https://ria.ru/20211008/muratov-1753749458.html

Муратов заявил, что не оставит себе ничего из средств от Нобелевской премии

Муратов заявил, что не оставит себе ничего из средств от Нобелевской премии - РИА Новости, 08.10.2021

Муратов заявил, что не оставит себе ничего из средств от Нобелевской премии

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов заявил в пятницу в эфире Эхо Москвы, что себе из премии ничего не оставит, это исключено. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T19:23

2021-10-08T19:23

2021-10-08T19:45

общество

дмитрий муратов

нобелевская премия

россия

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МОСКВА. 8 окт - РИА Новости. Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов заявил в пятницу в эфире Эхо Москвы, что себе из премии ничего не оставит, это исключено."Себе нет, это исключено … надо понимать - это премия не моя … Я из этой суммы категорически не получаю ничего, это исключено, потому что это премия, конечно, редакции", - сказал Муратов.Ранее Муратов заявил, что часть средств от присужденной ему премии будет передана в поддержку независимых российских СМИ, фонду "Вера" - московскому хоспису.Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев поздравили Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.

https://ria.ru/20211008/muratov-1753662577.html

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общество, дмитрий муратов, нобелевская премия, россия