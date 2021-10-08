https://ria.ru/20211008/obvinenie-1753616349.html

Фигуранту дела об убийстве семьи в Воронежской области предъявили обвинение

Фигуранту дела об убийстве семьи в Воронежской области предъявили обвинение - РИА Новости, 08.10.2021

Фигуранту дела об убийстве семьи в Воронежской области предъявили обвинение

СК РФ предъявил обвинение в убийстве и посягательстве на жизнь правоохранителей фигуранту дела о расправе над семьей из трех человек в селе Воронежской области, РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T09:23

2021-10-08T09:23

2021-10-08T09:23

происшествия

лискинский район

воронежская область

следственный комитет россии (ск рф)

светлана петренко

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. СК РФ предъявил обвинение в убийстве и посягательстве на жизнь правоохранителей фигуранту дела о расправе над семьей из трех человек в селе Воронежской области, сообщила журналистам в четверг официальный представитель ведомства Светлана Петренко."В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела в отношении жителя Воронежской области Виктора Мирского. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений ... "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего"; "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов"; "незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ", - сказала Петренко.По данным СК, 16 сентября Мирской во время бытового конфликта убил знакомую семью из трех человек в селе Волчанское Воронежской области. Затем обвиняемый прибыл к отделу полиции по Лискинскому району и "совершил посягательство на сотрудников полиции, приведя в действие самодельное взрывное устройство".При задержании Мирской оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, был ранен. Сейчас он в больнице."В настоящее время состояние Мирского, несмотря на то, что он остается в медучреждении, позволяет проводить с ним следственные действия. Он допрошен с участием защитника. В ходе допроса Мирской полностью признал вину, подробно сообщил следствию об обстоятельствах подготовки и совершения указанных преступлений, а также об их мотивах", - добавила Петренко.

https://ria.ru/20210806/podozrevaemyy-1744608113.html

лискинский район

воронежская область

россия

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Задержание Виктора Мирского под Воронежом. Оперативная съемка ФСБ ФСБ опубликовала видео задержания Виктора Мирского, подозреваемого в убийстве женщины с детьми и нападении (https://t.me/rt_russian/76784) на отдел полиции под Воронежем. 2021-10-08T09:23 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, лискинский район, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия