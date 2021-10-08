В США испугались российского "Буратино" и назвали его вампиром

12:07 08.10.2021 (обновлено: 12:25 08.10.2021)
В США призвали запретить "высасывающее жизнь" российское оружие
Экс-офицер США Иствуд: российская система ТОС-1 высасывает жизнь из людей в зоне поражения
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТяжёлая огнемётная система залпового огня "Буратино" (ТОС -1А) на базе танка Т-72 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Огнеметная система ТОС-1 "Буратино" должна стать целью номер один для сил НАТО в случае войны с Россией. Таким мнением поделился обозреватель портала 19fortyfive, бывший офицер армии США Брент Иствуд.
Он отметил, что ТОС-1 своими зажигательными ракетами способна покрыть территорию размером в два футбольных поля. А при нанесении удара образуется химическое облако, которое воспламеняется и "высасывает жизнь из любого", кто находится в зоне поражения.
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Журналист также призвал запретить использование установки на международном уровне, однако эта инициатива может встретить сопротивление со стороны большого количества уже закупивших ее стран.
Тяжелая огнеметная система (ТОС) предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, разрушения зданий, а также уничтожения живой силы противника на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Это происходит из-за поля высокой температуры и избыточного давления, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов.