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Биография Леонида Куравлева
Биография Леонида Куравлева - РИА Новости, 08.10.2021
Биография Леонида Куравлева
Российский актер, народный артист России Леонид Вячеславович Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T02:07
2021-10-08T02:07
справки
москва
леонид куравлев
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Российский актер, народный артист России Леонид Вячеславович Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве.Его отец работал слесарем на авиационном заводе, мать была парикмахером. В 1941 году его мать по ложному обвинению выслали на Север, где они прожили несколько лет, пока не вернулись в Москву.После окончания школы работал в московской артели "Оптик".В 1960 году Куравлев окончил актерское отделение ВГИК (мастерская Бориса Бибикова) и был принят в Театр-студию киноактера, в котором работал до 1992 года.В кино Леонид Куравлев дебютировал еще студентом. В 1960 году сыграл матроса Камушкина в историко-революционном фильме Михаила Швейцера "Мичман Панин". Параллельно снялся в дипломной работе режиссера Василия Шукшина "Из Лебяжьего сообщают" (1960). Затем он сыграл роль Леньки в фильме Льва Кулиджанова "Когда деревья были большими" (1961).Первый большой успех пришел к актеру после исполнения роли Пашки Колокольникова в картине Шукшина "Живет такой парень" (1964). В следующем фильме Шукшина "Ваш сын и брат" (1965) Куравлев создал совсем иной, драматический характер.Родная стихия артиста – комедии, в которых он сыграл больше всего ролей. Сотрудничество с режиссером Леонидом Гайдаем в 1970-1980-х годах принесло Куравлеву всесоюзную известность. Среди лучших комедийных ролей актера – Шура Балаганов в "Золотом теленке" (1968) Михаила Швейцера, Афанасий Борщов в киноленте "Афоня" (1975) Георгия Данелии, Жорж Милославский в кинофильме "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и Володька Завитушкин в комедии "Не может быть" (1975) Леонида Гайдая. Куравлев также играл и отрицательные роли – Сорокина в фильме Владимира Краснопольского и Валерия Ускова "Неподсуден" (1969), Айсмана в телесериале Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" (1973). Среди его разноплановых героев – Хома Брут в "Вие" (1967), Робинзон Крузо в "Жизни и удивительных приключениях Робинзона Крузо" (1972), мистер Дроот в "Бегстве мистера Мак-Кинли" (1975), "Копченый" в телесериале "Место встречи изменить нельзя" (1979), Адриан Прохоров и Лепорелло в "Маленьких трагедиях" (1979), Шиндин в драме "Мы, нижеподписавшиеся" (1981), фон Борк в фильме "Двадцатый век начинается" (1986).В 1990-х годах Леонид Куравлев сыграл роли в фильмах "Мордашка" (1990), "Сделано в СССР" (1990), комедиях "Как живете, караси?" (1991), "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" (1992) и "Ширли-мырли" (1995), драме "Мастер и Маргарита (1994, вышла на экраны в 2011 году), мелодраме "Барышня-крестьянка" (1995), исторической драме "Сибирский цирюльник" (1998) и др.В 2000-е годы режиссеры нередко предлагали Леониду Куравлеву роли различных военных и милицейских начальников. Так, в популярной гангстерской саге "Бригада" (2002) он сыграл генерала, в том же звании появился в драме "Европейский конвой" (2003), в сериале "Сыщики" (2001-2005) сыграл полковника уголовного розыска Лютикова, а в телесериале "Улицы разбитых фонарей-6,7,8" (2005-2007) – полковника Ершова.Среди его киноработ последних лет – роли в приключенческом фильме "Турецкий гамбит" (2005), мелодраме "Наследники" (2008), сказке "Книга мастеров" (2009), комедии "Весь этот джем" (2015).Всего актер сыграл свыше 200 ролей в кино.Леонид Куравлев – народный артист РСФСР (1977). Кавалер ордена "Знак Почета".Лауреат Приза за творческий вклад в российский кинематограф кинофестиваля "Виват, кино России" (1999).В 2006 году Леонид Куравлев был удостоен ордена святого Александра Невского "За труды и Отечество". В 2012 году он был награжден российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2010 году в Ярославле была установлена скульптурная композиция с героями фильма "Афоня" – сантехником Афоней в исполнении Леонида Куравлева и штукатуром Колей в исполнении Евгения Леонова. Леонид Куравлев более полувека был женат на преподавательнице английского языка Нине Куравлевой. У актера двое детей – дочь Екатерина (1962 года рождения) и сын Василий (1978 года рождения).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, москва, леонид куравлев
02:07 08.10.2021
 

