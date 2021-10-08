https://ria.ru/20211008/lani-1753666237.html

Посетители "Дома лани" октябре смогут наблюдать брачный сезон животных

Посетители "Дома лани" октябре смогут наблюдать брачный сезон животных - РИА Новости, 08.10.2021

Посетители "Дома лани" октябре смогут наблюдать брачный сезон животных

В "Доме лани" Мосприроды скоро начнется брачный сезон, обычно в такие периоды вольерный комплекс закрывается, но в этом году гости смогут понаблюдать за... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:19

2021-10-08T13:19

2021-10-08T13:19

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В "Доме лани" Мосприроды скоро начнется брачный сезон, обычно в такие периоды вольерный комплекс закрывается, но в этом году гости смогут понаблюдать за животными из-за дополнительного ограждения, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что "наряды" ланей тоже скоро поменяются – для зимней маскировки они сменят свою коричневую "шубку" на пепельно-сероватую.В предыдущие годы с началом гона "Дом лани" закрывался. Но в этом году на смотровой площадке вольерного комплекса появилось дополнительное ограждение, поэтому временное закрытие вольерного комплекса будет осуществлено только при необходимости, в зависимости от поведения самца.

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москва, новости - туризм, мосприрода