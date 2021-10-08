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Распространение коронавируса
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В Карелии усилят контроль за соблюдением антиковидных мер
В Карелии усилят контроль за соблюдением антиковидных мер - РИА Новости, 08.10.2021
В Карелии усилят контроль за соблюдением антиковидных мер
Контроль за соблюдением действующих ограничительных мер ужесточат в Карелии, сообщает управление пресс-службы главы республики. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T18:43
2021-10-08T18:43
распространение коронавируса
республика карелия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Контроль за соблюдением действующих ограничительных мер ужесточат в Карелии, сообщает управление пресс-службы главы республики.Отмечается, что в Карелии растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Ситуацию в пятницу обсудил оперативный штаб при правительстве республики, заседание которого провел премьер-министр Александр Чепик."В Карелии усилят контроль за выполнением действующих требований, ранее введенных распоряжением главы республики", - говорится в сообщении.По информации МВД по Карелии, сотрудниками правоохранительными органов проведены более 146 тысяч проверок по соблюдению жителями режима самоизоляции и ограничительных мер. С начала пандемии пресечены более 12,9 тысячи административных правонарушений. Всего по фактам правонарушений составлены 12,7 тысячи протоколов. В сентябре текущего года составлены три административных протокола за распространение в Карелии фейковой информации в социальных сетях.Власти Карелии рассматривают возможность введения QR-кодов для посещения объектов общепита и общественных мест из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает управление пресс-службы главы республики.Отмечается, что в Карелии растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Ситуацию в пятницу обсудил оперативный штаб при правительстве республики, заседание которого провел премьер-министр Карелии Александр Чепик.Отмечается, что ежедневно в республике выявляется более 250 случаев заболевания, растет и количество смертей. В стационарах проходят лечение 900 человек, из них 50 находятся в тяжелом состоянии и 4 – в крайне тяжелом."Несмотря на то, что система здравоохранения подготовлена и уже имеет большой опыт работы в условиях пандемии, нагрузка на первичное звено становится предельной. В связи с этим на заседании оперативного штаба рассматривались предложения по усилению в республике ограничительных мер, которые помогут сдержать распространение коронавируса. Среди них, в частности, обсуждалось введение QR-кодов для посещения учреждений общепита, общественных мест", - говорится в сообщении.Отмечается, что конкретные ограничительные меры, которые обсуждались оперштабом, будут приняты в ближайшее время. Соответствующие изменения внесут в распоряжение главы Карелии.
https://ria.ru/20211008/sputnik-1753702555.html
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республика карелия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:43 08.10.2021
 
В Карелии усилят контроль за соблюдением антиковидных мер

Контроль за соблюдением действующих антиковидных мер ужесточат в Карелии

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПятислойные медицинские маски, произведенные в цехе компании Argentera Medicals в Новосибирске
Пятислойные медицинские маски, произведенные в цехе компании Argentera Medicals в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Контроль за соблюдением действующих ограничительных мер ужесточат в Карелии, сообщает управление пресс-службы главы республики.
Отмечается, что в Карелии растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Ситуацию в пятницу обсудил оперативный штаб при правительстве республики, заседание которого провел премьер-министр Александр Чепик.
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"В Карелии усилят контроль за выполнением действующих требований, ранее введенных распоряжением главы республики", - говорится в сообщении.
По информации МВД по Карелии, сотрудниками правоохранительными органов проведены более 146 тысяч проверок по соблюдению жителями режима самоизоляции и ограничительных мер. С начала пандемии пресечены более 12,9 тысячи административных правонарушений. Всего по фактам правонарушений составлены 12,7 тысячи протоколов. В сентябре текущего года составлены три административных протокола за распространение в Карелии фейковой информации в социальных сетях.
Власти Карелии рассматривают возможность введения QR-кодов для посещения объектов общепита и общественных мест из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает управление пресс-службы главы республики.
Отмечается, что в Карелии растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Ситуацию в пятницу обсудил оперативный штаб при правительстве республики, заседание которого провел премьер-министр Карелии Александр Чепик.
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Отмечается, что ежедневно в республике выявляется более 250 случаев заболевания, растет и количество смертей. В стационарах проходят лечение 900 человек, из них 50 находятся в тяжелом состоянии и 4 – в крайне тяжелом.
"Несмотря на то, что система здравоохранения подготовлена и уже имеет большой опыт работы в условиях пандемии, нагрузка на первичное звено становится предельной. В связи с этим на заседании оперативного штаба рассматривались предложения по усилению в республике ограничительных мер, которые помогут сдержать распространение коронавируса. Среди них, в частности, обсуждалось введение QR-кодов для посещения учреждений общепита, общественных мест", - говорится в сообщении.
Отмечается, что конкретные ограничительные меры, которые обсуждались оперштабом, будут приняты в ближайшее время. Соответствующие изменения внесут в распоряжение главы Карелии.
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