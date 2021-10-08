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В постпредстве прокомментировали ответ Германии по делу Навального
В постпредстве прокомментировали ответ Германии по делу Навального - РИА Новости, 08.10.2021
В постпредстве прокомментировали ответ Германии по делу Навального
РФ считает ответ ФРГ по делу Алексея Навального неудовлетворительным, ответов от Франции и Швеции до сих пор получено не было, что является прямым нарушением... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T17:30
2021-10-08T17:50
в мире
германия
франция
швеция
алексей навальный
россия
госпитализация алексея навального
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. РФ считает ответ ФРГ по делу Алексея Навального неудовлетворительным, ответов от Франции и Швеции до сих пор получено не было, что является прямым нарушением Конвенции, сообщается в комментарии, опубликованном постпредством России при ОЗХО на сайте МИД РФ."Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции Российская Федерация не получила вовсе, что является прямым нарушением упомянутыми странами своих обязательств по Конвенции", - говорится в сообщении.Ранее постоянный представитель при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что Россия готова к работе по линии правоохранительных органов и настаивает на проведении предметного экспертного диалога, основанного на фактах. Вместе с тем он считает, что страны Запада поддерживают тему с якобы отравлением Алексея Навального ради политического и санкционного давления на Россию.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
https://ria.ru/20211007/navalnyy-1753599502.html
https://ria.ru/20211004/navalnyy-1753082287.html
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в мире, германия, франция, швеция, алексей навальный, россия, госпитализация алексея навального
17:30 08.10.2021 (обновлено: 17:50 08.10.2021)
 
В постпредстве прокомментировали ответ Германии по делу Навального

В постпредстве назвали ответ Берлина по делу Навального неудовлетворительным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание клиники "Шарите" в Берлине
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. РФ считает ответ ФРГ по делу Алексея Навального неудовлетворительным, ответов от Франции и Швеции до сих пор получено не было, что является прямым нарушением Конвенции, сообщается в комментарии, опубликованном постпредством России при ОЗХО на сайте МИД РФ.
"Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции Российская Федерация не получила вовсе, что является прямым нарушением упомянутыми странами своих обязательств по Конвенции", - говорится в сообщении.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 23:37
Москва ждет от Берлина, Лондона и ОЗХО ответов на вопросы по Навальному
Ранее постоянный представитель при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что Россия готова к работе по линии правоохранительных органов и настаивает на проведении предметного экспертного диалога, основанного на фактах. Вместе с тем он считает, что страны Запада поддерживают тему с якобы отравлением Алексея Навального ради политического и санкционного давления на Россию.
Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 22:38
Российский дипломат в ООН ответил на упреки по ситуации с Навальным
 
В миреГерманияФранцияШвецияАлексей НавальныйРоссияГоспитализация Алексея Навального
 
 
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