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В Центробанке рассказали о росте реального эффективного курса рубля
В Центробанке рассказали о росте реального эффективного курса рубля - РИА Новости, 08.10.2021
В Центробанке рассказали о росте реального эффективного курса рубля
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-сентябре вырос на 5%, в... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T14:09
2021-10-08T14:09
2021-10-08T14:09
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-сентябре вырос на 5%, в сентябре - вырос на 1,2%, говорится в материалах ЦБ РФ.Реальный курс рубля к доллару в сентябре вырос на 1,3% по сравнению с августом, к евро - вырос на 1,2%.Номинальный курс рубля к доллару в сентябре вырос на 1%, к евро - вырос на 0,8%.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
В Центробанке рассказали о росте реального эффективного курса рубля
Реальный эффективный курс рубля в январе-сентябре вырос на 5%