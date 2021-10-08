https://ria.ru/20211008/natsproekty-1753721265.html

Григоренко оценил ход реализации национальных проектов в 2021 году

Григоренко оценил ход реализации национальных проектов в 2021 году - РИА Новости, 08.10.2021

Григоренко оценил ход реализации национальных проектов в 2021 году

Исполнение национальных проектов в 2021 году на текущий момент составляет порядка 87%, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T17:08

2021-10-08T17:08

2021-10-08T17:47

экономика

дмитрий григоренко

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Исполнение национальных проектов в 2021 году на текущий момент составляет порядка 87%, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.Он подчеркнул, что за "сухими цифрами" стоит "конкретный садик, конкретная дорога, конкретная школа".По словам Григоренко, мониторинг исполнения нацпроектов позволяет "докручивать" систему управления ими, чтобы все запланированное было реализовано. Он также рассказал, что система управления исполнением нацпроектов дает возможность не только видеть их текущий статус, но и избегать негативных событий в будущем."Рассчитываю, что темп, который мы взяли, мы его не только доведем до заведомо необходимых 100%, доведя еще и немного раньше, чем запланировано по срокам, но и, может быть, еще и нарастим", - добавил Григоренко.

https://ria.ru/20210924/golikova-1751600542.html

россия

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2021

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экономика, дмитрий григоренко, россия