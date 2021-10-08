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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211008/kurs-1753680924.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 48 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 48 копеек - РИА Новости, 08.10.2021
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 48 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 48,05 копейки, до 83,1248 рубля, курс доллара - на 29,72 копейки, до... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T14:07
2021-10-08T14:07
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 48,05 копейки, до 83,1248 рубля, курс доллара - на 29,72 копейки, до 71,9882 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 37,97 копейки, составив 76,9997 рубля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
14:07 08.10.2021
 
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 48 копеек

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 83,12 рубля

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 48,05 копейки, до 83,1248 рубля, курс доллара - на 29,72 копейки, до 71,9882 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 37,97 копейки, составив 76,9997 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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