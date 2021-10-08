https://ria.ru/20211008/litva-1753745185.html

Юрист предупредил Литву об исках из-за ужасного обращения с мигрантами

Юрист предупредил Литву об исках из-за ужасного обращения с мигрантами - РИА Новости, 08.10.2021

Юрист предупредил Литву об исках из-за ужасного обращения с мигрантами

Экс-председатель конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас считает, что мигранты, попавшие в Литву из Белоруссии, могут подать иски против властей страны в... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T18:56

2021-10-08T18:56

2021-10-08T19:01

в мире

литва

белоруссия

минск

латвия

евросоюз

александр лукашенко

европейский суд

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Экс-председатель конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас считает, что мигранты, попавшие в Литву из Белоруссии, могут подать иски против властей страны в Европейский суд по правам человека.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил"."Иски против Литвы со стороны мигрантов точно будут. Всегда говорил, что задержание без санкции суда и введение коллективных ограничений без учета ситуации вокруг каждого мигранта в отдельности бесследно для Литвы не пройдут", - приводит портал Baltnews слова Жалимаса.Как пишет Baltnews, Жалимас выступает за введение чрезвычайного положения хотя бы в приграничной полосе. По его словам, если бы его объявили своевременно, для нелегалов захлопнулась бы правовая щель, исчезли бы основания для обращения с жалобами в ЕСПЧ. В данный момент коридор возможностей открыт, поскольку конституция "не позволяет задерживать физическое лицо на полгода или год без решения суда"."Литовском судьям я бы посоветовал внимательно изучать международную практику и думать, как выстраивать защиту. Другого пути пока не видно", – считает правовед.Как добавляет портал, отказ от оказания необходимой медицинской помощи по законам Евросоюза приравнивается к бесчеловечному отношению к людям. Литовское государство, обращает внимание Baltnews, в состоянии предоставить нелегалам мизерные, элементарные медуслуги. Минздрав и минсоцзащиты признают, что завалены письмами с просьбами о необходимости безотложных медикаментозных и операционных вмешательств. Ответ всегда одинаков: "Вы не вносите средства в фонд социального страхования, поэтому не являетесь клиентом бесплатной медицины".Жалимас не сомневается, что в каждом конкретном случае такие факты будут трактоваться как бесчеловечное отношение. "Возможно, сумеют доказать, что Литва нарушила Европейскую конвенцию о правах человека. К издевательствам такое поведение государства отнести сложно, но на безразличие к здоровью человека тянет вполне", - сказал он.

https://ria.ru/20211007/belorussiya-1753597066.html

https://ria.ru/20210929/forma-1752365002.html

литва

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, белоруссия, минск, латвия, евросоюз, александр лукашенко, европейский суд