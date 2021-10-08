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В Молдавии генпрокурора поместили под домашний арест
В Молдавии генпрокурора поместили под домашний арест - РИА Новости, 08.10.2021
В Молдавии генпрокурора поместили под домашний арест
Подозреваемый в коррупции и превышении полномочий генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло помещен под домашний арест на 30 дней, сообщил адвокат... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T18:40
2021-10-08T18:40
2021-10-08T19:05
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КИШИНЕВ, 8 окт — РИА Новости. Подозреваемый в коррупции и превышении полномочий генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло помещен под домашний арест на 30 дней, сообщил адвокат Виктор Гафтон.Высший совет прокуроров Молдавии 5 октября принял решение отстранить Стояногло от занимаемой должности, в тот же день его задержали на 72 часа. Он арестован, поскольку против него завели уголовное дело по четырем статьям. Речь идет о пассивной коррупции, превышении полномочий, злоупотреблении служебным положением, а также указании ложных данных в декларациях. Сам Стояногло назвал свое задержание "местью со стороны президента". Прокуратура потребовала продлить его арест на 30 дней."Суд частично удовлетворил запрос прокуроров, мой клиент переведен под домашний арест на 30 дней", - заявил Гафтон журналистам после заседания суда.Отстраненный генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло, которого подозревают в коррупции и превышении полномочий, заявил, что против него заведено политическое дело, чтобы лишить должности.Парламент Молдавии в августе принял в окончательном чтении поправки к закону о прокуратуре, которые упрощают процедуру отставки генпрокурора, если он не справляется со своими обязанностями. Новые правила позволяют инициировать дисциплинарную проверку в отношении генпрокурора, а также ежегодно проводить оценку его деятельности. Если результат проверок будет неудовлетворительным, то генпрокурор может быть уволен.
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в мире, кишинев, молдавия
18:40 08.10.2021 (обновлено: 19:05 08.10.2021)
В Молдавии генпрокурора поместили под домашний арест
Адвокат Гафтон: генпрокурора Молдавии Стояногло поместили под домашний арест на 30 дней
КИШИНЕВ, 8 окт — РИА Новости. Подозреваемый в коррупции и превышении полномочий генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло помещен под домашний арест на 30 дней, сообщил адвокат Виктор Гафтон.
Высший совет прокуроров Молдавии
5 октября принял решение отстранить Стояногло от занимаемой должности, в тот же день его задержали на 72 часа. Он арестован, поскольку против него завели уголовное дело по четырем статьям. Речь идет о пассивной коррупции, превышении полномочий, злоупотреблении служебным положением, а также указании ложных данных в декларациях. Сам Стояногло назвал свое задержание "местью со стороны президента". Прокуратура потребовала продлить его арест на 30 дней.
"Суд частично удовлетворил запрос прокуроров, мой клиент переведен под домашний арест на 30 дней", - заявил Гафтон журналистам после заседания суда.
Отстраненный генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло, которого подозревают в коррупции и превышении полномочий, заявил, что против него заведено политическое дело, чтобы лишить должности.
Парламент Молдавии в августе принял в окончательном чтении поправки к закону о прокуратуре, которые упрощают процедуру отставки генпрокурора, если он не справляется со своими обязанностями. Новые правила позволяют инициировать дисциплинарную проверку в отношении генпрокурора, а также ежегодно проводить оценку его деятельности. Если результат проверок будет неудовлетворительным, то генпрокурор может быть уволен.