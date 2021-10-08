https://ria.ru/20211008/moda-1753694454.html

Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в формате COVID-free

Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в формате COVID-free - РИА Новости, 08.10.2021

Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в формате COVID-free

Показы 43-го сезона Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдут в Музее Москвы с 19 по 23 октября в формате COVID-free, сообщили в пресс-службе мероприятия. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T15:12

2021-10-08T15:12

2021-10-08T15:12

культура

мода

музей москвы

новости культуры

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Показы 43-го сезона Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдут в Музее Москвы с 19 по 23 октября в формате COVID-free, сообщили в пресс-службе мероприятия."COVID-free – это формат, который позволит обеспечить безопасность зрителей и участников, а также стимулировать ответственное отношение среди модного сообщества. Это все также в продолжение темы устойчивого развития и чистого будущего, где важно личное участие и сопричастность каждого из нас. Уже третий сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia проходит в phygital-формате. С начала пандемии мы разработали и соблюдаем санитарный протокол на мероприятии, актуализируем его от события к событию, а бэкстейдж Недели моды – COVID-free-зона еще с осени 2020-го", – сообщил президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александр Шумский.Посетить Неделю моды MBFW Russia и показы дизайнеров будет возможно при предъявлении действительного QR-кода. Кроме того, санитарный протокол MBFW Russia включит в себя замер температуры на входах и масочный режим.На Mercedes-Benz Fashion Week Russia новые коллекции представят более 50 российских и зарубежных дизайнеров. Неделя моды будет совмещать физические мероприятия с прямыми трансляциями показов. Дизайнеры-участники также представят свои коллекции в социальных сетях, на сайтах СМИ, шоурумов и концепт-сторов – прямые трансляции MBFW Russia будут доступны вниманию журналистов, байеров, лидеров мнений и зрителей по всему миру.

https://ria.ru/20211002/osen-1752541647.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мода, музей москвы, новости культуры