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https://ria.ru/20211008/medvedchuk-1753754265.html
"Оппозиционная платформа" назвала новое подозрение Медведчуку фальшивым
"Оппозиционная платформа" назвала новое подозрение Медведчуку фальшивым - РИА Новости, 08.10.2021
"Оппозиционная платформа" назвала новое подозрение Медведчуку фальшивым
Власти Украины пытаются отвлечь внимание от офшорного скандала, оглашая очередное подозрение председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T19:57
2021-10-08T20:11
в мире
украина
владимир зеленский
служба безопасности украины
виктор медведчук
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КИЕВ, 8 окт – РИА Новости. Власти Украины пытаются отвлечь внимание от офшорного скандала, оглашая очередное подозрение председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, говорится в заявлении пресс-службы партии.Украинские правоохранители в пятницу огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР в сговоре с высшим руководством Украины."За очередными репрессиями против Виктора Медведчука власть прячет свои офшорные скандалы и бездарность. Незаконная и неудавшаяся попытка вручить новое подозрение председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народному депутату Украины Виктору Медведчуку продемонстрировала, что власть продолжает взятый ею преступный курс на фальсификацию уголовных дел, расправу над политическими противниками, установление абсолютной диктатуры (президента Украины Владимира) Зеленского и его ближайшего окружения", - говорится в сообщении на сайте политсилы.Также в партии назвали новое подозрение Медведчуку фальшивым и безосновательным. "Опричники из "Квартала 95" решили "подбросить угля" в гаснущее дело против Виктора Медведчука. Сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов выступили с "новыми", стократ более абсурдными обвинениями в его адрес. На сей раз ‒ в "подрыве энергетической безопасности страны". И потребовали миллиардного залога или взятия под стражу. Симптоматично, что эти фальшивые, безосновательные "подозрения" и рекордные суммы залогов возникли в период энергетического кризиса в стране и череды громких офшорных скандалов, в которых замешаны высшие представители Зе-власти", - отметили в партии.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием, а решение суда намерен обжаловать в апелляционной инстанции.Ранее, 19 февраля, СНБО Украины принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО. Медведчук 16 марта обжаловал в Верховном суде указ президента, которым в отношении него были введены санкции.
https://ria.ru/20211006/medvedchuk-1753351332.html
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в мире, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины, виктор медведчук
19:57 08.10.2021 (обновлено: 20:11 08.10.2021)
 
"Оппозиционная платформа" назвала новое подозрение Медведчуку фальшивым

"Оппозиционная платформа" назвала новое подозрение Медведчуку фальшивым и безосновательным

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 8 окт – РИА Новости. Власти Украины пытаются отвлечь внимание от офшорного скандала, оглашая очередное подозрение председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, говорится в заявлении пресс-службы партии.
Украинские правоохранители в пятницу огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР в сговоре с высшим руководством Украины.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 15:45
На Украине рассказали, как власти пытаются завладеть имуществом Медведчука
"За очередными репрессиями против Виктора Медведчука власть прячет свои офшорные скандалы и бездарность. Незаконная и неудавшаяся попытка вручить новое подозрение председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народному депутату Украины Виктору Медведчуку продемонстрировала, что власть продолжает взятый ею преступный курс на фальсификацию уголовных дел, расправу над политическими противниками, установление абсолютной диктатуры (президента Украины Владимира) Зеленского и его ближайшего окружения", - говорится в сообщении на сайте политсилы.
Также в партии назвали новое подозрение Медведчуку фальшивым и безосновательным. "Опричники из "Квартала 95" решили "подбросить угля" в гаснущее дело против Виктора Медведчука. Сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов выступили с "новыми", стократ более абсурдными обвинениями в его адрес. На сей раз ‒ в "подрыве энергетической безопасности страны". И потребовали миллиардного залога или взятия под стражу. Симптоматично, что эти фальшивые, безосновательные "подозрения" и рекордные суммы залогов возникли в период энергетического кризиса в стране и череды громких офшорных скандалов, в которых замешаны высшие представители Зе-власти", - отметили в партии.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 13:11
Украина полностью перешла под внешнее управление из США, заявил Медведчук
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием, а решение суда намерен обжаловать в апелляционной инстанции.
Ранее, 19 февраля, СНБО Украины принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО. Медведчук 16 марта обжаловал в Верховном суде указ президента, которым в отношении него были введены санкции.
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныВиктор Медведчук
 
 
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