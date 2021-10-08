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Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 48 копеек

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 48 копеек - РИА Новости, 08.10.2021

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 48 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 48,05 копейки, до 83,1248 рубля, курс доллара - на 29,72 копейки, до... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T14:07

2021-10-08T14:07

2021-10-08T14:07

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 48,05 копейки, до 83,1248 рубля, курс доллара - на 29,72 копейки, до 71,9882 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 37,97 копейки, составив 76,9997 рубля.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия