Чтение "Апокалипсиса" в Троицком соборе в Переславле-Залесском
Текст, приписываемый апостолу Иоанну Богослову, звучит на фоне фресок по сюжетам книги.
Текст, приписываемый апостолу Иоанну Богослову, звучит на фоне фресок по сюжетам книги.
Фрески сохранились в Троицком соборе с XVII века.
Сцены Апокалипсиса — особенность Троицкого храма.
Сюжетам из Откровения посвятили значительное пространство собора, тогда как обычно в храмах есть одно изображение на эту тему — Страшный суд.
Сюжетам из Откровения посвятили значительное пространство собора, тогда как обычно в храмах есть одно изображение на эту тему — Страшный суд.
В Троицком соборе есть фрески, где описывается, как на престоле восседает Бог, а 24 старца в белых одеждах ему возносят хвалу и славу.
В Троицком соборе есть фрески, где описывается, как на престоле восседает Бог, а 24 старца в белых одеждах ему возносят хвалу и славу.
Есть сюжеты, "где ангелы небесные трубят и беды сыплются на мир и тех людей, которые не воздают славу Богу".
Есть сюжеты, "где ангелы небесные трубят и беды сыплются на мир и тех людей, которые не воздают славу Богу".
Повествуется о лжепророках, рассказывается о последней битве Иисуса Христа с сатаной, а когда сатана повержен — о всеобщем Воскресении.
Повествуется о лжепророках, рассказывается о последней битве Иисуса Христа с сатаной, а когда сатана повержен — о всеобщем Воскресении.
Чтение "Апокалипсиса" в Троицком соборе Данилова монастыря в Переславле-Залесском.
Чтение "Апокалипсиса" в Троицком соборе Данилова монастыря в Переславле-Залесском.
По словам настоятеля монастыря игумена Пантелеимона, созерцание картин Апокалипсиса заставляет людей задуматься о своей жизни.
По словам настоятеля монастыря игумена Пантелеимона, созерцание картин Апокалипсиса заставляет людей задуматься о своей жизни.
Монастырь в Переславле-Залесском теперь знаменит не только своими фресками, но и чтением "Апокалипсиса".
Монастырь в Переславле-Залесском теперь знаменит не только своими фресками, но и чтением "Апокалипсиса".