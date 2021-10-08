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В Молдавии генпрокурора поместили под домашний арест
В Молдавии генпрокурора поместили под домашний арест - РИА Новости, 08.10.2021
В Молдавии генпрокурора поместили под домашний арест
Подозреваемый в коррупции и превышении полномочий генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло помещен под домашний арест на 30 дней, сообщил адвокат... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T18:40
2021-10-08T19:05
в мире
кишинев
молдавия
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КИШИНЕВ, 8 окт — РИА Новости. Подозреваемый в коррупции и превышении полномочий генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло помещен под домашний арест на 30 дней, сообщил адвокат Виктор Гафтон.Высший совет прокуроров Молдавии 5 октября принял решение отстранить Стояногло от занимаемой должности, в тот же день его задержали на 72 часа. Он арестован, поскольку против него завели уголовное дело по четырем статьям. Речь идет о пассивной коррупции, превышении полномочий, злоупотреблении служебным положением, а также указании ложных данных в декларациях. Сам Стояногло назвал свое задержание "местью со стороны президента". Прокуратура потребовала продлить его арест на 30 дней."Суд частично удовлетворил запрос прокуроров, мой клиент переведен под домашний арест на 30 дней", - заявил Гафтон журналистам после заседания суда.Отстраненный генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло, которого подозревают в коррупции и превышении полномочий, заявил, что против него заведено политическое дело, чтобы лишить должности.Парламент Молдавии в августе принял в окончательном чтении поправки к закону о прокуратуре, которые упрощают процедуру отставки генпрокурора, если он не справляется со своими обязанностями. Новые правила позволяют инициировать дисциплинарную проверку в отношении генпрокурора, а также ежегодно проводить оценку его деятельности. Если результат проверок будет неудовлетворительным, то генпрокурор может быть уволен.
https://ria.ru/20211004/ukraina-1753020589.html
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в мире, кишинев, молдавия
18:40 08.10.2021 (обновлено: 19:05 08.10.2021)
 
В Молдавии генпрокурора поместили под домашний арест

Адвокат Гафтон: генпрокурора Молдавии Стояногло поместили под домашний арест на 30 дней

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПодготовка к голосованию избирательного участка в селе Грэдиница в Молдавии
Подготовка к голосованию избирательного участка в селе Грэдиница в Молдавии - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 8 окт — РИА Новости. Подозреваемый в коррупции и превышении полномочий генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло помещен под домашний арест на 30 дней, сообщил адвокат Виктор Гафтон.
Высший совет прокуроров Молдавии 5 октября принял решение отстранить Стояногло от занимаемой должности, в тот же день его задержали на 72 часа. Он арестован, поскольку против него завели уголовное дело по четырем статьям. Речь идет о пассивной коррупции, превышении полномочий, злоупотреблении служебным положением, а также указании ложных данных в декларациях. Сам Стояногло назвал свое задержание "местью со стороны президента". Прокуратура потребовала продлить его арест на 30 дней.
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"Суд частично удовлетворил запрос прокуроров, мой клиент переведен под домашний арест на 30 дней", - заявил Гафтон журналистам после заседания суда.
Отстраненный генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло, которого подозревают в коррупции и превышении полномочий, заявил, что против него заведено политическое дело, чтобы лишить должности.
Парламент Молдавии в августе принял в окончательном чтении поправки к закону о прокуратуре, которые упрощают процедуру отставки генпрокурора, если он не справляется со своими обязанностями. Новые правила позволяют инициировать дисциплинарную проверку в отношении генпрокурора, а также ежегодно проводить оценку его деятельности. Если результат проверок будет неудовлетворительным, то генпрокурор может быть уволен.
 
В миреКишиневМолдавия
 
 
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