https://ria.ru/20211008/nechaev-1753664345.html

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с лидером "Новых людей"

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с лидером "Новых людей" - РИА Новости, 08.10.2021

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с лидером "Новых людей"

Пока в графике у президента РФ Владимира Путина нет встречи с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым, но наверное скоро появится, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:05

2021-10-08T13:05

2021-10-08T13:07

политика

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

россия

партия "новые люди"

алексей нечаев

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пока в графике у президента РФ Владимира Путина нет встречи с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым, но наверное скоро появится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

https://ria.ru/20210922/gosduma-1751378605.html

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2021

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политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, россия, партия "новые люди", алексей нечаев