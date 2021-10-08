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Посол России призвал вернуть работу ОЗХО в деполитизированное русло
Посол России призвал вернуть работу ОЗХО в деполитизированное русло - РИА Новости, 08.10.2021
Посол России призвал вернуть работу ОЗХО в деполитизированное русло
Политизированная ситуация в ОЗХО сегодня устраивает далеко не всех, есть понимание необходимости ее перевода в деполитизированное русло, сообщил в пятницу РИА... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T19:36
2021-10-08T19:36
2021-10-08T20:01
россия
в мире
нидерланды
организация по запрещению химического оружия
александр шульгин
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Политизированная ситуация в ОЗХО сегодня устраивает далеко не всех, есть понимание необходимости ее перевода в деполитизированное русло, сообщил в пятницу РИА Новости посол РФ в Нидерландах, постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.ОЗХО создавалась как сугубо техническая структура, призванная способствовать полному избавлению мира от химического оружия, и именно этой цели она должна служить и далее, отметил дипломат."Сегодня ситуация ОЗХО до предела накалена – это результат усилий узкой группы государств, стремящихся поставить ее на службу своим геополитическим интересам. Именно в этом контексте и стоит рассматривать недружественные выпады в адрес нашей страны", - добавил Шульгин.
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россия, в мире, нидерланды, организация по запрещению химического оружия, александр шульгин
19:36 08.10.2021 (обновлено: 20:01 08.10.2021)
Посол России призвал вернуть работу ОЗХО в деполитизированное русло
Посол России в Нидерландах Шульгин: политизированная ситуация в ОЗХО устраивает не всех