https://ria.ru/20211008/navalnyy-1753724514.html

Россия подготовила ответ ОЗХО на письмо стран по делу Навального

Россия подготовила ответ ОЗХО на письмо стран по делу Навального - РИА Новости, 08.10.2021

Россия подготовила ответ ОЗХО на письмо стран по делу Навального

Россия подготовила встречный демарш в ОЗХО в ответ на письмо ряда стран по делу Алексея Навального, его текст размещен на сайте МИД РФ. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T17:21

2021-10-08T17:21

2021-10-08T18:20

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

в мире

организация по запрещению химического оружия

госпитализация алексея навального

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия подготовила встречный демарш в ОЗХО в ответ на письмо ряда стран по делу Алексея Навального, его текст размещен на сайте МИД РФ.Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней.В демарше российская сторона просит Технический секретариат ОЗХО передать постоянному представительству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при ОЗХО копию вербальной ноты и прилагаемые документы.Постоянное представительство Российской Федерации при ОЗХО просит также передать копию вербальной ноты и прилагаемые документы в постоянные представительства ФРГ, Франции и Швеции при ОЗХО согласно пункту 2 статьи IX Конвенции."Российская Федерация отмечает актуальность предметных ответов по существу поставленных в ее предыдущих обращениях в адрес Федеративной Республики Германия, Французской Республики и Королевства Швеция вопросов в полном соответствии с требованиями статьи IX Конвенции по существу и по срокам", - говорится в документе.В сообщении говорится, что Россия по-прежнему ожидает предметных ответов профильных ведомств Германии, Франции и Швеции, а также Технического секретариата ОЗХО на поставленные вопросы.Отмечается, что РФ "намерена продолжать добиваться правды и ответов на следующие ключевые вопросы – где, когда и при каких обстоятельствах в биоматериалы блогера попало вещество, якобы обнаруженное германскими военными химиками за пределами Российской Федерации и классифицированное ими как "боевое отравляющее вещество из группы "Новичков", не включённое в Приложение по химикатам к КЗХО".Как указывают авторы обращения, Германия при активной поддержке США, Великобритании, Франции, Швеции и некоторых других государств "усиленно навязывает всему миру надуманную версию о будто бы "отравлении" вышеупомянутого блогера неким токсичным химикатом из группы химсоединений, которые в странах Запада взяли за правило именовать "Новичками"."Российская Сторона настоятельно просит Секретариат предоставить имеющиеся в его распоряжении видеоматериалы, которые должны были быть отсняты специалистами Секретариата сначала при отборе биопроб у А.А.Навального в клинике "Шаритэ", а затем при их разделении и опечатывании для передачи в назначенные Секретариатом для проведения исследования лаборатории", - говорится в тексте демарша."Почему столь тщательно скрывается роль во всей этой истории сопровождавшей Навального в Берлин новоиспеченной подданной Великобритании и, судя по различным сведениям, имеющей тесные связи с британским разведсообществом госпожи Певчих? Почему на приобретенной ею в зоне вылета аэропорта бутылке с водой впоследствии были обнаружены следы каких-то химикатов? Отчего эта бутылка не была передана российским правоохранительным органам как вещественное доказательство? По каким причинам российским правоохранительным органам не предоставляется возможность опросить саму госпожу Певчих?"- говорится в приложении."Отсутствие ответов на вышеупомянутые вопросы и каких-либо верифицируемых данных по случившемуся с А.Навальным в целом свидетельствует в пользу версии об осуществлении в этом случае очередной грубой провокации против Российской Федерации", - говорится в тексте документа.В ведомстве добавили, что российская сторона также просит ОЗХО проинформировать о любых других действиях Секретариата в рамках оказания технического содействия ФРГ по инциденту Навальным.Ранее постоянный представитель при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что Россия готова к работе по линии правоохранительных органов и настаивает на проведении предметного экспертного диалога, основанного на фактах. Вместе с тем он считает, что страны Запада поддерживают тему с якобы отравлением Алексея Навального ради политического и санкционного давления на Россию.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.

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https://ria.ru/20210909/donaty-1749411740.html

https://ria.ru/20211004/navalnyy-1753082287.html

https://ria.ru/20210719/navalnyy-1741923165.html

https://ria.ru/20210714/ozkho-1741254714.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, организация по запрещению химического оружия, госпитализация алексея навального