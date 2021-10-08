https://ria.ru/20211008/oruzhie-1753647183.html

В США испугались российского "Буратино" и назвали его вампиром

В США призвали запретить "высасывающее жизнь" российское оружие - РИА Новости, 08.10.2021

В США испугались российского "Буратино" и назвали его вампиром

Огнеметная система ТОС-1 "Буратино" должна стать целью номер один для сил НАТО в случае войны с Россией. Таким мнением поделился обозреватель портала... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:07

2021-10-08T12:07

2021-10-08T12:25

новое оружие россии

безопасность

сша

нато

тос-1а "буратино"

россия

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Огнеметная система ТОС-1 "Буратино" должна стать целью номер один для сил НАТО в случае войны с Россией. Таким мнением поделился обозреватель портала 19fortyfive, бывший офицер армии США Брент Иствуд.Он отметил, что ТОС-1 своими зажигательными ракетами способна покрыть территорию размером в два футбольных поля. А при нанесении удара образуется химическое облако, которое воспламеняется и "высасывает жизнь из любого", кто находится в зоне поражения.Журналист также призвал запретить использование установки на международном уровне, однако эта инициатива может встретить сопротивление со стороны большого количества уже закупивших ее стран.Тяжелая огнеметная система (ТОС) предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, разрушения зданий, а также уничтожения живой силы противника на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Это происходит из-за поля высокой температуры и избыточного давления, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов.

https://ria.ru/20210929/oruzhie-1752380825.html

https://ria.ru/20211005/oruzhie-1753216117.html

сша

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2021

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безопасность, сша, нато, тос-1а "буратино", россия