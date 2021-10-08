https://ria.ru/20211008/natsproekty-1753721265.html
Григоренко оценил ход реализации национальных проектов в 2021 году
Григоренко оценил ход реализации национальных проектов в 2021 году - РИА Новости, 08.10.2021
Григоренко оценил ход реализации национальных проектов в 2021 году
Исполнение национальных проектов в 2021 году на текущий момент составляет порядка 87%, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T17:08
2021-10-08T17:08
2021-10-08T17:47
экономика
дмитрий григоренко
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Исполнение национальных проектов в 2021 году на текущий момент составляет порядка 87%, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.Он подчеркнул, что за "сухими цифрами" стоит "конкретный садик, конкретная дорога, конкретная школа".По словам Григоренко, мониторинг исполнения нацпроектов позволяет "докручивать" систему управления ими, чтобы все запланированное было реализовано. Он также рассказал, что система управления исполнением нацпроектов дает возможность не только видеть их текущий статус, но и избегать негативных событий в будущем."Рассчитываю, что темп, который мы взяли, мы его не только доведем до заведомо необходимых 100%, доведя еще и немного раньше, чем запланировано по срокам, но и, может быть, еще и нарастим", - добавил Григоренко.
https://ria.ru/20210924/golikova-1751600542.html
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экономика, дмитрий григоренко, россия
17:08 08.10.2021 (обновлено: 17:47 08.10.2021)
Григоренко оценил ход реализации национальных проектов в 2021 году
Вице-премьер Григоренко: исполнение нацпроектов в 2021 году уже составило порядка 87%
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.
Исполнение национальных проектов в 2021 году на текущий момент составляет порядка 87%, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко
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"На сегодняшний день у нас общий процент выполнения по всем 15 национальным проектам составляет порядка 87%. Это не хороший и не плохой показатель. До конца года еще фактически три месяца. Идем мы очень хорошо. И наверняка все задачи, которые запланированы, так или иначе будут сделаны", - сказал Григоренко на совещании по вопросам мониторинга реализации национальных проектов.
Он подчеркнул, что за "сухими цифрами" стоит "конкретный садик, конкретная дорога, конкретная школа".
По словам Григоренко, мониторинг исполнения нацпроектов позволяет "докручивать" систему управления ими, чтобы все запланированное было реализовано. Он также рассказал, что система управления исполнением нацпроектов дает возможность не только видеть их текущий статус, но и избегать негативных событий в будущем.
"Рассчитываю, что темп, который мы взяли, мы его не только доведем до заведомо необходимых 100%, доведя еще и немного раньше, чем запланировано по срокам, но и, может быть, еще и нарастим", - добавил Григоренко.