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https://ria.ru/20211008/litva-1753745185.html
Юрист предупредил Литву об исках из-за ужасного обращения с мигрантами
Юрист предупредил Литву об исках из-за ужасного обращения с мигрантами - РИА Новости, 08.10.2021
Юрист предупредил Литву об исках из-за ужасного обращения с мигрантами
Экс-председатель конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас считает, что мигранты, попавшие в Литву из Белоруссии, могут подать иски против властей страны в... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T18:56
2021-10-08T19:01
в мире
литва
белоруссия
минск
латвия
евросоюз
александр лукашенко
европейский суд
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Экс-председатель конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас считает, что мигранты, попавшие в Литву из Белоруссии, могут подать иски против властей страны в Европейский суд по правам человека.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил"."Иски против Литвы со стороны мигрантов точно будут. Всегда говорил, что задержание без санкции суда и введение коллективных ограничений без учета ситуации вокруг каждого мигранта в отдельности бесследно для Литвы не пройдут", - приводит портал Baltnews слова Жалимаса.Как пишет Baltnews, Жалимас выступает за введение чрезвычайного положения хотя бы в приграничной полосе. По его словам, если бы его объявили своевременно, для нелегалов захлопнулась бы правовая щель, исчезли бы основания для обращения с жалобами в ЕСПЧ. В данный момент коридор возможностей открыт, поскольку конституция "не позволяет задерживать физическое лицо на полгода или год без решения суда"."Литовском судьям я бы посоветовал внимательно изучать международную практику и думать, как выстраивать защиту. Другого пути пока не видно", – считает правовед.Как добавляет портал, отказ от оказания необходимой медицинской помощи по законам Евросоюза приравнивается к бесчеловечному отношению к людям. Литовское государство, обращает внимание Baltnews, в состоянии предоставить нелегалам мизерные, элементарные медуслуги. Минздрав и минсоцзащиты признают, что завалены письмами с просьбами о необходимости безотложных медикаментозных и операционных вмешательств. Ответ всегда одинаков: "Вы не вносите средства в фонд социального страхования, поэтому не являетесь клиентом бесплатной медицины".Жалимас не сомневается, что в каждом конкретном случае такие факты будут трактоваться как бесчеловечное отношение. "Возможно, сумеют доказать, что Литва нарушила Европейскую конвенцию о правах человека. К издевательствам такое поведение государства отнести сложно, но на безразличие к здоровью человека тянет вполне", - сказал он.
https://ria.ru/20211007/belorussiya-1753597066.html
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в мире, литва, белоруссия, минск, латвия, евросоюз, александр лукашенко, европейский суд
18:56 08.10.2021 (обновлено: 19:01 08.10.2021)
 
Юрист предупредил Литву об исках из-за ужасного обращения с мигрантами

Юрист Жалимас: мигранты могут подать иски против властей Литвы в ЕСПЧ

© AP Photo / Mindaugas KulbisЛитовцы продают вещи мигрантам в лагере беженцев в селе Веребежай в Литве
Литовцы продают вещи мигрантам в лагере беженцев в селе Веребежай в Литве - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Экс-председатель конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас считает, что мигранты, попавшие в Литву из Белоруссии, могут подать иски против властей страны в Европейский суд по правам человека.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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"Иски против Литвы со стороны мигрантов точно будут. Всегда говорил, что задержание без санкции суда и введение коллективных ограничений без учета ситуации вокруг каждого мигранта в отдельности бесследно для Литвы не пройдут", - приводит портал Baltnews слова Жалимаса.
Как пишет Baltnews, Жалимас выступает за введение чрезвычайного положения хотя бы в приграничной полосе. По его словам, если бы его объявили своевременно, для нелегалов захлопнулась бы правовая щель, исчезли бы основания для обращения с жалобами в ЕСПЧ. В данный момент коридор возможностей открыт, поскольку конституция "не позволяет задерживать физическое лицо на полгода или год без решения суда".
"Литовском судьям я бы посоветовал внимательно изучать международную практику и думать, как выстраивать защиту. Другого пути пока не видно", – считает правовед.
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Как добавляет портал, отказ от оказания необходимой медицинской помощи по законам Евросоюза приравнивается к бесчеловечному отношению к людям. Литовское государство, обращает внимание Baltnews, в состоянии предоставить нелегалам мизерные, элементарные медуслуги. Минздрав и минсоцзащиты признают, что завалены письмами с просьбами о необходимости безотложных медикаментозных и операционных вмешательств. Ответ всегда одинаков: "Вы не вносите средства в фонд социального страхования, поэтому не являетесь клиентом бесплатной медицины".
Жалимас не сомневается, что в каждом конкретном случае такие факты будут трактоваться как бесчеловечное отношение. "Возможно, сумеют доказать, что Литва нарушила Европейскую конвенцию о правах человека. К издевательствам такое поведение государства отнести сложно, но на безразличие к здоровью человека тянет вполне", - сказал он.
 
В миреЛитваБелоруссияМинскЛатвияЕвросоюзАлександр ЛукашенкоЕвропейский суд
 
 
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