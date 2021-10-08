https://ria.ru/20211008/obrushenie-1753649790.html
В Батуми из-под завалов обрушившегося дома слышны голоса людей
В Батуми из-под завалов обрушившегося дома слышны голоса людей - РИА Новости, 08.10.2021
В Батуми из-под завалов обрушившегося дома слышны голоса людей
Под обвалы обрушившегося в Батуми подъезда попали жители дома, из-под развалин доносятся голоса о помощи, сообщает телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:17
2021-10-08T12:17
2021-10-08T12:27
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грузия
батуми
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ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. Под обвалы обрушившегося в Батуми подъезда попали жители дома, из-под развалин доносятся голоса о помощи, сообщает телекомпания "Рустави 2".Ранее местное агентство "Батумелеби" передавало, что в центре грузинского Батуми обрушилась часть жилого корпуса. По данным грузинских телекомпаний, были спасены двое детей и мужчина, они госпитализированы. Общее число пострадавших и попавших под обвалы людей пока неизвестно."В Батуми из-под развалин семиэтажного дома доносятся голоса людей, призывающих на помощь. Спасатели и мирные жители расчищают территорию от завалов, чтобы спасти людей", - сообщает телекомпания.
https://ria.ru/20211008/obrushenie-1753645212.html
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Младенца достают из-под завалов в Батуми
В центре Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Есть пострадавшие.
2021-10-08T12:17
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в мире, грузия, батуми
12:17 08.10.2021 (обновлено: 12:27 08.10.2021)
В Батуми из-под завалов обрушившегося дома слышны голоса людей
Из-под завалов обрушившегося жилого дома в Батуми доносятся просьбы о помощи