Биография Леонида Куравлева

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛеонид Куравлев на юбилее благотворительного фонда поддержки деятелей искусства "Артист" в Москве.
Леонид Куравлев на юбилее благотворительного фонда поддержки деятелей искусства Артист в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский актер, народный артист России Леонид Вячеславович Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве.
Его отец работал слесарем на авиационном заводе, мать была парикмахером. В 1941 году его мать по ложному обвинению выслали на Север, где они прожили несколько лет, пока не вернулись в Москву.
После окончания школы работал в московской артели "Оптик".
В 1960 году Куравлев окончил актерское отделение ВГИК (мастерская Бориса Бибикова) и был принят в Театр-студию киноактера, в котором работал до 1992 года.
В кино Леонид Куравлев дебютировал еще студентом. В 1960 году сыграл матроса Камушкина в историко-революционном фильме Михаила Швейцера "Мичман Панин". Параллельно снялся в дипломной работе режиссера Василия Шукшина "Из Лебяжьего сообщают" (1960). Затем он сыграл роль Леньки в фильме Льва Кулиджанова "Когда деревья были большими" (1961).
Первый большой успех пришел к актеру после исполнения роли Пашки Колокольникова в картине Шукшина "Живет такой парень" (1964). В следующем фильме Шукшина "Ваш сын и брат" (1965) Куравлев создал совсем иной, драматический характер.
Родная стихия артиста – комедии, в которых он сыграл больше всего ролей. Сотрудничество с режиссером Леонидом Гайдаем в 1970-1980-х годах принесло Куравлеву всесоюзную известность. Среди лучших комедийных ролей актера – Шура Балаганов в "Золотом теленке" (1968) Михаила Швейцера, Афанасий Борщов в киноленте "Афоня" (1975) Георгия Данелии, Жорж Милославский в кинофильме "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и Володька Завитушкин в комедии "Не может быть" (1975) Леонида Гайдая.
Куравлев также играл и отрицательные роли – Сорокина в фильме Владимира Краснопольского и Валерия Ускова "Неподсуден" (1969), Айсмана в телесериале Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" (1973). Среди его разноплановых героев – Хома Брут в "Вие" (1967), Робинзон Крузо в "Жизни и удивительных приключениях Робинзона Крузо" (1972), мистер Дроот в "Бегстве мистера Мак-Кинли" (1975), "Копченый" в телесериале "Место встречи изменить нельзя" (1979), Адриан Прохоров и Лепорелло в "Маленьких трагедиях" (1979), Шиндин в драме "Мы, нижеподписавшиеся" (1981), фон Борк в фильме "Двадцатый век начинается" (1986).
В 1990-х годах Леонид Куравлев сыграл роли в фильмах "Мордашка" (1990), "Сделано в СССР" (1990), комедиях "Как живете, караси?" (1991), "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" (1992) и "Ширли-мырли" (1995), драме "Мастер и Маргарита (1994, вышла на экраны в 2011 году), мелодраме "Барышня-крестьянка" (1995), исторической драме "Сибирский цирюльник" (1998) и др.
В 2000-е годы режиссеры нередко предлагали Леониду Куравлеву роли различных военных и милицейских начальников. Так, в популярной гангстерской саге "Бригада" (2002) он сыграл генерала, в том же звании появился в драме "Европейский конвой" (2003), в сериале "Сыщики" (2001-2005) сыграл полковника уголовного розыска Лютикова, а в телесериале "Улицы разбитых фонарей-6,7,8" (2005-2007) – полковника Ершова.
Среди его киноработ последних лет – роли в приключенческом фильме "Турецкий гамбит" (2005), мелодраме "Наследники" (2008), сказке "Книга мастеров" (2009), комедии "Весь этот джем" (2015).
Всего актер сыграл свыше 200 ролей в кино.
Леонид Куравлев – народный артист РСФСР (1977). Кавалер ордена "Знак Почета".
Лауреат Приза за творческий вклад в российский кинематограф кинофестиваля "Виват, кино России" (1999).
В 2006 году Леонид Куравлев был удостоен ордена святого Александра Невского "За труды и Отечество".
В 2012 году он был награжден российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
В 2010 году в Ярославле была установлена скульптурная композиция с героями фильма "Афоня" – сантехником Афоней в исполнении Леонида Куравлева и штукатуром Колей в исполнении Евгения Леонова.
Леонид Куравлев более полувека был женат на преподавательнице английского языка Нине Куравлевой. У актера двое детей – дочь Екатерина (1962 года рождения) и сын Василий (1978 года рождения).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиМоскваЛеонид Куравлев
 
 
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