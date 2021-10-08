https://ria.ru/20211008/nechaev-1753664345.html
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с лидером "Новых людей"
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с лидером "Новых людей" - РИА Новости, 08.10.2021
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с лидером "Новых людей"
Пока в графике у президента РФ Владимира Путина нет встречи с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым, но наверное скоро появится, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:05
2021-10-08T13:05
2021-10-08T13:07
политика
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
россия
партия "новые люди"
алексей нечаев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пока в графике у президента РФ Владимира Путина нет встречи с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым, но наверное скоро появится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, россия, партия "новые люди", алексей нечаев
13:05 08.10.2021 (обновлено: 13:07 08.10.2021)
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с лидером "Новых людей"
Песков: пока в графике Путина нет встречи с лидером "Новых людей" Нечаевым, но она будет