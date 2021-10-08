https://ria.ru/20211008/nornikel-1753624540.html

"Норникель" выплатил 800 тысяч рублей за аварию на пульпопроводе в Талнахе

"Норникель" выплатил 800 тысяч рублей за аварию на пульпопроводе в Талнахе - РИА Новости, 08.10.2021

"Норникель" выплатил 800 тысяч рублей за аварию на пульпопроводе в Талнахе

ГМК "Норильский никель" возместил ущерб в размере 800 тысяч рублей, нанесенный экологии в результате аварии на пульпопроводе Талнахской обогатительной фабрики,... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T10:21

2021-10-08T10:21

2021-10-08T10:21

происшествия

красноярский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156068/17/1560681751_0:66:3361:1958_1920x0_80_0_0_5637f4fd2a11dde1e0c4028c97d21c61.jpg

КРАСНОЯРСК, 8 окт - РИА Новости. ГМК "Норильский никель" возместил ущерб в размере 800 тысяч рублей, нанесенный экологии в результате аварии на пульпопроводе Талнахской обогатительной фабрики, сообщает министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.Источник в правоохранительных органах региона в июле сообщил РИА Новости, что в Норильском промышленном районе на предприятии "Норникеля" был зафиксирован несанкционированный сброс загрязняющих веществ в грунт и воду. Площадь загрязнения земельного участка составила 200 квадратных метров, загрязняющие вещества также попали в ручей, который впадает в реку Норильскую.По данным минэкологии, анализ проб почвы и воды показал превышения по загрязняющим веществам меди в 200 раз, никеля в 20 раз, железа в 17 раз."Компания "Норильский никель" добровольно возместила ущерб, нанесенный окружающей среде в результате аварии на пульпопроводе. Сумма составила около 800 тысяч рублей. Основанием для этого стало представление Красноярской природоохранной прокуратуры", - говорится в сообщении."Губернатор края поручил министерству держать ситуацию, связанную с аварией на пульпопроводе, на особом контроле. Компания проявила сознательность и добровольно оплатила ущерб, нанесённый окружающей среде северной территории. Природопользователи должны понимать, что нарушения природоохранного законодательства не останутся без внимания надзорных органов", - приводит пресс-служба слова министра экологии и рационального природопользования региона Павла Борзых.

https://ria.ru/20211008/krasnoyarsk-1753618555.html

https://ria.ru/20211008/kot-1753616961.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярский край