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https://ria.ru/20211008/navalnyy-1753715934.html
МИД Франции сообщил о получении вербальной ноты по Навальному
МИД Франции сообщил о получении вербальной ноты по Навальному - РИА Новости, 08.10.2021
МИД Франции сообщил о получении вербальной ноты по Навальному
МИД Франции подтвердил получение вербальной ноты от РФ по ситуации с Алексеем Навальным, заявил представитель французского ведомства. Ранее США и еще 44 страны... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T16:46
2021-10-08T16:46
в мире
франция
алексей навальный
александр шульгин
россия
госпитализация алексея навального
замена условного срока навального
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ПАРИЖ, 8 окт – РИА Новости. МИД Франции подтвердил получение вербальной ноты от РФ по ситуации с Алексеем Навальным, заявил представитель французского ведомства. Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и ждут ответа в течение 10 дней."Мы подтвердили получение вербальной ноты от Российской Федерации", - сказал представитель МИД Франции, отвечая на вопрос РИА Новости, получила ли Франция ответ от РФ и будет ли она реагировать на встречный запрос Москвы, адресованный ФРГ, Франции, Швеции и техническому секретариату организации."Нападение с использованием российского вещества нервно-паралитического действия на российского оппозиционера Алексея Навального 20 августа 2020 года на территории Российской Федерации шокировало всех нас. Необходимо пролить свет на обстоятельства этого преступления и лиц, которые его совершили, привлечь виновных к ответственности и принять все меры для предотвращения повторения таких нападений", - указал представитель ведомства.Ранее постоянный представитель при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что Россия готова к работе по линии правоохранительных органов и настаивает на проведении предметного экспертного диалога, основанного на фактах. Вместе с тем он считает, что страны Запада поддерживают тему с якобы отравлением Алексея Навального ради политического и санкционного давления на Россию.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
https://ria.ru/20210610/evrosoyuz-1736432429.html
https://ria.ru/20210322/sanktsii-1602322963.html
https://ria.ru/20211007/navalnyy-1753599502.html
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в мире, франция, алексей навальный, александр шульгин, россия, госпитализация алексея навального, замена условного срока навального
16:46 08.10.2021
 
МИД Франции сообщил о получении вербальной ноты по Навальному

МИД Франции получил вербальную ноту от России по ситуации с Навальным

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
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ПАРИЖ, 8 окт – РИА Новости. МИД Франции подтвердил получение вербальной ноты от РФ по ситуации с Алексеем Навальным, заявил представитель французского ведомства. Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и ждут ответа в течение 10 дней.
"Мы подтвердили получение вербальной ноты от Российской Федерации", - сказал представитель МИД Франции, отвечая на вопрос РИА Новости, получила ли Франция ответ от РФ и будет ли она реагировать на встречный запрос Москвы, адресованный ФРГ, Франции, Швеции и техническому секретариату организации.
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 12:00
В ЕС раскритиковали признание организаций Навального экстремистскими
"Нападение с использованием российского вещества нервно-паралитического действия на российского оппозиционера Алексея Навального 20 августа 2020 года на территории Российской Федерации шокировало всех нас. Необходимо пролить свет на обстоятельства этого преступления и лиц, которые его совершили, привлечь виновных к ответственности и принять все меры для предотвращения повторения таких нападений", - указал представитель ведомства.
Ранее постоянный представитель при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что Россия готова к работе по линии правоохранительных органов и настаивает на проведении предметного экспертного диалога, основанного на фактах. Вместе с тем он считает, что страны Запада поддерживают тему с якобы отравлением Алексея Навального ради политического и санкционного давления на Россию.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 14:47
МИД заявил об ответных мерах на санкции Евросоюза из-за Навального
Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 23:37
Москва ждет от Берлина, Лондона и ОЗХО ответов на вопросы по Навальному
 
В миреФранцияАлексей НавальныйАлександр ШульгинРоссияГоспитализация Алексея НавальногоЗамена условного срока Навального
 
 
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