https://ria.ru/20211008/nornikel-1753624540.html
"Норникель" выплатил 800 тысяч рублей за аварию на пульпопроводе в Талнахе
"Норникель" выплатил 800 тысяч рублей за аварию на пульпопроводе в Талнахе - РИА Новости, 08.10.2021
"Норникель" выплатил 800 тысяч рублей за аварию на пульпопроводе в Талнахе
ГМК "Норильский никель" возместил ущерб в размере 800 тысяч рублей, нанесенный экологии в результате аварии на пульпопроводе Талнахской обогатительной фабрики,... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T10:21
2021-10-08T10:21
2021-10-08T10:21
происшествия
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156068/17/1560681751_0:66:3361:1958_1920x0_80_0_0_5637f4fd2a11dde1e0c4028c97d21c61.jpg
КРАСНОЯРСК, 8 окт - РИА Новости. ГМК "Норильский никель" возместил ущерб в размере 800 тысяч рублей, нанесенный экологии в результате аварии на пульпопроводе Талнахской обогатительной фабрики, сообщает министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.Источник в правоохранительных органах региона в июле сообщил РИА Новости, что в Норильском промышленном районе на предприятии "Норникеля" был зафиксирован несанкционированный сброс загрязняющих веществ в грунт и воду. Площадь загрязнения земельного участка составила 200 квадратных метров, загрязняющие вещества также попали в ручей, который впадает в реку Норильскую.По данным минэкологии, анализ проб почвы и воды показал превышения по загрязняющим веществам меди в 200 раз, никеля в 20 раз, железа в 17 раз."Компания "Норильский никель" добровольно возместила ущерб, нанесенный окружающей среде в результате аварии на пульпопроводе. Сумма составила около 800 тысяч рублей. Основанием для этого стало представление Красноярской природоохранной прокуратуры", - говорится в сообщении."Губернатор края поручил министерству держать ситуацию, связанную с аварией на пульпопроводе, на особом контроле. Компания проявила сознательность и добровольно оплатила ущерб, нанесённый окружающей среде северной территории. Природопользователи должны понимать, что нарушения природоохранного законодательства не останутся без внимания надзорных органов", - приводит пресс-служба слова министра экологии и рационального природопользования региона Павла Борзых.
https://ria.ru/20211008/krasnoyarsk-1753618555.html
https://ria.ru/20211008/kot-1753616961.html
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156068/17/1560681751_485:0:3216:2048_1920x0_80_0_0_063c915b67c7f23d3d4bb6080d325874.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край
"Норникель" выплатил 800 тысяч рублей за аварию на пульпопроводе в Талнахе
Власти: "Норникель" выплатил 800 тысяч рублей за аварию на пульпопроводе в Талнахе
КРАСНОЯРСК, 8 окт - РИА Новости. ГМК "Норильский никель" возместил ущерб в размере 800 тысяч рублей, нанесенный экологии в результате аварии на пульпопроводе Талнахской обогатительной фабрики, сообщает министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.
Источник в правоохранительных органах региона в июле сообщил РИА Новости, что в Норильском промышленном районе на предприятии "Норникеля" был зафиксирован несанкционированный сброс загрязняющих веществ в грунт и воду. Площадь загрязнения земельного участка составила 200 квадратных метров, загрязняющие вещества также попали в ручей, который впадает в реку Норильскую.
По данным минэкологии, анализ проб почвы и воды показал превышения по загрязняющим веществам меди в 200 раз, никеля в 20 раз, железа в 17 раз.
"Компания "Норильский никель
" добровольно возместила ущерб, нанесенный окружающей среде в результате аварии на пульпопроводе. Сумма составила около 800 тысяч рублей. Основанием для этого стало представление Красноярской природоохранной прокуратуры", - говорится в сообщении.
"Губернатор края поручил министерству держать ситуацию, связанную с аварией на пульпопроводе, на особом контроле. Компания проявила сознательность и добровольно оплатила ущерб, нанесённый окружающей среде северной территории. Природопользователи должны понимать, что нарушения природоохранного законодательства не останутся без внимания надзорных органов", - приводит пресс-служба слова министра экологии и рационального природопользования региона Павла Борзых.