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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20211008/oruzhie-1753647183.html
В США испугались российского "Буратино" и назвали его вампиром
В США призвали запретить "высасывающее жизнь" российское оружие - РИА Новости, 08.10.2021
В США испугались российского "Буратино" и назвали его вампиром
Огнеметная система ТОС-1 "Буратино" должна стать целью номер один для сил НАТО в случае войны с Россией. Таким мнением поделился обозреватель портала... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:07
2021-10-08T12:25
новое оружие россии
безопасность
сша
нато
тос-1а "буратино"
россия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Огнеметная система ТОС-1 "Буратино" должна стать целью номер один для сил НАТО в случае войны с Россией. Таким мнением поделился обозреватель портала 19fortyfive, бывший офицер армии США Брент Иствуд.Он отметил, что ТОС-1 своими зажигательными ракетами способна покрыть территорию размером в два футбольных поля. А при нанесении удара образуется химическое облако, которое воспламеняется и "высасывает жизнь из любого", кто находится в зоне поражения.Журналист также призвал запретить использование установки на международном уровне, однако эта инициатива может встретить сопротивление со стороны большого количества уже закупивших ее стран.Тяжелая огнеметная система (ТОС) предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, разрушения зданий, а также уничтожения живой силы противника на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Это происходит из-за поля высокой температуры и избыточного давления, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов.
https://ria.ru/20210929/oruzhie-1752380825.html
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безопасность, сша, нато, тос-1а "буратино", россия
12:07 08.10.2021 (обновлено: 12:25 08.10.2021)
 
В США призвали запретить "высасывающее жизнь" российское оружие

Экс-офицер США Иствуд: российская система ТОС-1 высасывает жизнь из людей в зоне поражения

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТяжёлая огнемётная система залпового огня "Буратино" (ТОС -1А) на базе танка Т-72 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Тяжёлая огнемётная система залпового огня Буратино (ТОС -1А) на базе танка Т-72 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Огнеметная система ТОС-1 "Буратино" должна стать целью номер один для сил НАТО в случае войны с Россией. Таким мнением поделился обозреватель портала 19fortyfive, бывший офицер армии США Брент Иствуд.
Он отметил, что ТОС-1 своими зажигательными ракетами способна покрыть территорию размером в два футбольных поля. А при нанесении удара образуется химическое облако, которое воспламеняется и "высасывает жизнь из любого", кто находится в зоне поражения.
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Тяжелая огнеметная система (ТОС) предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, разрушения зданий, а также уничтожения живой силы противника на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Это происходит из-за поля высокой температуры и избыточного давления, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов.
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5 октября, 17:12Новое оружие России
Названо российское оружие, способное одним ударом уничтожить корабли США
 
Новое оружие РоссииБезопасностьСШАНАТОТОС-1А "Буратино"Россия
 
 
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