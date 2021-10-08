https://ria.ru/20211008/koronavirus-1753742033.html

В Карелии усилят контроль за соблюдением антиковидных мер

В Карелии усилят контроль за соблюдением антиковидных мер - РИА Новости, 08.10.2021

В Карелии усилят контроль за соблюдением антиковидных мер

Контроль за соблюдением действующих ограничительных мер ужесточат в Карелии, сообщает управление пресс-службы главы республики. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T18:43

2021-10-08T18:43

2021-10-08T18:43

распространение коронавируса

республика карелия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584240702_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1ed0d90a92d55c78a78f683f759152ca.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Контроль за соблюдением действующих ограничительных мер ужесточат в Карелии, сообщает управление пресс-службы главы республики.Отмечается, что в Карелии растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Ситуацию в пятницу обсудил оперативный штаб при правительстве республики, заседание которого провел премьер-министр Александр Чепик."В Карелии усилят контроль за выполнением действующих требований, ранее введенных распоряжением главы республики", - говорится в сообщении.По информации МВД по Карелии, сотрудниками правоохранительными органов проведены более 146 тысяч проверок по соблюдению жителями режима самоизоляции и ограничительных мер. С начала пандемии пресечены более 12,9 тысячи административных правонарушений. Всего по фактам правонарушений составлены 12,7 тысячи протоколов. В сентябре текущего года составлены три административных протокола за распространение в Карелии фейковой информации в социальных сетях.Власти Карелии рассматривают возможность введения QR-кодов для посещения объектов общепита и общественных мест из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает управление пресс-службы главы республики.Отмечается, что в Карелии растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Ситуацию в пятницу обсудил оперативный штаб при правительстве республики, заседание которого провел премьер-министр Карелии Александр Чепик.Отмечается, что ежедневно в республике выявляется более 250 случаев заболевания, растет и количество смертей. В стационарах проходят лечение 900 человек, из них 50 находятся в тяжелом состоянии и 4 – в крайне тяжелом."Несмотря на то, что система здравоохранения подготовлена и уже имеет большой опыт работы в условиях пандемии, нагрузка на первичное звено становится предельной. В связи с этим на заседании оперативного штаба рассматривались предложения по усилению в республике ограничительных мер, которые помогут сдержать распространение коронавируса. Среди них, в частности, обсуждалось введение QR-кодов для посещения учреждений общепита, общественных мест", - говорится в сообщении.Отмечается, что конкретные ограничительные меры, которые обсуждались оперштабом, будут приняты в ближайшее время. Соответствующие изменения внесут в распоряжение главы Карелии.

https://ria.ru/20211008/sputnik-1753702555.html

https://ria.ru/20211006/lokdaun-1753318253.html

https://ria.ru/20211007/priznak-1753473645.html

республика карелия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика карелия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии