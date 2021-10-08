https://ria.ru/20211008/ozkho-1753751479.html

Посол России призвал вернуть работу ОЗХО в деполитизированное русло

Посол России призвал вернуть работу ОЗХО в деполитизированное русло - РИА Новости, 08.10.2021

Посол России призвал вернуть работу ОЗХО в деполитизированное русло

Политизированная ситуация в ОЗХО сегодня устраивает далеко не всех, есть понимание необходимости ее перевода в деполитизированное русло, сообщил в пятницу РИА... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T19:36

2021-10-08T19:36

2021-10-08T20:01

россия

в мире

нидерланды

организация по запрещению химического оружия

александр шульгин

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Политизированная ситуация в ОЗХО сегодня устраивает далеко не всех, есть понимание необходимости ее перевода в деполитизированное русло, сообщил в пятницу РИА Новости посол РФ в Нидерландах, постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.ОЗХО создавалась как сугубо техническая структура, призванная способствовать полному избавлению мира от химического оружия, и именно этой цели она должна служить и далее, отметил дипломат."Сегодня ситуация ОЗХО до предела накалена – это результат усилий узкой группы государств, стремящихся поставить ее на службу своим геополитическим интересам. Именно в этом контексте и стоит рассматривать недружественные выпады в адрес нашей страны", - добавил Шульгин.

https://ria.ru/20211007/demarsh-1753540995.html

россия

нидерланды

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россия, в мире, нидерланды, организация по запрещению химического оружия, александр шульгин