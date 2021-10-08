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В Батуми под завалами жилого дома остаются более десяти человек

В Батуми под завалами жилого дома остаются более десяти человек - РИА Новости, 08.10.2021

В Батуми под завалами жилого дома остаются более десяти человек

Примерно 10-15 человек остаются под завалами обрушившегося подъезда жилого дома в Батуми, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури, который приехал на место, чтобы... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T15:57

2021-10-08T15:57

2021-10-08T17:24

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ТБИЛИСИ, 8 окт — РИА Новости. Примерно 10-15 человек остаются под завалами обрушившегося подъезда жилого дома в Батуми, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури, который приехал на место, чтобы лично ознакомиться с ситуацией."Двое вышли на контакт с нами и разговаривают с нами по телефону", — сказал он.Телекомпания "Рустави 2", в свою очередь, сообщает, что в развалинах ищут восемь человек."В корпусе проживало 12 семей. Многие жители во время инцидента были на работе, а дети — в школе", — говорится в сообщении.Подъезд пятиэтажного дома на улице 26 Мая обрушился сегодня утром. По данным СМИ, из-под обломков вытащили мужчину и двух детей, в том числе новорожденного. Информации о погибших нет, точное число пострадавших пока неизвестно. На месте работают около 300 спасателей.По словам исполняющей обязанности мэра города Лелы Сурманидзе, причиной обрушения мог стать взрыв из-за утечки газа.

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Работы на месте обрушения части жилого дома в Батуми В Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Есть пострадавшие. ЧП произошло на улице 26 мая. Сейчас там работают спасатели, медики, полиция и спецтехника. 2021-10-08T15:57 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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