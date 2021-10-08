https://ria.ru/20211008/kurs-1753681300.html

В Центробанке рассказали о росте реального эффективного курса рубля

В Центробанке рассказали о росте реального эффективного курса рубля - РИА Новости, 08.10.2021

В Центробанке рассказали о росте реального эффективного курса рубля

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-сентябре вырос на 5%, в... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T14:09

2021-10-08T14:09

2021-10-08T14:09

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596704058_0:164:3001:1852_1920x0_80_0_0_1b684cb9ec18dcf1a3f4ee7c674755bf.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-сентябре вырос на 5%, в сентябре - вырос на 1,2%, говорится в материалах ЦБ РФ.Реальный курс рубля к доллару в сентябре вырос на 1,3% по сравнению с августом, к евро - вырос на 1,2%.Номинальный курс рубля к доллару в сентябре вырос на 1%, к евро - вырос на 0,8%.

https://radiosputnik.ria.ru/20211006/bank-1753279455.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия