кадры чтений — в фотоленте Ria.ru.

переславль-залесский

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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