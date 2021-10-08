https://ria.ru/20211008/moldaviya-1753741310.html

В Молдавии генпрокурора поместили под домашний арест

В Молдавии генпрокурора поместили под домашний арест - РИА Новости, 08.10.2021

В Молдавии генпрокурора поместили под домашний арест

Подозреваемый в коррупции и превышении полномочий генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло помещен под домашний арест на 30 дней, сообщил адвокат... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T18:40

2021-10-08T18:40

2021-10-08T19:05

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КИШИНЕВ, 8 окт — РИА Новости. Подозреваемый в коррупции и превышении полномочий генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло помещен под домашний арест на 30 дней, сообщил адвокат Виктор Гафтон.Высший совет прокуроров Молдавии 5 октября принял решение отстранить Стояногло от занимаемой должности, в тот же день его задержали на 72 часа. Он арестован, поскольку против него завели уголовное дело по четырем статьям. Речь идет о пассивной коррупции, превышении полномочий, злоупотреблении служебным положением, а также указании ложных данных в декларациях. Сам Стояногло назвал свое задержание "местью со стороны президента". Прокуратура потребовала продлить его арест на 30 дней."Суд частично удовлетворил запрос прокуроров, мой клиент переведен под домашний арест на 30 дней", - заявил Гафтон журналистам после заседания суда.Отстраненный генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло, которого подозревают в коррупции и превышении полномочий, заявил, что против него заведено политическое дело, чтобы лишить должности.Парламент Молдавии в августе принял в окончательном чтении поправки к закону о прокуратуре, которые упрощают процедуру отставки генпрокурора, если он не справляется со своими обязанностями. Новые правила позволяют инициировать дисциплинарную проверку в отношении генпрокурора, а также ежегодно проводить оценку его деятельности. Если результат проверок будет неудовлетворительным, то генпрокурор может быть уволен.

https://ria.ru/20211004/ukraina-1753020589.html

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в мире, кишинев, молдавия