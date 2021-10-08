Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211008/obvinenie-1753616349.html
Фигуранту дела об убийстве семьи в Воронежской области предъявили обвинение
Фигуранту дела об убийстве семьи в Воронежской области предъявили обвинение - РИА Новости, 08.10.2021
Фигуранту дела об убийстве семьи в Воронежской области предъявили обвинение
СК РФ предъявил обвинение в убийстве и посягательстве на жизнь правоохранителей фигуранту дела о расправе над семьей из трех человек в селе Воронежской области, РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T09:23
2021-10-08T09:23
происшествия
лискинский район
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. СК РФ предъявил обвинение в убийстве и посягательстве на жизнь правоохранителей фигуранту дела о расправе над семьей из трех человек в селе Воронежской области, сообщила журналистам в четверг официальный представитель ведомства&nbsp;Светлана Петренко."В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела в отношении жителя Воронежской области Виктора Мирского. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений ... "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего"; "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов"; "незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ", - сказала Петренко.По данным СК, 16 сентября Мирской во время бытового конфликта убил знакомую семью из трех человек в селе Волчанское Воронежской области. Затем обвиняемый прибыл к отделу полиции по Лискинскому району и "совершил посягательство на сотрудников полиции, приведя в действие самодельное взрывное устройство".При задержании Мирской оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, был ранен. Сейчас он в больнице."В настоящее время состояние Мирского, несмотря на то, что он остается в медучреждении, позволяет проводить с ним следственные действия. Он допрошен с участием защитника. В ходе допроса Мирской полностью признал вину, подробно сообщил следствию об обстоятельствах подготовки и совершения указанных преступлений, а также об их мотивах", - добавила Петренко.
https://ria.ru/20210806/podozrevaemyy-1744608113.html
лискинский район
воронежская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Задержание Виктора Мирского под Воронежом. Оперативная съемка ФСБ
ФСБ опубликовала видео задержания Виктора Мирского, подозреваемого в убийстве женщины с детьми и нападении (https://t.me/rt_russian/76784) на отдел полиции под Воронежем.
2021-10-08T09:23
true
PT0M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, лискинский район, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия
09:23 08.10.2021
 
Фигуранту дела об убийстве семьи в Воронежской области предъявили обвинение

СК предъявил обвинение фигуранту дела об убийстве семьи в Воронежской области

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. СК РФ предъявил обвинение в убийстве и посягательстве на жизнь правоохранителей фигуранту дела о расправе над семьей из трех человек в селе Воронежской области, сообщила журналистам в четверг официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела в отношении жителя Воронежской области Виктора Мирского. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений ... "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего"; "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов"; "незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ", - сказала Петренко.
По данным СК, 16 сентября Мирской во время бытового конфликта убил знакомую семью из трех человек в селе Волчанское Воронежской области. Затем обвиняемый прибыл к отделу полиции по Лискинскому району и "совершил посягательство на сотрудников полиции, приведя в действие самодельное взрывное устройство".
При задержании Мирской оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, был ранен. Сейчас он в больнице.
"В настоящее время состояние Мирского, несмотря на то, что он остается в медучреждении, позволяет проводить с ним следственные действия. Он допрошен с участием защитника. В ходе допроса Мирской полностью признал вину, подробно сообщил следствию об обстоятельствах подготовки и совершения указанных преступлений, а также об их мотивах", - добавила Петренко.
Подозреваемый в убийстве семьи в Хакасии
6 августа, 06:04
В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
 
ПроисшествияЛискинский районВоронежская областьСледственный комитет России (СК РФ)Светлана ПетренкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11В "Энергии" рассказали, что угрожает российскому сегменту МКС
04:42"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей
04:36При крушении самолета в США погибли четыре человека
04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
04:26Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
04:15Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
03:22Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
03:15Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
03:14Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки
03:07Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
03:00Адвокат рассказала, как родственники крадут квартиры
02:39На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
02:26В Раде вспомнили слова последнего русского царя из-за ситуации в стране
02:15Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
02:15Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?
01:59МИД подтвердил официальный визит Нуланд в Москву
01:22В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
01:15Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
01:14Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
01:08Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
Лента новостейМолния