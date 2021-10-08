https://ria.ru/20211008/obrushenie-1753649790.html

В Батуми из-под завалов обрушившегося дома слышны голоса людей

В Батуми из-под завалов обрушившегося дома слышны голоса людей - РИА Новости, 08.10.2021

В Батуми из-под завалов обрушившегося дома слышны голоса людей

Под обвалы обрушившегося в Батуми подъезда попали жители дома, из-под развалин доносятся голоса о помощи, сообщает телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:17

2021-10-08T12:17

2021-10-08T12:27

в мире

грузия

батуми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753649178_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e5edaa0ff7156b3307eb134fc0fac390.jpg

ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. Под обвалы обрушившегося в Батуми подъезда попали жители дома, из-под развалин доносятся голоса о помощи, сообщает телекомпания "Рустави 2".Ранее местное агентство "Батумелеби" передавало, что в центре грузинского Батуми обрушилась часть жилого корпуса. По данным грузинских телекомпаний, были спасены двое детей и мужчина, они госпитализированы. Общее число пострадавших и попавших под обвалы людей пока неизвестно."В Батуми из-под развалин семиэтажного дома доносятся голоса людей, призывающих на помощь. Спасатели и мирные жители расчищают территорию от завалов, чтобы спасти людей", - сообщает телекомпания.

https://ria.ru/20211008/obrushenie-1753645212.html

грузия

батуми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Младенца достают из-под завалов в Батуми В центре Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Есть пострадавшие. 2021-10-08T12:17 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, батуми