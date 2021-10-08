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"Норникель" выплатил 800 тысяч рублей за аварию на пульпопроводе в Талнахе
"Норникель" выплатил 800 тысяч рублей за аварию на пульпопроводе в Талнахе - РИА Новости, 08.10.2021
"Норникель" выплатил 800 тысяч рублей за аварию на пульпопроводе в Талнахе
ГМК "Норильский никель" возместил ущерб в размере 800 тысяч рублей, нанесенный экологии в результате аварии на пульпопроводе Талнахской обогатительной фабрики,... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T10:21
2021-10-08T10:21
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 8 окт - РИА Новости. ГМК "Норильский никель" возместил ущерб в размере 800 тысяч рублей, нанесенный экологии в результате аварии на пульпопроводе Талнахской обогатительной фабрики, сообщает министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.Источник в правоохранительных органах региона в июле сообщил РИА Новости, что в Норильском промышленном районе на предприятии "Норникеля" был зафиксирован несанкционированный сброс загрязняющих веществ в грунт и воду. Площадь загрязнения земельного участка составила 200 квадратных метров, загрязняющие вещества также попали в ручей, который впадает в реку Норильскую.По данным минэкологии, анализ проб почвы и воды показал превышения по загрязняющим веществам меди в 200 раз, никеля в 20 раз, железа в 17 раз."Компания "Норильский никель" добровольно возместила ущерб, нанесенный окружающей среде в результате аварии на пульпопроводе. Сумма составила около 800 тысяч рублей. Основанием для этого стало представление Красноярской природоохранной прокуратуры", - говорится в сообщении."Губернатор края поручил министерству держать ситуацию, связанную с аварией на пульпопроводе, на особом контроле. Компания проявила сознательность и добровольно оплатила ущерб, нанесённый окружающей среде северной территории. Природопользователи должны понимать, что нарушения природоохранного законодательства не останутся без внимания надзорных органов", - приводит пресс-служба слова министра экологии и рационального природопользования региона Павла Борзых.
https://ria.ru/20211008/krasnoyarsk-1753618555.html
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происшествия, красноярский край
10:21 08.10.2021
 
"Норникель" выплатил 800 тысяч рублей за аварию на пульпопроводе в Талнахе

Власти: "Норникель" выплатил 800 тысяч рублей за аварию на пульпопроводе в Талнахе

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗрители смотрят на окрашенный в цвета российского государственного флага Виноградовский пешеходный мост в Красноярске
Зрители смотрят на окрашенный в цвета российского государственного флага Виноградовский пешеходный мост в Красноярске - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 8 окт - РИА Новости. ГМК "Норильский никель" возместил ущерб в размере 800 тысяч рублей, нанесенный экологии в результате аварии на пульпопроводе Талнахской обогатительной фабрики, сообщает министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.
Источник в правоохранительных органах региона в июле сообщил РИА Новости, что в Норильском промышленном районе на предприятии "Норникеля" был зафиксирован несанкционированный сброс загрязняющих веществ в грунт и воду. Площадь загрязнения земельного участка составила 200 квадратных метров, загрязняющие вещества также попали в ручей, который впадает в реку Норильскую.
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По данным минэкологии, анализ проб почвы и воды показал превышения по загрязняющим веществам меди в 200 раз, никеля в 20 раз, железа в 17 раз.
"Компания "Норильский никель" добровольно возместила ущерб, нанесенный окружающей среде в результате аварии на пульпопроводе. Сумма составила около 800 тысяч рублей. Основанием для этого стало представление Красноярской природоохранной прокуратуры", - говорится в сообщении.
"Губернатор края поручил министерству держать ситуацию, связанную с аварией на пульпопроводе, на особом контроле. Компания проявила сознательность и добровольно оплатила ущерб, нанесённый окружающей среде северной территории. Природопользователи должны понимать, что нарушения природоохранного законодательства не останутся без внимания надзорных органов", - приводит пресс-служба слова министра экологии и рационального природопользования региона Павла Борзых.
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