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В Батуми под завалами жилого дома остаются более десяти человек
В Батуми под завалами жилого дома остаются более десяти человек - РИА Новости, 08.10.2021
В Батуми под завалами жилого дома остаются более десяти человек
Примерно 10-15 человек остаются под завалами обрушившегося подъезда жилого дома в Батуми, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури, который приехал на место, чтобы... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:57
2021-10-08T15:57
2021-10-08T17:24
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ТБИЛИСИ, 8 окт — РИА Новости. Примерно 10-15 человек остаются под завалами обрушившегося подъезда жилого дома в Батуми, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури, который приехал на место, чтобы лично ознакомиться с ситуацией."Двое вышли на контакт с нами и разговаривают с нами по телефону", — сказал он.Телекомпания "Рустави 2", в свою очередь, сообщает, что в развалинах ищут восемь человек."В корпусе проживало 12 семей. Многие жители во время инцидента были на работе, а дети — в школе", — говорится в сообщении.Подъезд пятиэтажного дома на улице 26 Мая обрушился сегодня утром. По данным СМИ, из-под обломков вытащили мужчину и двух детей, в том числе новорожденного. Информации о погибших нет, точное число пострадавших пока неизвестно. На месте работают около 300 спасателей.По словам исполняющей обязанности мэра города Лелы Сурманидзе, причиной обрушения мог стать взрыв из-за утечки газа.
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РИА Новости
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Работы на месте обрушения части жилого дома в Батуми
В Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Есть пострадавшие. ЧП произошло на улице 26 мая. Сейчас там работают спасатели, медики, полиция и спецтехника.
2021-10-08T15:57
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в мире, грузия, батуми, видео
15:57 08.10.2021 (обновлено: 17:24 08.10.2021)
В Батуми под завалами жилого дома остаются более десяти человек
В Батуми под завалами рухнувшего подъезда жилого дома находятся 10-15 человек
ТБИЛИСИ, 8 окт — РИА Новости.
Примерно 10-15 человек остаются под завалами обрушившегося подъезда жилого дома в Батуми
, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури
, который приехал на место, чтобы лично ознакомиться с ситуацией.
"Двое вышли на контакт с нами и разговаривают с нами по телефону", — сказал он.
Телекомпания "Рустави 2
", в свою очередь, сообщает, что в развалинах ищут восемь человек.
"В корпусе проживало 12 семей. Многие жители во время инцидента были на работе, а дети — в школе", — говорится в сообщении.
Подъезд пятиэтажного дома на улице 26 Мая обрушился сегодня утром. По данным СМИ, из-под обломков вытащили мужчину и двух детей, в том числе новорожденного. Информации о погибших нет, точное число пострадавших пока неизвестно. На месте работают около 300 спасателей.
По словам исполняющей обязанности мэра города Лелы Сурманидзе, причиной обрушения мог стать взрыв из-за утечки газа.