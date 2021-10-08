Посетители "Дома лани" октябре смогут наблюдать брачный сезон животных
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В "Доме лани" Мосприроды скоро начнется брачный сезон, обычно в такие периоды вольерный комплекс закрывается, но в этом году гости смогут понаблюдать за животными из-за дополнительного ограждения, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В октябре у самцов европейских ланей – главных обитателей вольерного комплекса "Дом лани" Мосприроды – начнется гон. В преддверии этого события красивые лопатообразные рога самцов из бархатистых стали "окостеневшими". Рогами самцы не только привлекают самок, но и борются с соперниками. Отличить даниэлей "в охоте" можно и по поведению: они ревут, издают хриплые отрывистые звуки, выкапывают в земле ямки. Во время гона самцы собирают вокруг себя гарем из самок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "наряды" ланей тоже скоро поменяются – для зимней маскировки они сменят свою коричневую "шубку" на пепельно-сероватую.
В предыдущие годы с началом гона "Дом лани" закрывался. Но в этом году на смотровой площадке вольерного комплекса появилось дополнительное ограждение, поэтому временное закрытие вольерного комплекса будет осуществлено только при необходимости, в зависимости от поведения самца.
"Специалисты Мосприроды предупреждают: посетителям вольерного комплекса не стоит забывать, что осенью нужно быть особенно осторожными с самцами ланей. Не подходить близко и тем более не пытаться проникнуть на лесную территорию, где они содержатся. Лани могут принять человека за соперника и сильно ударить рогами", - говорится в сообщении.